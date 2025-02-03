Microsoft, sitesinden Windows 11 TPM gereksinimini es geçme yöntemini kaldırdı

- Microsoft'un önerdiği Windows 11 TPM 2.0 ve CPU bypass yöntemi
- Windows 11 sistem gereksinimleri
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Microsoft, Windows 11’in TPM gereksinimini es geçmenin yolu olarak Windows Kayıt Defterinde bir düzenleme önerdi. İlginç olarak şirket, artık bu yönteme sitesinde yer vermiyor.
Microsoft'un önerdiği Windows 11 TPM 2.0 ve CPU bypass yöntemi
- Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni açın.
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup yolunu izleyin.
- REG_DWORD değeri oluşturun.
- AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU olarak adlandırın.
- Değerini 1 yapın.
Tabii ki Microsoft'un şimdiye kadar resmi destek sitesinde paylaştığı bypass yöntemi, Windows 11'i desteklenmeyen sistemlere kurmanın tek yolu değil. Ücretsiz bir araç olan Rufus ile Windows 11’i TPM olmadan yüklemek mümkün. Alternatif olarak Tiny11 programı mevcut.
Windows 11 sistem gereksinimleri
- En az 1GHz hızında çalışan 2 veya daha fazla çekirdekli işlemci (Desteklenen işlemciler)
- En az 4 GB RAM
- En az 64 GB boş disk alanı
- En az 1366x768p çözünürlüklü 9 inç ekran
- UEFI, Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0 destekli anakart
- DirectX 12 uyumlu ekran kartı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P