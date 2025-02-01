Windows 10, popüler işletim sistemi olmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör Statcounter’a göre, Windows 10 şu anda tüm Windows cihazlarının %60,33'ünü elinde tutuyor. Ocak 2025'te payı %2,37 puan düştü. Yıllık bazda 6,14 puan azalma var. İki ay üst üste küçük pazar payı düşüşünün ardından, Windows 11 daha önce kaybettiği kullanıcılarının bir kısmını geri kazandı ve %36,65'e kadar yükseldi. 2,53 puan sıçramayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yıldan yıla büyüme 8,82 puan.

Microsoft, Windows 10'a yeni özellikler eklemeye devam ediyor 1 hf. önce eklendi

Peki, Microsoft’un uzun süredir desteklemediği işletim sistemlerinden durum ne? Eski Windows sürümlerinden en çok kullanılan Windows 7 olmaya devam ederken, yok denecek kadar az ama Windows XP kullananlar hala var.

Windows sürümleri pazar payı (Ocak 2025)

Windows 10: %60,33 (-2,37 puan)

Windows 11: %36,65 (+2,53 puan)

Windows 7: %2,24 (-0,17 puan)

Windows 8.1: %0,3

Windows XP: %0,27 (+0,03 puan)

Microsoft, Windows 11 24H2'yi Windows 10 kullanıcıları dahil tüm kullanıcılar için genel olarak kullanılabilir hale getirdi. Microsoft, artık Windows 10 kullanıcılarına artık destek veremeyeceğinden Windows 11 sürüm 24H2'ye geçmelerini tavsiye ediyor. Güncelleme, şu an için Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılayan PC’lerde bile isteğe bağlı bir seçenek.

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