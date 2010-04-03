Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft: Planlarımız arasında iPad'e Office yazılımı hazırlamak yok

9 yıl
8,4b
1
2
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft: Planlarımız arasında iPad'e Office yazılımı hazırlamak yok
Tam Boyutta Gör

Apple'ın iPad'e özel ofis programlarını satışa sunmasının ardından Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un da bu yönde bir çalışması olup olmadığı merak ediliyordu. Firmanın önemli yöneticilerinden Stephen Elop'da Bloomberg'e verdiği röportajda bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz ay içersinde Microsoft'tan Mike Tedesco'nun açıklamalarıyla gündeme gelen iPad'e özel Office yazılımlarıyla ilgili olarak şimdilik böyle bir planları olmadığını belirten Elop, fakat kendileri için hiçbir zaman olmaz diye birşey olmadığını söyledi. Anlaşılan Microsoft, Office for iPad için iPad'in satış grafiğine bakacak.

Yazılım devi Microsoft, geçtimiz sene içersinde Nokia'nın akıllı telefonları için Office yazılımı geliştireceklerini duyurmuştu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 9 yıl
bence çıkarır ilerleyen zamanlarda çünkü büyük paralar kazanabilir buradan..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
donjose 9 yıl
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez çıkarır yakında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim