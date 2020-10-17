Yeni sızıntı Mate 40 Pro'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyuyor

Tam Boyutta Gör

22 Ekim'de lansmanı yapılacak olan Huawei Mate 40 serisinden, Mate 40 Pro'nun temel özelliklerini ve basın görsellerini de ortaya çıkaran yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Daha önceki sızıntılarla kıyaslandığında ön tarafta bir değişiklik bulunmazken, arka tarafta kamera kurulumu farklılık gösteriyor. Yeni çıkan sızıntıda flaşın arka kamera kurulumda yer aldığı görülüyor. Ayrıca kamera kurulumunun ortasında Leica markasına yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör

Sızıntı Mate 40 Pro'nun görselleri ile beraber temel özelliklerini de ortaya koydu. Mate 40 serisi ile birlikte tanıtılması beklenilen Kirin 9000 yonga setine ait detaylar da sızıntıda yer aldı.

Ayrıca Bkz. "Google, 2021'de Hangouts kullanıcılarını Chat'e yönlendirecek"

İlginizi Çekebilir

Huawei Mate 40 serisi yüksek fiyatlarla gelecek

Mate 40 Pro beklenilen özellikler

Huawei Mate 40 Pro, Mate 30 Pro'ya göre daha büyük bir telefon olacak. Bu boyut farklılığı ekran büyüklüğüne de yansımış durumda. Mate 30 Pro'da yer alan 6.53 inçlik ekranın aksine Mate 40 Pro'da 6.76 inç ekran bulunacak. Kavisli ekran, 2722 x 1344 çözünürlüğe ve 456 PPI'ya sahip bir OLED panel olacak.

Telefon, bir adet 3.13GHz yüksek performanslı Cortex-A77 çekirdeği, üç adet 2.54GHz Cortex- A77 performans çekirdeği ve dört adet 2.04 GHz hızında Cortex-A55 verimlilik çekirdeğinin bulunduğu sekiz çekirdekli bir yapısı olan ve 5nm sürecinde üretilen Kirin 9000 yonga setinden güç alacak. Yonga seti ayrıca bir Mali-G78 GPU ve entegre bir 5G modeme sahip.

Tam Boyutta Gör

Sızıntıya göre Mate 40 Pro, Avrupa'da, telefon 8GB RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama alanına sahip tek bir konfigürasyonda gelecek.

Huawei Mate 40 Pro, f / 1.9 diyafram açıklığına sahip 50 MP birincil lens ve f / 1.8 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı 20MP lens ve f / 3.4 diyafram açıklığına sahip 12MP telefoto sensörün yer aldığı üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Arka kamera kurulumunda üstte çift tonlu bir LED flaş bulunurken, Kurulumda sağ üstteki sensörün gerçek renkleri yakalamasına yardımcı olması beklenen bir renk sıcaklığı sensörü olduğu söyleniyor.

Önde ise 13MP f / 2.4 diyafram açıklığına sahip birincil sensör ve bir 3D sensör olacak. Mate 40 Pro, hareket kontrollerini destekleyecek.

Telefonda, USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası üzerinden 65W hızlı şarjı destekleyen 4400mAh batarya bulunacak. Kullanıcılar, %0'dan %100'e telefonlarını bir saatten daha az bir sürede şarj edebilecekler. Huawei Mate 40 Pro ayrıca Bluetooth 5.2, NFC ve Wi-Fi 6'ya sahip.

https://www.gizmochina.com/2020/10/17/leak-reveals-huawei-mate-40-pros-press-renders-and-key-specs-packs-50mp-leica-triple-cameras/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.