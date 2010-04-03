Microsoft: Planlarımız arasında iPad'e Office yazılımı hazırlamak yok

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Apple'ın iPad'e özel ofis programlarını satışa sunmasının ardından Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un da bu yönde bir çalışması olup olmadığı merak ediliyordu. Firmanın önemli yöneticilerinden Stephen Elop'da Bloomberg'e verdiği röportajda bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz ay içersinde Microsoft'tan Mike Tedesco'nun açıklamalarıyla gündeme gelen iPad'e özel Office yazılımlarıyla ilgili olarak şimdilik böyle bir planları olmadığını belirten Elop, fakat kendileri için hiçbir zaman olmaz diye birşey olmadığını söyledi. Anlaşılan Microsoft, Office for iPad için iPad'in satış grafiğine bakacak.

Yazılım devi Microsoft, geçtimiz sene içersinde Nokia'nın akıllı telefonları için Office yazılımı geliştireceklerini duyurmuştu.