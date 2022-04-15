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    Windows 10 ve Windows 11 güncellemesi tarayıcıları bozuyor

    Kullanıcıların şikayetlerine göre, Nisan 2022 Windows Güncellemeleri yüklendikten sonra tarayıcılar 0xc0000022 hata koduyla kilitleniyor.                        
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    Windows 10 ve Windows 11 güncellemesi tarayıcıları bozuyor
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    Microsoft, Nisan ayı için Windows işletim sistemlerine yönelik güncellemeler yayınladı. Şirket, sürüm notlarında herhangi bir önemli sorunu vurgulamadı ve kurulum çoğu cihazda sorun çıkarmadı. Ancak bazı Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları, Nisan güvenlik güncellemesini yükledikten sonra tarayıcıları başlatamadıklarından şikayet etmeye başladılar.

    Microsoft açıklama yapmadı

    Chrome, Firefox ve hatta Edge'i açmaya çalışırken, 0xc0000022 hatası alınıyor, uygulamayı yeniden açmak veya bilgisayarı yeniden başlatmak da sorunu çözmeye yardımcı olmuyor. Microsoft'un ise henüz bu iddialara yanıt vermediğini belirtelim.

    Windows 10 ve Windows 11 güncellemesi tarayıcıları bozuyor
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    Vivaldi, Brave ve diğer birkaç tarayıcının hala çalıştığı bildiriliyor ancak bu durum, tüm yer imleri ve şifreleri Chrome'da kayıtlı olanlar için vasat bir teselli. Neyse ki, bu problemle tüm kullanıcılar karşılaşmıyor. Eğer siz de şanssız kullanıcılardan biriyseniz KB5012599 güncellemesini geri alarak bu hatayı düzeltebilirsiniz. Öte yandan bu can sıkıcı sorunun ESET Antivirüs yazılımının neden olduğu bir çakışmadan da kaynaklanabileceğine dikkat çekilmiş.

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    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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