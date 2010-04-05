Microsoft, Intel'in Itanium işlemcilerine desteği sonlandırıyor

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Redmond merkezli dünya yazılım devi Microsoft, Intel Itanium işlemcilerini yeni nesil sunucu yazılımlarında destek vermeyecek. Firmadan yapılan açıklamaya göre 22 Ekim 2009 tarihinde kullanıma sunulan Windows Server 2008 R2, Itanium işlemcilerine resmi destek sunan son sunucu işletim sistemi olacak. Öte yandan Microsoft, SQL Server 2008 R2 ve Visual Stuido 2010'un da Itanium destekli son paketler olduğunu açıkladı.

Microsoft tarafından resmi olarak açıklanan bu karar Intel Itanium işlemcilerine desteğin hemen kesileceği anlamına gelmiyor. Firma tarafından hazırlık çalışmaları devam eden yeni nesil sunucu uygulamaları ve işletim sistemlerinde Itanium desteği olmayacak ancak mevcut çözümler için Windows Server desteği 9 Temmuz 2013, uzatılmış destek ise 10 Temmuz 2018 tarihine kadar devam edecek.

Microsoft'un aldığı bu kararın, Intel tarafında da yankı bulması bekleniyır. Tukwila kod adını taşıyan Itanium 9300 serisi işlemcilerini arka arkaya gelen ertelemeler sonrasında geçtiğimiz haftalarda lanse eden Intel'in, hali hazırda devam eden iki yeni Itanium projesi daha bulunuyor. Yapılan yatırımlar dikkate alındığında Microsoft tarafından alınan bu kararın Intel'in çalışmalarını sonlandıracak ölçüde etkilemesi beklenmiyor ancak yeni donanımlar için azalan destek, pazardaki satış potansiyeli açısından üreticiler pek hoşuna giden bir gelişme de değil.