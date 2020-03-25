Microsoft, Windows 10’un güvenlik dışı güncelleştirmelerini durduruyor

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Microsoft, Windows 10’a getirdiği güncelleştirmeler nedeniyle sıkça kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor. Firmanın yeni kararı içinde bulunduğumuz dönemde bir hayli faydalı olacak.

Sadece öncelikli yamalar

Dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 pandemisi nedeniyle bir çok etkinlik ertelendi, beklenmedik kararlar alındı. Yazılım dünyası da bu duruma ayak uyduruyor. Microsoft yaptığı duyuruyla C ve D sınıfı güncelleştirmelerini durdurduğunu açıkladı. Böylelikle yalnızca güvenlik yamaları sunacak firma B serisi salı güncelleştirmelerine ise devam edecek. Karar Windows 10 yapı 1909 ve öncesiyle Windows Server 2008 SP2’yi kapsıyor.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 Enterprise sürüm 1709’un destek süresi uzatıldı"

Bu dönem içerisinde özellikle de IT yöneticilerinin işini kolaylaştırmak ve bilgisayara daha da fazla ihtiyaç duyan kullanıcıların olası sorunlarla karşılaşmasının önüne geçme amaçlı gidildiği düşünülen strateji önümüzdeki mayıs ayından itibaren uygulanmaya başlanacak.

https://www.guru3d.com/news-story/microsoft-will-temporarily-discontinue-nonessential-updates-for-windows-starting-in-may.html

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