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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, yeni arayüzle gelmesi beklenen Windows 10 21H2’yi test etmeye başladı

    Yazılım devi henüz önümüzdeki yılın ilk yaması son kullanıcıya ulaşmadan yılın ikinci yamasını test etmeye başladı bile. Yeni yama işletim sisteminin arayüzünde değişiklik bekleniyor.
    4 sa.
    1,7b
    33
    9
    İşletim Sistemleri
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft, yeni arayüzle gelmesi beklenen Windows 10 21H2’yi test etmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Güncellemeleriyle kimi kullanıcıları heyecanlandıran kimi kullanıcıları tedirgin eden Windows 10’un yeni yapılarından haberler gelmeye devam ediyor.

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    Windows 10 21H2'nin ayak sesleri

    Gelen haberlere göre Microsoft önümüzdeki yılın ikinci yarısında kullanıma sunacağı Windows 10 21H2’yi kendi içerisinde test etmeye başlamış bile.

    Firmanın sır gibi sakladığı yeni yapıda uzun bir süredir beklenen Sun Valley arayüzüne geçilmesi ve yeni dosya gezgininin gelmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "MSI bütçe dostu RTX 3070 Twin Fan’i duyurdu"

    Diğer taraftan yazılım devi yapı dağıtımını bu sefer önce küçük sonra büyük yama şeklinde gerçekleştirecek. Bu da 20H2’nin asıl yeni özelliklerin geleceği büyük yama yapıyor. Son olarak yeni yapının görünümünü öğrenmemiz için önümüzdeki yılın başlarını beklememiz gerekecek.



    https://mspoweruser.com/microsoft-reportedly-already-testing-windows-10-21h2/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    18 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    5 yıl önceki haberler: Windows'un Dosya Gezgini yenileniyor, Android uygulamaları direkt olarak Windows Mağazası'na aktarılabilecek.

    Şimdiki haberler: " " " "

    5 yıldır aynı kuyruklu yalanlar. Söz verip yaptıkları şeyler bir elin parmaklarını geçmez. Onlar da bugdan kullanılmaz haldeler.

    Dipnot: Yeni gelecek arayüzde mat cam efekti (şeffaflık) olmayacak (Gelecek WinUI 3 sürümünde). Windows Vista ile ekledikleri şeffaflığı Windows 8 de kaldırıp, Windows 10 Fall Creators Update ile geri getirip Windows 10 Cobalt ile tekrar kaldırılacak gibi duruyor. İşte MS'in ne denli dengesiz olduğunu sadece bu tasarım çılgınlığından anlayabiliriz. Daha şimdiden Fluent Design tamamlanmadan özellikleri teker teker kaldırılmaya başlandı bile.
    5 yıl önceki haberler: Windows'un Dosya Gezgini yenileniyor, Android uygulamaları direkt olarak Windows Mağazası'na aktarılabilecek. Şimdiki haberler: ...
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    Yanıtla +7
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    joven 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Onlarca yıldır Windows sıkıcı ve karmaşık bir arayüzü var Apple Mac OS X bu konuda daha güzel ve kullanışlı bir arayüze sahip
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    alprkrkmz (alper korkmaz) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    İnanılmaz sıkıcı bir arayüzü var. Gri ağırlıklı bir arayüz mü olur. Renk lazım kesinlikle. Kutular zaten bela başlıbaşına. Windows XP den hatta 98den kalma ikonlar ve arayüz elemanları var derinlerde. Her ayar için oraya buraya sağ tık sağ tık. Derli toplu değil windows maalesef. Çok dağınık. Bir ayar için önce ayarlar. Sonra eski denetim masası. Sonra ordan başka pencere açılır. Orda bir şeye tıklarsın başka pencere açar. MAC OS sahibi değilim ama anca teknoloji marketlerde kurcaladığım kadar biliyorum. İnanılmaz renkli ve daha önemlisi kullanışlı. Her şey yerli yerinde. Aradığım bir şeyi hemen bulabiliyorum. Keza İos ve Android de öyle. Özellikle Ayarlar. Çok işi var Microsoft un ve yıllardır kullanıcıyı dinlemediler. Boşa geçti onca sene. Windows 10 ile beraber yapacaklardı bunu.
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    zero fear 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    "Sun Valley" nedir ne değildir onu da açıklasaymışsınız keşke.
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    bkaakco (Berk ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlısı be gülüm
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İkonları değiştirse yetiyor zaten. Günümüz tasarım diline hiç uygun değil. Hele klasör özelleştirmedeki ikonlar yok mu gerçek bi rezalet
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    kenan_0 (Kenan Elma) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Himmmm hadi bakalim
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    joven 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Onlarca yıldır Windows sıkıcı ve karmaşık bir arayüzü var Apple Mac OS X bu konuda daha güzel ve kullanışlı bir arayüze sahip
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    blue7 1 sa. ( Mesaj Silindi ) joven
    Masaüstünde Windows kullanıyorum ayrıca Macbook Pro'm var, söylediklerinize katılmıyorum herşey alışkanlık meselesi ben ikisini de severek kullanıyorum fanboyluğun alemi yok.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    5 yıl önceki haberler: Windows'un Dosya Gezgini yenileniyor, Android uygulamaları direkt olarak Windows Mağazası'na aktarılabilecek.

    Şimdiki haberler: " " " "

    5 yıldır aynı kuyruklu yalanlar. Söz verip yaptıkları şeyler bir elin parmaklarını geçmez. Onlar da bugdan kullanılmaz haldeler.

    Dipnot: Yeni gelecek arayüzde mat cam efekti (şeffaflık) olmayacak (Gelecek WinUI 3 sürümünde). Windows Vista ile ekledikleri şeffaflığı Windows 8 de kaldırıp, Windows 10 Fall Creators Update ile geri getirip Windows 10 Cobalt ile tekrar kaldırılacak gibi duruyor. İşte MS'in ne denli dengesiz olduğunu sadece bu tasarım çılgınlığından anlayabiliriz. Daha şimdiden Fluent Design tamamlanmadan özellikleri teker teker kaldırılmaya başlandı bile.
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