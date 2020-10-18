Microsoft, kullanıcı izni olmadan Office PWA'ları cihazlara yüklüyor

PWA'lar, Chrome ve Microsoft Edge gibi tarayıcılar aracılığıyla erişilebilen web tabanlı uygulamalardır. Microsoft şu anda beş Office uygulaması sunuyor: Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook. Normalde, kullanıcıların bu web uygulamalarına erişmek için bir Microsoft hesabına ihtiyaçları var ve PWA'ların cihazlara Edge veya Chrome kullanarak manuel olarak yüklenmesi gerekir.

Bazı Windows 10 kullanıcıları, işletim sistemine izin vermemelerine rağmen bilgisayarlarının Office web uygulamalarını yüklemek için yeniden başlatıldığını bildiriyor.

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Kullanıcı izni sorulmuyor

Microsoft şimdi Windows 10 cihazınıza onay olmadan PWA ekleyecek yeni bir özelliği deniyor gibi görünüyor. Bu, Microsoft'un Chromium tabanlı Edge tarayıcısının son kararlı güncellemesinden sonra gerçekleşiyor.

Yayınlanan bir rapor, Microsoft Office PWA'larının Windows 10'da "kullanıcı izni olmadan" otomatik kurulumunun test edildiğini iddia ediyor. Bu durumu iddiadan öteye taşıyan ise Microsoft açıklaması ve bu durumu yaşayan kullanıcılar. Microsoft Insider kullanıcıları için bu testin gerçekleştirildiği belirtse de bazı standart kullanıcılar da aynı durumu yaşadıklarını belirttiler.

Web uygulamaları yerel bilgisayarınızda yer kaplamasa da, kurulumları önceden isteğe bağlıydı. Ancak kullanıcıların deneyimlerine bakılırsa, Windows 10, kullanıcılardan web uygulamalarını yükleme ve bilgisayarı yeniden başlatma izni istemediği gibi, sistem yeniden başlatmanın ne için olduğunu da belirtmiyor.

Kullanıcılar, bir güvenlik güncellemesi yapılacakmış gibi sistem yeniden başlatması yaptıklarını ancak sadece Office PWA'larıyla karşılaştıklarını belirttiler.

https://www.engadget.com/windows-10-installing-forced-office-web-apps-154530942.html

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