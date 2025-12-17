Xbox Aralık güncellemesi yayınlandı: Mobil uygulama yenileniyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox ekosistemine yönelik Aralık güncellemesini yayınladı. 2025'in son güncellemesi, Xbox mobil uygulamasına ve Xbox Wireless kulaklık modeline yeni özellikler getiriyor. Ayrıca oyun kütüphanesinin akışını kolaylaştıran yeniliklerin yanı sıra kullanıcı deneyimini güçlendirecek gelişmeler duyuruldu. İşte Xbox platformu için duyurulan yenilikler ve daha fazlası...

Xbox Aralık güncellemesi yayınlandı

Yıl sonu güncellemesinin en öne çıkan yeniliği, Xbox Wireless Headset için Bluetooth LE Audio desteği oldu. Bu destek sayesinde kulaklık, Windows 11 ile daha düşük ses gecikmesi, daha uzun pil ömrü ve daha zengin stereo ses sunabiliyor. Ayrıca LE Audio, uyumlu Bluetooth cihazlarla aynı anda ses paylaşımına da olanak tanıyor.

Microsoft'a göre bu iyileştirmelerden faydalanmak için Windows 11'in güncel sürümünün kullanılması ve cihazın Bluetooth LE desteğine sahip olması gerekiyor. Güncelleme, Xbox Aksesuarlarım uygulaması üzerinden kulaklığa yüklenebiliyor.

Xbox mobil uygulaması tarafında da önemli değişiklikler tanıtıldı. Microsoft, uygulamaya özel bir Mağaza sekmesi ekledi. Kullanıcılar artık mobil uygulama üzerinden oyunları inceleyebiliyor, istek listesine ekleyebiliyor ve ek paketler ile DLC'lere doğrudan erişebiliyor. Bu adım, nisan ayında uygulama içinden oyun satın alma desteğinin gelmesinin ardından atılmış oldu.

Son olarak Microsoft, Xbox Play Anywhere kütüphanesini de genişletiyor. Çoklu platform desteği olan oyunlar şu şekilde:

1000xResist

A Pizza Delivery

Bioprototype

Bioweaver

Brotherhood

Bucketcrusher

Build a Bridge!

Cat God Ranch

Chopper Strike!

CloverPit

Cricket 26 – The Official Game of the Ashes

Dark Light

Dave The Diver

Dead Static Drive

Diamond Painting ASMR

Dragon Ruins II

Egging On

El Coco

Football Manager 26 Console

Football, Tactics & Glory – Treble Deluxe Edition

Heroes of Mount Dragon

Hide ‘N Seek!

Kentum

Kill It With Fire! 2

Let Them Come: Onslaught

Lost Ember: Rekindled Edition

Love is all around 2

Morsels

Nice Day for Fishing

Pigeon Simulator

Pocket Minigolf

Sailing the Winds

Schildmaid MX

Silent Hill 2

Snake.io

Street Racer Collection (QUByte Classics)

Suzerain

Syberia

Total Chaos

Trivia: Knowledge Trainer – the Quiz Game

Wild West: Hidden Objects

Winter Burrow

Young Suns (Game Preview)

