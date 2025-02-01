Windows 10, popüler işletim sistemi olmaya devam ediyor

Peki, Microsoft’un uzun süredir desteklemediği işletim sistemlerinden durum ne? Eski Windows sürümlerinden en çok kullanılan Windows 7 olmaya devam ederken, yok denecek kadar az ama Windows XP kullananlar hala var.
Windows sürümleri pazar payı (Ocak 2025)
- Windows 10: %60,33 (-2,37 puan)
- Windows 11: %36,65 (+2,53 puan)
- Windows 7: %2,24 (-0,17 puan)
- Windows 8.1: %0,3
- Windows XP: %0,27 (+0,03 puan)
Microsoft, Windows 11 24H2'yi Windows 10 kullanıcıları dahil tüm kullanıcılar için genel olarak kullanılabilir hale getirdi. Microsoft, artık Windows 10 kullanıcılarına artık destek veremeyeceğinden Windows 11 sürüm 24H2'ye geçmelerini tavsiye ediyor. Güncelleme, şu an için Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılayan PC’lerde bile isteğe bağlı bir seçenek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P