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    Lexar’dan Huawei cihazları için NM kartlar

    Huawei’nin akıllı telefon dünyasında pek benimsenmeyen Nano Memory adındaki harici hafıza kartları için Lexar markası 3 farklı kapasiteye sahip bir seri hazırladı.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Lexar’dan Huawei cihazları için NM kartlar
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    Akıllı telefon dünyasında yaygın olarak microSD kart standardı kullanılıyor ve bunun dışında herhangi bir alternatif yok. Huawei geçtiğimiz yıllarda Nano Memory Card adıyla yeni bir standart geliştirmişti ancak sadece Huawei cihazlara özgü kaldı.

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    Lexar nCard özellikleri ve fiyatı

    NM Card sadece bir Nano SIM kart boyutlarında ve Nano SIM yuvalarına girebiliyor. Böylece örneğin çift Nano SIM kartlı telefonlarda NM Card kullanılabiliyor. Bununla birlikte diğer akıllı telefon üreticileri Huawei’nin yaklaşımını benimsemeyince standart yaygınlaşmadı.

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    Belirli cihazlara özgü kalınca ve aynı zamanda Huawei de ürettiği için büyük depolama belleği üreticilerinin NM Card cephesine pek eli değmiyor. Lexar bu hafta yeni bir koleksiyon duyurdu.

    Lexar nCard adındaki yeni seride 3 farklı kapasite yer alıyor. Kapasiteye göre de yazma hızları 70MB/s seviyelerine, okuma hızları 90MB/s seviyelerine ulaşıyor. 64GB kapasiteli kart 28$, 128GB kapasiteli kart 42$ ve 256GB kapasiteli kart da 84$ seviyesinden Çin’de satışa sunuldu. Kartlar Mate 20, Mate 20 Pro, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro modelleri ile uyumlu.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/22/lexar-launches-nm-card-for-huawei-devices-starts-at-%c2%a5199-28/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ERIKCI (Arap Saçı) 12 sa. en beğenilen
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    ERIKCI (Arap Saçı) 12 sa. en beğenilen
    Lexar eski Lexar değil iflas etti ve Çinliler tarafından satın alındı
    Yanıtla +4
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