Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube uygulaması Galaxy Z Flip'e uyumlu hale geldi

    Google, YouTube uygulamasını optimzie ederek Galaxy Z Flip'e uyumlu hale getirdi. Atık katlanabilir telefon sahipleri cihazı ellerinde tutmak zorunda kalmadan video izleyebilecekler.
    Beğen
    21 dk. (Son Güncelleme: 6 dk.)
    73
    32
    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    YouTube uygulaması Galaxy Z Flip'e uyumlu hale geldi
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy Z Flip sahipleri artık telefonu ellerinde tutmak zorunda kalmadan YouTube videoları izleyebilecekler. Zira Google, YouTube uygulamasının katlanabilir telefondaki esnek mod özelliğini desteklemesini sağlayan bir güncelleme yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Toyota yeni crossover modelini resmen tanıttı: Yaris Cross"

    Söz konusu modu etkinleştirmek için akıllı telefonu hafifçe katlamak yeterli. Bunun ardından ekran 4 inçlik iki eşit parçaya bölünüyor. Ekranın üst yarısında video izlerken, alt kısmında açıklama, yorum ve diğer videolara göz atmak mümkün oluyor.

    YouTube uygulaması Galaxy Z Flip'e uyumlu hale geldi
    Tam Boyutta Gör

    Yeni sürüm yayınlandı

    Yeni özelliğin tek dezavantajı yatay videoları küçük göstermesi. Galaxy Z Flip kullanıcıları optimize edilmiş YouTube uygulamasını Google Play Store'dan indirerek en son güncellemeyle birlikte gelen gelişmiş özellikleri kullanmaya başlayabilirler.



    https://news.samsung.com/global/all-in-the-flex-youtube-gets-new-optimization-for-the-galaxy-z-flip Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN YouTube uygulaması Galaxy Z Flip'e uyumlu hale geldi Sonraki SK Hynix 128 katmanlı NAND Flash yongalarının hacimli üretimine başlıyor 1 sa. Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorunu giderildi 1 sa. Ryzen 3 3300X tek çekirdekte Core i7-7700K ile eşleşiyor 2 sa. Huawei, Google Haritalar'ın alternatifini buldu: HERE WeGo 2 sa. Görüntülü Skype aramalarında arka plan nasıl değiştirilir? 3 sa. Toyota yeni crossover modelini resmen tanıttı: Yaris Cross 3 sa. 150 MP'lik kamerayla gelen ilk akıllı telefon Xiaomi modeli olacak 4 sa. Önümüzdeki ay tanıtılacak olan Meizu 17'nin resmi görseli yayınlandı 4 sa. Google Duo yeni özellikleriyle performansı ve kaliteyi artırıyor 5 sa. Google Meet, 16 katılımcıyı bir arada gösterme ve Chrome sekme sunumuna kavuştu 5 sa. Nvidia, GeForce Now Founders üyelerinden Haziran’a kadar üyelik ücreti almayacak 6 sa. Apple öğretim programları ve içerikleriyle uzaktan eğitime destek oluyor 6 sa. Patriot PCIe Gen 3 X4 kontrolcülü harici SSD’sini duyurdu 7 sa. Helio G85 yonga seti ile gelen ilk akıllı telefon Redmi 10X olacak 7 sa. 35 watt TDP’li bir Ryzen APU’su ufukta görüldü 7 sa. Türk Hava Yolları gökyüzüne dev Türk bayrağı çiziyor 7 sa. Amiral gemisi katili iQOO Neo3 5G tanıtıldı: Snapdragon 865'li en ucuz telefon 7 sa. Twitter, “Alıntı Retweetleri” gösteren yeni özelliğin üzerinde çalışıyor 8 sa. Realme X50m 5G tanıtıldı: Snapdragon 765G, 120Hz ekran 9 sa. Hileci Call of Duty oyuncuları aynı maçlara toplanacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    GTA 6 dev bir haritayla gelebilir
    DonanımHaber
    Tor projesi işten çıkarmalara başladı
    DonanımHaber
    Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı
    DonanımHaber
    Oyun Konsollarını Fahiş Fiyata Satan İşletmelere Cezalar Kesildi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Disney'in Yeni Filmi Artemis Fowl'dan Fragman Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    James Gunn'dan, Karantinada İzlenebilecek 54 Aksiyon Filmi Öne...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Oyun Konsollarina YUZDE 50 EK GUMRUK VERGİSİ!!
    DH Forum
    Format sonrası IDM - CRACK İkilemi
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim