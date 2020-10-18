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    Microsoft, kullanıcı izni olmadan Office PWA'ları cihazlara yüklüyor

    Microsoft, bazı Windows 10 bilgisayarlara Office aşamalı web uygulamalarını (PWA'lar) otomatik olarak yüklemeye başladı ve raporlar, Microsoft'un bunu kullanıcı izni olmadan yaptığını gösteriyor.
    4 gün
    2,9b
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    İşletim Sistemleri
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, kullanıcı izni olmadan Office PWA'ları cihazlara yüklüyor

    PWA'lar, Chrome ve Microsoft Edge gibi tarayıcılar aracılığıyla erişilebilen web tabanlı uygulamalardır. Microsoft şu anda beş Office uygulaması sunuyor: Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook. Normalde, kullanıcıların bu web uygulamalarına erişmek için bir Microsoft hesabına ihtiyaçları var ve PWA'ların cihazlara Edge veya Chrome kullanarak manuel olarak yüklenmesi gerekir.

    Bazı Windows 10 kullanıcıları, işletim sistemine izin vermemelerine rağmen bilgisayarlarının Office web uygulamalarını yüklemek için yeniden başlatıldığını bildiriyor.

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    Kullanıcı izni sorulmuyor

    Microsoft şimdi Windows 10 cihazınıza onay olmadan PWA ekleyecek yeni bir özelliği deniyor gibi görünüyor. Bu, Microsoft'un Chromium tabanlı Edge tarayıcısının son kararlı güncellemesinden sonra gerçekleşiyor.

    Yayınlanan bir rapor, Microsoft Office PWA'larının Windows 10'da "kullanıcı izni olmadan" otomatik kurulumunun test edildiğini iddia ediyor. Bu durumu iddiadan öteye taşıyan ise Microsoft açıklaması ve bu durumu yaşayan kullanıcılar. Microsoft Insider kullanıcıları için bu testin gerçekleştirildiği belirtse de bazı standart kullanıcılar da aynı durumu yaşadıklarını belirttiler.

    Web uygulamaları yerel bilgisayarınızda yer kaplamasa da, kurulumları önceden isteğe bağlıydı. Ancak kullanıcıların deneyimlerine bakılırsa,  Windows 10, kullanıcılardan web uygulamalarını yükleme ve bilgisayarı yeniden başlatma izni istemediği gibi, sistem yeniden başlatmanın ne için olduğunu da belirtmiyor.

    Kullanıcılar, bir güvenlik güncellemesi yapılacakmış gibi sistem yeniden başlatması yaptıklarını ancak sadece Office PWA'larıyla karşılaştıklarını belirttiler.



    https://www.engadget.com/windows-10-installing-forced-office-web-apps-154530942.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün en beğenilen
    Şu kafasına göre gncelleme yapma mevzusu bence daha ciddi bir durum. 1903 güncellemelerinde kaldı işyerindeki laptop.
    İlla güncellicem diyor güncelleyince de sistem çöküyor. güncellemeyi geri alınca sistem açılıyor ancak.
    2004 güncellemesini yüklemeye çalışıyorum onu da kabul etmiyor hata veriyor.
    Format atıp 2004 ISO ile yükleme yapmam gerekecek sanırım çözümü bu galiba.

    Kardeşim senin zorla güncelleme yaptırmanla değil ben istersem güncelleme alırım. Sistem benim sistemim. Güvenlik açığı olup olmaması da beni ilgilendirir. Sorarsın yeni güncelleme var yapayım mı dersin ya da ben açar kapatırım güncellememi kafama göre eskisi gibi.
    İşgüzarlık yapmaktan vazgeçin artık.
    Şu kafasına göre gncelleme yapma mevzusu bence daha ciddi bir durum. 1903 güncellemelerinde kaldı işyerindeki laptop. İlla güncellicem diyor güncelleyince ...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Hollow 2 gün
    Benim PC'ye de yüklenmişti, kaldırmıştım. Cidden yaptıkları iş değil. Böyle zımbırtıları kullanmak isteyen zaten kendisi yüklemiştir veya kolayca yükleyebilir. Dayatmak nedir.
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    aniceman (aniceman ) 3 gün
    Seçilmiş kişilerdenim sanırım! hem işteki hem de evdeki kulalndığım bilgisayarların ikisine de yüklendi geçtiğimiz haftalarda.
    Ben de olayı anlamadığımdan microsofta bak be eski officeleri güncelledi demiştim bi an, sonra baktım ki sadece webmiş...
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 4 gün
    İşyerinde korsan win10 güncelleme yaptı sonra güncellemeyi geri aldık.. pc göçtü.. windows'u sıfırlamak zorunda kaldık..

    uptadate hizmetini kalıcı olarak kapattı bilgisayarcı ama benim hatırladığım uptade hizmetini kapatsan da win10 güncelleme yapmak istiyor.. kalıcı kapatmak mümkün mü ?

