Bir dönemin sonu: Microsoft, halka açık ekranlarda "mavi ekran" hatasını çözüyor

Mavi ekran hatalarına çözüm geliyor
Microsoft, yeni modun özellikle otomatik yeniden başlatma gerçekleşmeyen durumlar için geliştirildiğini belirtiyor. Bu mod etkinleştirildiğinde yaşanan hatalar kısa bir süre için ekrana düşüyor, ardından sistem otomatik olarak ekranı kapalı moda geçiriyor. Görüntü tekrar açılmak istendiğinde ise yöneticinin fiziksel olarak klavye ya da fareyle müdahalede bulunması gerekiyor.
BSOD’lerin kamusal alanda ne kadar yaygın olabildiği, özellikle 2024 yılındaki büyük CrowdStrike güncelleme hatasıyla görmüştük. O gün dünya genelinde binlerce Windows cihazı aynı anda çökmüş, bankalardan hava yollarına, televizyon ağlarından havalimanlarına kadar geniş yelpazede ekranlar BSOD (Mavi ekran) görüntüleriyle dolmuştu.
Dolayısıyla Microsoft'un bu yönde çözümler üretmesi şaşırtıcı değil. Zira şirket, Nisan ayında tanıttığı Quick Machine Recovery özelliğiyle uzak erişim üzerinden bozuk Windows sistemlerinin yeniden ayağa kaldırılmasını sağlamaya başlamıştı. Digital Signage modu da bu yaklaşımın bir devamı niteliğinde görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: