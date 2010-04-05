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Microsoft, Intel'in Itanium işlemcilerine desteği sonlandırıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft, Intel'in Itanium işlemcilerine desteği sonlandırıyor
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Redmond merkezli dünya yazılım devi Microsoft, Intel Itanium işlemcilerini yeni nesil sunucu yazılımlarında destek vermeyecek. Firmadan yapılan açıklamaya göre 22 Ekim 2009 tarihinde kullanıma sunulan Windows Server 2008 R2, Itanium işlemcilerine resmi destek sunan son sunucu işletim sistemi olacak. Öte yandan Microsoft, SQL Server 2008 R2 ve Visual Stuido 2010'un da Itanium destekli son paketler olduğunu açıkladı.

Microsoft tarafından resmi olarak açıklanan bu karar Intel Itanium işlemcilerine desteğin hemen kesileceği anlamına gelmiyor. Firma tarafından hazırlık çalışmaları devam eden yeni nesil sunucu uygulamaları ve işletim sistemlerinde Itanium desteği olmayacak ancak mevcut çözümler için Windows Server desteği 9 Temmuz 2013, uzatılmış destek ise 10 Temmuz 2018 tarihine kadar devam edecek.

Microsoft'un aldığı bu kararın, Intel tarafında da yankı bulması bekleniyır. Tukwila kod adını taşıyan Itanium 9300 serisi işlemcilerini arka arkaya gelen ertelemeler sonrasında geçtiğimiz haftalarda lanse eden Intel'in, hali hazırda devam eden iki yeni Itanium projesi daha bulunuyor. Yapılan yatırımlar dikkate alındığında Microsoft tarafından alınan bu kararın Intel'in çalışmalarını sonlandıracak ölçüde etkilemesi beklenmiyor ancak yeni donanımlar için azalan destek, pazardaki satış potansiyeli açısından üreticiler pek hoşuna giden bir gelişme de değil.


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gerbay 9 yıl
itanium lar RISC işlemci değil. EPIC denilen farklı bir mimari kullanıyorlar ve intel bunu HP den çaldı..
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MrSilence 9 yıl
intel'den "nihayet desteği kestiler. insanların kafası karışıyordu, risc işlemciyi windows os kullanarak heba etmelerine neden oluyordu zaten..." diye bir açıklama gelebilir :)
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Batuist 9 yıl

MrSilence

intel'den "nihayet desteği kestiler. insanların kafası karışıyordu, risc işlemciyi windows os kullanarak heba etmelerine neden oluyordu zaten..." diye bir açıklama gelebilir :)

evet böyle bir açıklama microsoftu dumur ederdi herhalde


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Batuist 9 yıl
UNIX itanium desteği yokmu??? varsa intel için hiç sorun değil...
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MÇKR_06 9 yıl

Batuist

UNIX itanium desteği yokmu??? varsa intel için hiç sorun değil...
bence mutlaka vardır
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mav1li 9 yıl
Wintel antlaşması ne durumda?
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atyay 9 yıl
intel microsoftun hisselerinin bi kısmına sahip değilmiydi?
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