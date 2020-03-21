Windows 10 Enterprise sürüm 1709’un destek süresi uzatıldı

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Bugünlerde dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi bir çok erteleme ve iptal kararıyla teknoloji dünyasını da etkiledi. Yazılım dünyasının Koronavirüs’e tepkisi gecikmedi. Bu kez Microsoft ertelemeyle gündemde.

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Microsoft hatalı olduğu bildirilen güncelleştirmeyi yayınladı

Hali hazırda Home ve Pro versiyonlarında destek süresini dolduran 1709 sürümü Enterprise, Education ve iOT Enterprise versiyonlarında halen güncelleştirmelerini almaya devam ediyor. Bununla birlikte eski sürüm için süre daralıyor.

Güncelleştirmelere devam

Microsoft son duyurusuyla 19 Nisan’da ömrünü tamamlayacak Windows 10 1709 için destek süresini 6 ay uzattığını müjdeledi. Böylelikle bu yılın ekim ayına kadar güvenlik güncelleştirmelerini almaya devam edecek sürüm sayesinde yazılım devinin pandemi nedeniyle evden çalışan özellikle de IT sektöründeki insanların işini kolaylaştırmayı amaçladığı tahmin ediyor.

Ayrıca Bkz. "Vulkan’a Ray Tracing desteği eklendi"

Diğer taraftan 1803 için herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Son olarak Microsoft kullanıcıları 1809 ve sonrası bir yapıya geçmeleri yönünde tavsiyede bulunmayı da ihmal etmemiş.

https://www.ghacks.net/2020/03/20/microsoft-extends-windows-10-version-1709-support-because-of-coronavirus/

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