Windows’taki Çalıştır birimi 30 yılın ardından güncelleniyor

Çalıştır penceresi yenileniyor
Yeni deneyim henüz tam olarak hazır olmasa da, paylaşılan ekran görüntüsü Microsoft'un gelecekteki güncellemelerde sunmayı hedeflediği şeyleri net bir şekilde ortaya koyuyor.
Denemelerde görülen önemli ayrıntılardan biri de kullanıcı tercihine bırakılan seçenekler. Beğenmeyenler için yeni arayüzün Gelişmiş Sistem Ayarları üzerinden kapatılarak eski tasarıma geri dönülmesine izin veriliyor. Microsoft, bu modern Çalıştır tasarımını henüz resmi olarak duyurmuş değil ancak önümüzdeki haftalarda yayımlanacak önizleme sürümlerinde geniş kullanıma açılması bekleniyor.