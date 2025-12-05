Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11’de uzun yıllardır neredeyse hiç değişmeyen Run veya Çalıştır penceresini sonunda yenilemeye başladı. Önizleme sürümlerinde görülen güncel tasarım, klasik arayüzün yerini daha modern bir başlatıcı görünümüne bırakırken, işlevsel yapıyı koruyor.

Çalıştır penceresi yenileniyor

Yeni deneyim henüz tam olarak hazır olmasa da, paylaşılan ekran görüntüsü Microsoft'un gelecekteki güncellemelerde sunmayı hedeflediği şeyleri net bir şekilde ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Geliştirici topluluğunda X kullanıcısı Phantomofearth tarafından fark edilen bu yenilenmiş arayüz, Çalıştır komutunun temel fonksiyonunu değiştirmiyor. Windows 95’ten bu yana sistemde yer alan Çalıştır penceresi, kullanıcıların “mspaint”, “calc” veya “dxdiag” gibi komutlarla uygulamalara hızlı erişim sağlaması için tasarlanmıştı. Bu pencere için aldığımız tek kayda değer güncelleme ise son Windows 11 güncellemelerindeki koyu mod desteği olmuştu.

Son Windows 11 güncellemesi, karanlık modu iyileştirirken bozuyor 3 gün önce eklendi

Denemelerde görülen önemli ayrıntılardan biri de kullanıcı tercihine bırakılan seçenekler. Beğenmeyenler için yeni arayüzün Gelişmiş Sistem Ayarları üzerinden kapatılarak eski tasarıma geri dönülmesine izin veriliyor. Microsoft, bu modern Çalıştır tasarımını henüz resmi olarak duyurmuş değil ancak önümüzdeki haftalarda yayımlanacak önizleme sürümlerinde geniş kullanıma açılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows’taki Çalıştır birimi 30 yılın ardından güncelleniyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: