Microsoft, sitesinden Windows 11 TPM gereksinimini es geçme yöntemini kaldırdı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Eski birçok bilgisayara Windows 11 yüklenememesinin nedeni; işletim sisteminin TPM 2.0 ve üzerine gereksinim duyması. Bu uygunluk kriteri kullanıcıların Windows 11’i yüklemesine engel olmadı; resmi olmayan yöntemlerin yanı sıra Microsoft, gereksinimi atlatmak için Ekim 2021'de resmi bir geçici çözüm önerdi.

Windows 10, popüler işletim sistemi olmaya devam ediyor 1 gün önce eklendi

Microsoft, Windows 11’in TPM gereksinimini es geçmenin yolu olarak Windows Kayıt Defterinde bir düzenleme önerdi. İlginç olarak şirket, artık bu yönteme sitesinde yer vermiyor.

Microsoft'un önerdiği Windows 11 TPM 2.0 ve CPU bypass yöntemi

Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni açın. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup yolunu izleyin. REG_DWORD değeri oluşturun. AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU olarak adlandırın. Değerini 1 yapın.

Tabii ki Microsoft'un şimdiye kadar resmi destek sitesinde paylaştığı bypass yöntemi, Windows 11'i desteklenmeyen sistemlere kurmanın tek yolu değil. Ücretsiz bir araç olan Rufus ile Windows 11’i TPM olmadan yüklemek mümkün. Alternatif olarak Tiny11 programı mevcut.

Windows 11 sistem gereksinimleri

En az 1GHz hızında çalışan 2 veya daha fazla çekirdekli işlemci (Desteklenen işlemciler)

En az 4 GB RAM

En az 64 GB boş disk alanı

En az 1366x768p çözünürlüklü 9 inç ekran

UEFI, Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0 destekli anakart

DirectX 12 uyumlu ekran kartı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft, Windows 11 TPM bypass yöntemini kaldırdı