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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft kendiliğinden ekranı kırılan Surface Laptop 3’leri ücretsiz onaracak

    Yazılım devi geçtiğimiz aylarda duyurduğu dizüstüsünde yaşanan sorunu inceledi.
    6 gün
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft kendiliğinden ekranı kırılan Surface Laptop 3’leri ücretsiz onaracak
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    Microsoft’un yeni Surface Laptop 3 dizüstüsünde geçtiğimiz aylarda nedeni bilinmeyen ekran kırılması problemi gündeme gelmişti. Firma kullanıcıların şikatyetlerinin üzerine eğilmiş.

    Sorun doğrulandı

    Son yayınlanan duyuruyla Microsoft sorunu doğruladı. Camdaki görülemeyen bir yabancı cismin ekranda saç teli inceliğinde kırığa neden olduğunu açıklayan üretici garanti altındaki cihazlarının ücretsiz ekran değişimini gerçekleştireceğini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Surface Book ailesinin en güçlüsü Surface Book 3 tanıtıldı"

    Diğer taraftan şimdiye kadar ekrandaki tamir işlemlerine yönelik ücret ödeyen kullanıcılar da düşünülmüş. Microsoft eğer dizüstülerini geçmişte söz konusu durum kaynaklı tamir ettirdiğini düşünüyorlarsa kullanıcılardan destek sayfasına başvurmalarını istemiş.



    https://mspoweruser.com/microsoft-repair-surface-laptop-3-screens-free/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 6 gün
    Gergin takılmıştır ekran.üretim hatası yani elbette değişeceksin. Bide değişiyorum diye reklam yapıyor. Hep bunlar apple etkisi 😁
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    sadrag 6 gün
    Son bir yıldır iki firmayı bu konuda takdir ediyorum; Microsoft ve Samsung. Hep şikayet yazacak değiliz. Bir seferde beğenilerimizi yazalım;

    1) Microsoft: Sculpt ergonomik klavye vardı bende. Garantisinin dolmasına 2 ay kala mouse un orta tuşu bozuldu. Aradım, değişim yapacağız dediler ve yenisini gönderdiler. Yeni gelen mouse un pili 1 ay dolmadan bitiyordu. Tekrar aradım, para iadesi yapacağız dediler ve yaptılar. Iki urunde elimde duruyor ve bu konuda beni hiç uğrastirmadilar.

    2) Samsung tv aldim. Aracı mağaza (Teknosa) yı mahkemeye vermiş durumdayım. Kullanılmış ve kırık tv gönderip değişim yapmadılar. Fakat Samsung aradi ve ürünü değiştireceğini soyledi. Ellerinde o üründen olmadığı için de bir ust modelini gönderdiler. Gelen urunde ölü piksel cikti. Hic uzatmadan onuda değiştirdiler. (Her zaman böyle degiller elbette. Note 5 pilini degistirmek istedigimde "ekran soyulabilir ve garanti kapsamında degil" diye saçma bir yaklaşımda bulunmuşlardı mesela)

    Velhasıl, microsoft ve samsung almaya devam edeceğim gelecekte..
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Kampaku 6 gün yeni yorumcu sadrag
    Microsoft Surface'leri ülkemizde satsa keşke...
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    MuhammetTingis 6 gün yeni yorumcu
    Apple olsa değişim programı falan diye süslerdiniz lütuf gibi :)
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