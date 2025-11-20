Bir dönemin sonu: Microsoft, halka açık ekranlarda "mavi ekran" hatasını çözüyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, toplumsal alanlarda kullanılan ekranlarda sık sık karşılaşılan mavi ekran hatalarının görünürlüğünü azaltacak yeni bir özellik duyurdu. Ignite 2025 kapsamında tanıtılan "Digital Signage" modu, BSOD ekranlarının yalnızca 15 saniye boyunca görünür olmasını sağlayacak. Böylece arızalı ekranların uzun süre kamusal alanda açık kalması engellenecek.

Mavi ekran hatalarına çözüm geliyor

Microsoft, yeni modun özellikle otomatik yeniden başlatma gerçekleşmeyen durumlar için geliştirildiğini belirtiyor. Bu mod etkinleştirildiğinde yaşanan hatalar kısa bir süre için ekrana düşüyor, ardından sistem otomatik olarak ekranı kapalı moda geçiriyor. Görüntü tekrar açılmak istendiğinde ise yöneticinin fiziksel olarak klavye ya da fareyle müdahalede bulunması gerekiyor.

BSOD’lerin kamusal alanda ne kadar yaygın olabildiği, özellikle 2024 yılındaki büyük CrowdStrike güncelleme hatasıyla görmüştük. O gün dünya genelinde binlerce Windows cihazı aynı anda çökmüş, bankalardan hava yollarına, televizyon ağlarından havalimanlarına kadar geniş yelpazede ekranlar BSOD (Mavi ekran) görüntüleriyle dolmuştu.

Dolayısıyla Microsoft'un bu yönde çözümler üretmesi şaşırtıcı değil. Zira şirket, Nisan ayında tanıttığı Quick Machine Recovery özelliğiyle uzak erişim üzerinden bozuk Windows sistemlerinin yeniden ayağa kaldırılmasını sağlamaya başlamıştı. Digital Signage modu da bu yaklaşımın bir devamı niteliğinde görünüyor.

