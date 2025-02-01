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    Windows 10, popüler işletim sistemi olmaya devam ediyor

    Statcounter'a göre, Windows 10, PC kullanıcıları arasında en popüler işletim sistemi olmaya devam ederken Windows 11, pazar payını yavaş yavaş artırıyor.        
    windows 10 popüler işletim sistemi 2025 Tam Boyutta Gör
    Statcounter’a göre, Windows 10 şu anda tüm Windows cihazlarının %60,33'ünü elinde tutuyor. Ocak 2025'te payı %2,37 puan düştü. Yıllık bazda 6,14 puan azalma var. İki ay üst üste küçük pazar payı düşüşünün ardından, Windows 11 daha önce kaybettiği kullanıcılarının bir kısmını geri kazandı ve %36,65'e kadar yükseldi. 2,53 puan sıçramayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yıldan yıla büyüme 8,82 puan.

    Peki, Microsoft’un uzun süredir desteklemediği işletim sistemlerinden durum ne? Eski Windows sürümlerinden en çok kullanılan Windows 7 olmaya devam ederken, yok denecek kadar az ama Windows XP kullananlar hala var.

    Windows sürümleri pazar payı (Ocak 2025)

    • Windows 10: %60,33 (-2,37 puan)
    • Windows 11: %36,65 (+2,53 puan)
    • Windows 7: %2,24 (-0,17 puan)
    • Windows 8.1: %0,3
    • Windows XP: %0,27 (+0,03 puan)

    Microsoft, Windows 11 24H2'yi Windows 10 kullanıcıları dahil tüm kullanıcılar için genel olarak kullanılabilir hale getirdi. Microsoft, artık Windows 10 kullanıcılarına artık destek veremeyeceğinden Windows 11 sürüm 24H2'ye geçmelerini tavsiye ediyor. Güncelleme, şu an için Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılayan PC’lerde bile isteğe bağlı bir seçenek.

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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