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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Surface Earbuds gelecek ay satışa sunulacak

    Microsoft ilk tamamen kablosuz kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Surface Earbuds'ın Mayıs ayında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunulacağı bildirildi.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft Surface Earbuds gelecek ay satışa sunulacak
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    Microsoft ilk tamamen kablosuz kulaklığını geçtiğimiz yılın Ekim ayında tanıtmıştı. Surface Earbuds isimli cihazın 2019'un sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak şirket çıkış tarihini ilkbahara erteledi.

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    Avrupalı perakendecilerden alınan bilgilere göre Microsoft kablosuz kulaklığı birkaç hafta içinde piyasaya sürecek. Şirketin başka bir Surface kulaklık daha çıkarmayı planladığı belirtiliyor ancak bu konuda çok fazla bilgi yok.

    Microsoft Surface Earbuds gelecek ay satışa sunulacak
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    6 Mayıs'ta raflara çıkacak

    Surface Earbuds birçok Avrupa ülkesinde 6 Mayıs'tan itibaren satışa sunulacak. Fiyat etiketinin ise 199 euro olacağı belirtiliyor. ABD'de 249 dolara satılacak kablosuz kulaklık şarj kutusu ile birlikte 24 saatlik pil ömrü sunabilecek.

    Surface Earbuds aktif gürültü azaltma, PowerPoint slaytlarını kontrol etme, sesli notları doğrudan ofis uygulamalarına gönderme ve 60 dile gerçek zamanlı çeviri yapabilme gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.



    https://www.neowin.net/news/microsoft-surface-earbuds-could-finally-launch-on-may-6 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guhong01 (Guhong 01 ) 13 dk.
    Gördüğüm en çirkin tasarım, yapan kör olmuş
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    fehmialper (Fehmi Alper Demir) 1 sa.
    Bu kulaklığı takıp, kendinizi metropollerde bile Amazon yerlileri hissedebilirsiniz
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