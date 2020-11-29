Microsoft, yeni arayüzle gelmesi beklenen Windows 10 21H2’yi test etmeye başladı

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Güncellemeleriyle kimi kullanıcıları heyecanlandıran kimi kullanıcıları tedirgin eden Windows 10’un yeni yapılarından haberler gelmeye devam ediyor.

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Windows 10 21H2'nin ayak sesleri

Gelen haberlere göre Microsoft önümüzdeki yılın ikinci yarısında kullanıma sunacağı Windows 10 21H2’yi kendi içerisinde test etmeye başlamış bile.

Firmanın sır gibi sakladığı yeni yapıda uzun bir süredir beklenen Sun Valley arayüzüne geçilmesi ve yeni dosya gezgininin gelmesi bekleniyor.

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Diğer taraftan yazılım devi yapı dağıtımını bu sefer önce küçük sonra büyük yama şeklinde gerçekleştirecek. Bu da 20H2’nin asıl yeni özelliklerin geleceği büyük yama yapıyor. Son olarak yeni yapının görünümünü öğrenmemiz için önümüzdeki yılın başlarını beklememiz gerekecek.

https://mspoweruser.com/microsoft-reportedly-already-testing-windows-10-21h2/

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