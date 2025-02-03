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    Anlık Bildirim

    Microsoft, sitesinden Windows 11 TPM gereksinimini es geçme yöntemini kaldırdı

    Microsoft, 21H2 sürümünün yayınlanmasıyla Windows 11 işletim sisteminin TPM ve CPU gereksinimini karşılamayan PC'ler için geçici çözüm yolu önermişti. Bu rehber siteden kaldırıldı.
    Microsoft Windows 11 TPM bypass yöntemini kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Eski birçok bilgisayara Windows 11 yüklenememesinin nedeni; işletim sisteminin TPM 2.0 ve üzerine gereksinim duyması. Bu uygunluk kriteri kullanıcıların Windows 11’i yüklemesine engel olmadı; resmi olmayan yöntemlerin yanı sıra Microsoft, gereksinimi atlatmak için Ekim 2021'de resmi bir geçici çözüm önerdi.

    Microsoft, Windows 11’in TPM gereksinimini es geçmenin yolu olarak Windows Kayıt Defterinde bir düzenleme önerdi. İlginç olarak şirket, artık bu yönteme sitesinde yer vermiyor.

    Microsoft'un önerdiği Windows 11 TPM 2.0 ve CPU bypass yöntemi

    1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni açın.
    2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup yolunu izleyin.
    3. REG_DWORD değeri oluşturun.
    4. AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU olarak adlandırın.
    5. Değerini 1 yapın.

    Tabii ki Microsoft'un şimdiye kadar resmi destek sitesinde paylaştığı bypass yöntemi, Windows 11'i desteklenmeyen sistemlere kurmanın tek yolu değil. Ücretsiz bir araç olan Rufus ile Windows 11’i TPM olmadan yüklemek mümkün. Alternatif olarak Tiny11 programı mevcut.

    Windows 11 sistem gereksinimleri

    • En az 1GHz hızında çalışan 2 veya daha fazla çekirdekli işlemci (Desteklenen işlemciler)
    • En az 4 GB RAM
    • En az 64 GB boş disk alanı
    • En az 1366x768p çözünürlüklü 9 inç ekran
    • UEFI, Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0 destekli anakart
    • DirectX 12 uyumlu ekran kartı
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    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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