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Microsoft, Nisan ayı için Windows işletim sistemlerine yönelik güncellemeler yayınladı. Şirket, sürüm notlarında herhangi bir önemli sorunu vurgulamadı ve kurulum çoğu cihazda sorun çıkarmadı. Ancak bazı Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları, Nisan güvenlik güncellemesini yükledikten sonra tarayıcıları başlatamadıklarından şikayet etmeye başladılar.

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Microsoft açıklama yapmadı

Chrome, Firefox ve hatta Edge'i açmaya çalışırken, 0xc0000022 hatası alınıyor, uygulamayı yeniden açmak veya bilgisayarı yeniden başlatmak da sorunu çözmeye yardımcı olmuyor. Microsoft'un ise henüz bu iddialara yanıt vermediğini belirtelim.

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Vivaldi, Brave ve diğer birkaç tarayıcının hala çalıştığı bildiriliyor ancak bu durum, tüm yer imleri ve şifreleri Chrome'da kayıtlı olanlar için vasat bir teselli. Neyse ki, bu problemle tüm kullanıcılar karşılaşmıyor. Eğer siz de şanssız kullanıcılardan biriyseniz KB5012599 güncellemesini geri alarak bu hatayı düzeltebilirsiniz. Öte yandan bu can sıkıcı sorunun ESET Antivirüs yazılımının neden olduğu bir çakışmadan da kaynaklanabileceğine dikkat çekilmiş.

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Windows 10 ve Windows 11 güncellemesi tarayıcıları bozuyor