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    Windows 11'e buluttan kurtarma özelliği geliyor: Sürücüler de kurulacak

    Windows 11'e gelecek yeni kurtarma seçeneği "Cloud rebuild" Windows başlatılamadığında bile USB belleğe ihtiyaç duymadan işletim sistemini yüklemenizi (sürücülerle birlikte) sağlayacak.

    Windows 11 bulut kurtarma Cloud Rebuild özelliği Tam Boyutta Gör
    Windows, önyükleme yapamayacak kadar büyük bir sorun yaşattığında, işletim sistemini tekrar çalışır duruma getirmek için kullanabileceğiniz araçlar sunuyor. Ancak bunların çoğu bir tür kurulum medyası gerektiriyor ve sürücülerin eksik olduğu bir kurulum gerçekleşiyor. Neyse ki PC kurtarma sürecini çok daha kolay hale getirecek yeni bir özellik geliyor: Cloud Rebuild. Yeni kurtarma aracı, Windows başlatılamaz durumda olsa bile USB belleğe ihtiyaç duymadan internet üzerinden işletim sistemini ve sürücülerini yeniden yüklemenize olanak tanıyacak.

    Windows 11 Cloud Rebuild özelliği nedir?

    Microsoft, Windows 11 bilgisayarlar için kullanıcıların işletim sistemini bulut üzerinden yeniden yüklemelerine olanak tanıyan yeni bir kurtarma yöntemi duyurdu. Bu kurtarma aracı, tüm işletim sistemini yeniden yükleyerek bilgisayarı temiz, iyi bir duruma geri yükleyecek olan Cloud Rebuild olarak adlandırılıyor.

    Microsoft yeni özelliği şu şekilde açıklıyor: “Cloud Rebuild, Bu Bilgisayarı Sıfırla seçeneğinden farklı olarak, hem hedef Windows görüntüsünü hem de cihazın sürücülerini Windows Update'ten indirir, böylece cihaz USB ortamına, özel bir görüntüye ve mevcut yüklü işletim sisteminin durumuna bağlı kalmadan tamamen işlevsel hale gelir.”

    Bu Bilgisayarı Sıfırla seçeneği bir süredir kendi bulut indirme seçeneğine sahipti ancak bu özellik yalnızca Windows işletim sistemi önyüklenebilir olduğunda (norma şekilde açıldığında) kullanışlı ve sürücüleri kurma zahmetine sokuyor. İşletim sisteminin başlatılamaz hale geldiği senaryolarda, yeni Cloud Rebuild seçeneği hayat kurtarıcı olacak.

    Cloud Rebuild, uygulamaları ve dosyaları koruma seçeneğini içermiyor. Windows işletim sistemini aygıt sürücüleriyle birlikte temiz bir şekilde yeniden yüklemek için kullanışlı bir özellik. Microsoft’un bu özelliği Windows 11 önizleme sürümünde Windows Insider kullanıcılarına açtığını, tüm PC’lere gelmesinin biraz zaman alacağını da belirtmek gerekiyor.

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