    şahsen ben hala iş ve evde win7'den vazgeçemedim.
    Yanıtla +1
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    bytradm (adem ademy) 4 gün
    Oyun için kull. wini uzun zamandır da steam dışında oyun
    açmıyorum yani linux artık bana çok daha yakın.
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    rx7enes 4 gün
    Microsoft store açana kadar böyle birşey yoktu. MStore açınca yüklendi bana sanırım.
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    levis501 (osman tindü) 4 gün
    Bu zorunlu güncelleme olayına kıl oluyorum. Neymiş güvenlik açıklarını kapatıyorlarmışmış. Basit bir ev kullanıcısıyım. Napacaklar bilgisayarımdaki dandirik dosyaları mı çalacaklar. Çalsınlar çokda umurumda.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    denizari82 4 gün levis501
    Senin de dediğin gibi, dosyalarını çalıp ne yapsınlar, aptal mı bu adamlar? Senin tüm kayıtlı weh hesap isim ve şifrelerini çalıyorlar ;) Eğer içlerinde banka Web sitesi şifren, TC numaranın ve adres, telefon No olan hesapların varsa değme keyiflerine... Özetle, dosyalarının değil, direkt senin ve banka hesaplarının peşindeler :))
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    spenx01 (Basta Bbb) 2 gün levis501
    ayseq.dat dosyasini koru. Gerisi muhim degil :D
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 4 gün
    Pwa ve yeniden başlatma arasında bağlantı kuramadım ben. Bu uygulamalarda bilgisayarın yeniden başlamasını gerektirecek bir şey olmuyor ki.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 4 gün
    İndirin 3. parti güncelleme durdurma yazılımı, keyfinize bakın. Yoksa Update'in size sorduğu hiçbir şey yok.
    Yanıtla
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün en beğenilen
    Şu kafasına göre gncelleme yapma mevzusu bence daha ciddi bir durum. 1903 güncellemelerinde kaldı işyerindeki laptop.
    İlla güncellicem diyor güncelleyince de sistem çöküyor. güncellemeyi geri alınca sistem açılıyor ancak.
    2004 güncellemesini yüklemeye çalışıyorum onu da kabul etmiyor hata veriyor.
    Format atıp 2004 ISO ile yükleme yapmam gerekecek sanırım çözümü bu galiba.

    Kardeşim senin zorla güncelleme yaptırmanla değil ben istersem güncelleme alırım. Sistem benim sistemim. Güvenlik açığı olup olmaması da beni ilgilendirir. Sorarsın yeni güncelleme var yapayım mı dersin ya da ben açar kapatırım güncellememi kafama göre eskisi gibi.
    İşgüzarlık yapmaktan vazgeçin artık.
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mion 4 gün ilkerinanç
    Ne bilcen sen! Microsoft dayı senin için düşünür kafanı yorma sen :D
    Yanıtla +1
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    interwap (Volkan ) 4 gün ilkerinanç
    Evde ve işyerinde benzer sorun vardı. "2004 güncellemesi hazır, yükleyeceğiz" tarzı bir mesaj veriyor ama aylarca yüklemedi. ISO ile yüklemek zorunda kalmıştım.
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 4 gün
    Microsoft neyi sormuş ki kafasına göre at koşturuyor.
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    YOURMOVE 4 gün BunuAnanaSorsanaDelikanl
    Sırf windows 10 kullanmama sebebim bu işte. Geçen şeytana uydum yükledim. Bir sürü uygulama ile geliyor. Yahu kardeşim bırak insanları isterse yükler. Zorbalık = windows 10.

    Gittiği yere kadar windows 7.
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    2857 kez okundu.
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