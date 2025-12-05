Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows’taki Çalıştır birimi 30 yılın ardından güncelleniyor

    Microsoft, Windows 11’in önizleme sürümlerinde Çalıştır penceresine modern bir arayüz getirmeye başladı. 30 yıldan uzun bir süredir bulunan Çalıştır için kayda değer güncellemeler yapılmamıştı.

    Windows’taki Çalıştır birimi 30 yılın ardından güncelleniyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11’de uzun yıllardır neredeyse hiç değişmeyen Run veya Çalıştır penceresini sonunda yenilemeye başladı. Önizleme sürümlerinde görülen güncel tasarım, klasik arayüzün yerini daha modern bir başlatıcı görünümüne bırakırken, işlevsel yapıyı koruyor.

    Çalıştır penceresi yenileniyor

    Yeni deneyim henüz tam olarak hazır olmasa da, paylaşılan ekran görüntüsü Microsoft'un gelecekteki güncellemelerde sunmayı hedeflediği şeyleri net bir şekilde ortaya koyuyor.

    Windows’taki Çalıştır birimi 30 yılın ardından güncelleniyor Tam Boyutta Gör
    Geliştirici topluluğunda X kullanıcısı Phantomofearth tarafından fark edilen bu yenilenmiş arayüz, Çalıştır komutunun temel fonksiyonunu değiştirmiyor. Windows 95’ten bu yana sistemde yer alan Çalıştır penceresi, kullanıcıların “mspaint”, “calc” veya “dxdiag” gibi komutlarla uygulamalara hızlı erişim sağlaması için tasarlanmıştı. Bu pencere için aldığımız tek kayda değer güncelleme ise son Windows 11 güncellemelerindeki koyu mod desteği olmuştu.

    Denemelerde görülen önemli ayrıntılardan biri de kullanıcı tercihine bırakılan seçenekler. Beğenmeyenler için yeni arayüzün Gelişmiş Sistem Ayarları üzerinden kapatılarak eski tasarıma geri dönülmesine izin veriliyor. Microsoft, bu modern Çalıştır tasarımını henüz resmi olarak duyurmuş değil ancak önümüzdeki haftalarda yayımlanacak önizleme sürümlerinde geniş kullanıma açılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    altın saat nasıl anlaşılır spartacus benzeri diziler fm 26 ps5 opel grandland x 1.5 dizel yorumlar life is strange türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum