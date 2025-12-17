Xbox Aralık güncellemesi yayınlandı: Mobil uygulama yenileniyor

Xbox Aralık güncellemesi yayınlandı
Yıl sonu güncellemesinin en öne çıkan yeniliği, Xbox Wireless Headset için Bluetooth LE Audio desteği oldu. Bu destek sayesinde kulaklık, Windows 11 ile daha düşük ses gecikmesi, daha uzun pil ömrü ve daha zengin stereo ses sunabiliyor. Ayrıca LE Audio, uyumlu Bluetooth cihazlarla aynı anda ses paylaşımına da olanak tanıyor.
Microsoft'a göre bu iyileştirmelerden faydalanmak için Windows 11'in güncel sürümünün kullanılması ve cihazın Bluetooth LE desteğine sahip olması gerekiyor. Güncelleme, Xbox Aksesuarlarım uygulaması üzerinden kulaklığa yüklenebiliyor.
Xbox mobil uygulaması tarafında da önemli değişiklikler tanıtıldı. Microsoft, uygulamaya özel bir Mağaza sekmesi ekledi. Kullanıcılar artık mobil uygulama üzerinden oyunları inceleyebiliyor, istek listesine ekleyebiliyor ve ek paketler ile DLC'lere doğrudan erişebiliyor. Bu adım, nisan ayında uygulama içinden oyun satın alma desteğinin gelmesinin ardından atılmış oldu.
Son olarak Microsoft, Xbox Play Anywhere kütüphanesini de genişletiyor. Çoklu platform desteği olan oyunlar şu şekilde:
- 1000xResist
- A Pizza Delivery
- Bioprototype
- Bioweaver
- Brotherhood
- Bucketcrusher
- Build a Bridge!
- Cat God Ranch
- Chopper Strike!
- CloverPit
- Cricket 26 – The Official Game of the Ashes
- Dark Light
- Dave The Diver
- Dead Static Drive
- Diamond Painting ASMR
- Dragon Ruins II
- Egging On
- El Coco
- Football Manager 26 Console
- Football, Tactics & Glory – Treble Deluxe Edition
- Heroes of Mount Dragon
- Hide ‘N Seek!
- Kentum
- Kill It With Fire! 2
- Let Them Come: Onslaught
- Lost Ember: Rekindled Edition
- Love is all around 2
- Morsels
- Nice Day for Fishing
- Pigeon Simulator
- Pocket Minigolf
- Sailing the Winds
- Schildmaid MX
- Silent Hill 2
- Snake.io
- Street Racer Collection (QUByte Classics)
- Suzerain
- Syberia
- Total Chaos
- Trivia: Knowledge Trainer – the Quiz Game
- Wild West: Hidden Objects
- Winter Burrow
- Young Suns (Game Preview)