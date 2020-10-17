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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni sızıntı Mate 40 Pro'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyuyor

    Yaklaşan Mate 40 serisi için sızıntılar devam ediyor. Ortaya çıkan son sızıntı seriden Mate 40 Pro'nun tasarım ve temel özellikleriyle beraber Kirin 9000 yonga setinin de özelliklerini ortaya koyuyor
    5 gün
    3,2b
    2
    14
    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    1

    Yeni sızıntı Mate 40 Pro'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyuyor
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    22 Ekim'de lansmanı yapılacak olan Huawei Mate 40 serisinden, Mate 40 Pro'nun temel özelliklerini ve basın görsellerini de ortaya çıkaran yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

    Daha önceki sızıntılarla kıyaslandığında ön tarafta bir değişiklik bulunmazken, arka tarafta kamera kurulumu farklılık gösteriyor. Yeni çıkan sızıntıda flaşın arka kamera kurulumda yer aldığı görülüyor. Ayrıca kamera kurulumunun ortasında Leica markasına yer verilmiş.

    Yeni sızıntı Mate 40 Pro'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyuyor
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    Sızıntı Mate 40 Pro'nun görselleri ile beraber temel özelliklerini de ortaya koydu. Mate 40 serisi ile birlikte tanıtılması beklenilen Kirin 9000 yonga setine ait detaylar da sızıntıda yer aldı.

      Ayrıca Bkz. "Google, 2021'de Hangouts kullanıcılarını Chat'e yönlendirecek"

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    Mate 40 Pro beklenilen özellikler

    Huawei Mate 40 Pro, Mate 30 Pro'ya göre daha büyük bir telefon olacak. Bu boyut farklılığı ekran büyüklüğüne de yansımış durumda. Mate 30 Pro'da yer alan 6.53 inçlik ekranın aksine Mate 40 Pro'da 6.76 inç ekran bulunacak. Kavisli ekran, 2722 x 1344 çözünürlüğe ve 456 PPI'ya sahip bir OLED panel olacak.

    Telefon, bir adet 3.13GHz yüksek performanslı Cortex-A77 çekirdeği, üç adet 2.54GHz Cortex- A77  performans çekirdeği ve dört adet 2.04 GHz hızında Cortex-A55 verimlilik çekirdeğinin bulunduğu sekiz çekirdekli bir yapısı olan ve 5nm sürecinde üretilen Kirin 9000 yonga setinden güç alacak. Yonga seti ayrıca bir Mali-G78 GPU ve entegre bir 5G modeme sahip.

    Yeni sızıntı Mate 40 Pro'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyuyor
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    Sızıntıya göre Mate 40 Pro, Avrupa'da, telefon 8GB RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama alanına sahip tek bir konfigürasyonda gelecek.

    Huawei Mate 40 Pro, f / 1.9 diyafram açıklığına sahip 50 MP birincil lens ve f / 1.8 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı 20MP  lens ve f / 3.4 diyafram açıklığına sahip 12MP telefoto sensörün yer aldığı üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Arka kamera kurulumunda üstte çift tonlu bir LED flaş bulunurken, Kurulumda sağ üstteki sensörün gerçek renkleri yakalamasına yardımcı olması beklenen bir renk sıcaklığı sensörü olduğu söyleniyor.

    Önde ise 13MP f / 2.4  diyafram açıklığına sahip birincil sensör ve bir 3D sensör olacak. Mate 40 Pro, hareket kontrollerini destekleyecek.

    Telefonda, USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası üzerinden 65W hızlı şarjı destekleyen 4400mAh batarya bulunacak. Kullanıcılar, %0'dan %100'e telefonlarını bir saatten daha az bir sürede şarj edebilecekler. Huawei Mate 40 Pro ayrıca Bluetooth 5.2, NFC ve Wi-Fi 6'ya sahip.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/17/leak-reveals-huawei-mate-40-pros-press-renders-and-key-specs-packs-50mp-leica-triple-cameras/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Ac1DBuRN (Taner Ünlen) 5 gün en beğenilen cand.
    Amerikan başkanı dahil herkese haber verin, cand. bu markanın haberini görmek istemiyormuş. DH haber kordinatörü hemen devreye girsin. mayday mayday mayday
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Xtrud (Harun Yahya) 5 gün
    Tertemiz tasarım
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 5 gün
    Çok güzel bir telefon. Yılan gibi.
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    mmusty355 5 gün
    12bin tl ye satar seneye 3000 tl verir geri dönüşümde. İphoneyi gectim samsung kadar bile olamadi.
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    DH Misafiri 5 gün
    Google servisleri hikaye... En basiti youtube vanced orjinal youtubedan 1000 kat daha iyi ve reklamsız... Ama olsun işi bilmeyenler sayesinde fiyat aşağıya düşüyo google servisleri eklenemez sanıyolar :)
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    DH Misafiri 5 gün
    Yok mu babayiğitler bu ülke de şu huawei yi alsın yerli ve milli bir şirket yapsın ?
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    The Killing Road (&#39;y ) 5 gün
    Cok iyi tasarim. Sol ustte aptal dikdörtgen çıkıntı olmaması bile başlı başına takdire şayan zaten.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 5 gün
    Portakal kafa seçimi kaybederse google apps geri gelebilir.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 5 gün
    İPod’a benziyor.





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    homebird (Bilen BİLİR) 5 gün
    Huwei, Çin dışındaki pazarlarda, cihazın maliyetin üzerine çok az bir kar koyup öyle satmaya çalışmalı. Google servislerinin olmaması ve global piyasadaki kötü gidişe belki bu şekilde dur diyebilirler. Ama yılların alışkanlığını tekrarlayıp burunlarının dikine giderek yine kazık fiyattan satmaya çalışacaklar.
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    Xtrud (Harun Yahya) 5 gün
    Tertemiz tasarım
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    th9 5 gün Xtrud
    iphone yapsa yerden yere gömerdiniz :d
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    cand. 5 gün
    Umrumuzda değil şu marka ya artık haberini yapmayın
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Ac1DBuRN (Taner Ünlen) 5 gün cand.
    Amerikan başkanı dahil herkese haber verin, cand. bu markanın haberini görmek istemiyormuş. DH haber kordinatörü hemen devreye girsin. mayday mayday mayday
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    3226 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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