Steam'de tüm zamanların en yüksek oyun satışı: Son 6 ayda 11 milyar dolar gelir!

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Tam Boyutta Gör Steam, bu yılın ilk yarısında toplam 11.1 milyar dolar oyun satışı kaydetti. Bu, platformun tarihindeki herhangi bir altı aylık dönem için en yüksek rakam.

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Pazar araştırma şirketi Alinea Analytics, Steam'in 2026 yılının ilk yarısına ait toplam satışlarını açıkladı. 11.1 milyar dolarlık toplam gelir, altı aylık bir dönem için rekor bir rakam. Bu, geçen yılın ilk yarısına kıyasla %14.5’lik, geçen yılın ikinci yarısına kıyasla da %8'lik bir artışı temsil ediyor. Bu dönemde genellikle tüketici harcamaları artış gösteriyor.

Son 6 ayda elde edilen en yüksek kazanç

Tam Boyutta Gör Oyun satışları, 2022'nin ikinci yarısından 2026'nın ilk yarısına kadar istikrarlı bir şekilde artış gösterdi. Dahası, 2026'nın ilk yarısındaki gelir, 2017'nin ilk yarısına göre 4.7 kat daha büyük ve pandemi nedeniyle oyun oynama ilgisinin arttığı 2020 yılının toplam yıllık satışlarını aştı.

Bunun başlıca nedenleri arasında, özellikle Çin'den gelen Asyalı kullanıcı sayısındaki artış, yeni oyunların fiyatlarındaki artış, iş birliğine dayalı oyunların viral başarısı, büyük yayıncıların eski oyunlar için daha akıllı satış stratejileri ve daha önce kendi özel başlatıcılarını kullanmaya çalışan üçüncü taraf yayıncıların Steam'e geri dönmesi yer alıyor.

Eski oyunlar daha fazla kazandırıyor

Rapora göre, Steam’in toplam gelirinin %21’i yeni çıkan oyunlardan geliyor. Başka bir deyişle, eski oyunlardan elde edilen gelir payı %79. Forza Horizon 6, 197.6 milyon dolar ile yılın ilk yarısında en çok kazandıran yeni oyun olarak listenin zirvesinde yer aldı.

Yeni oyunlardan Forza zirvede

Forza Horizon 6 - 197,6 milyon dolar Resident Evil: Requiem - 194,5 milyon dolar Crimson Desert - 190,1 milyon dolar Slay the Spire 2 - 141,7 milyon dolar Subnautica 2 - 133,6 milyon dolar Metcha Chameleon - 71,3 milyon dolar

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Steam para basıyor: Oyunlardan 11 milyar dolar gelir!

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