YouTube uygulaması Galaxy Z Flip'e uyumlu hale geldi

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Samsung Galaxy Z Flip sahipleri artık telefonu ellerinde tutmak zorunda kalmadan YouTube videoları izleyebilecekler. Zira Google, YouTube uygulamasının katlanabilir telefondaki esnek mod özelliğini desteklemesini sağlayan bir güncelleme yayınladı.

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Söz konusu modu etkinleştirmek için akıllı telefonu hafifçe katlamak yeterli. Bunun ardından ekran 4 inçlik iki eşit parçaya bölünüyor. Ekranın üst yarısında video izlerken, alt kısmında açıklama, yorum ve diğer videolara göz atmak mümkün oluyor.

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Yeni sürüm yayınlandı

Yeni özelliğin tek dezavantajı yatay videoları küçük göstermesi. Galaxy Z Flip kullanıcıları optimize edilmiş YouTube uygulamasını Google Play Store'dan indirerek en son güncellemeyle birlikte gelen gelişmiş özellikleri kullanmaya başlayabilirler.

https://news.samsung.com/global/all-in-the-flex-youtube-gets-new-optimization-for-the-galaxy-z-flip

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