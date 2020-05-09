Microsoft kendiliğinden ekranı kırılan Surface Laptop 3’leri ücretsiz onaracak

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Microsoft’un yeni Surface Laptop 3 dizüstüsünde geçtiğimiz aylarda nedeni bilinmeyen ekran kırılması problemi gündeme gelmişti. Firma kullanıcıların şikatyetlerinin üzerine eğilmiş.

Sorun doğrulandı

Son yayınlanan duyuruyla Microsoft sorunu doğruladı. Camdaki görülemeyen bir yabancı cismin ekranda saç teli inceliğinde kırığa neden olduğunu açıklayan üretici garanti altındaki cihazlarının ücretsiz ekran değişimini gerçekleştireceğini açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Surface Book ailesinin en güçlüsü Surface Book 3 tanıtıldı"

Diğer taraftan şimdiye kadar ekrandaki tamir işlemlerine yönelik ücret ödeyen kullanıcılar da düşünülmüş. Microsoft eğer dizüstülerini geçmişte söz konusu durum kaynaklı tamir ettirdiğini düşünüyorlarsa kullanıcılardan destek sayfasına başvurmalarını istemiş.

https://mspoweruser.com/microsoft-repair-surface-laptop-3-screens-free/

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