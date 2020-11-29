Microsoft, yeni arayüzle gelmesi beklenen Windows 10 21H2’yi test etmeye başladı

Güncellemeleriyle kimi kullanıcıları heyecanlandıran kimi kullanıcıları tedirgin eden Windows 10’un yeni yapılarından haberler gelmeye devam ediyor.İlginizi Çekebilir Microsoft, Windows 10’un güvenlik dışı güncelleştirmelerini durduruyor
Windows 10 21H2'nin ayak sesleri
Gelen haberlere göre Microsoft önümüzdeki yılın ikinci yarısında kullanıma sunacağı Windows 10 21H2’yi kendi içerisinde test etmeye başlamış bile.
Firmanın sır gibi sakladığı yeni yapıda uzun bir süredir beklenen Sun Valley arayüzüne geçilmesi ve yeni dosya gezgininin gelmesi bekleniyor.
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Diğer taraftan yazılım devi yapı dağıtımını bu sefer önce küçük sonra büyük yama şeklinde gerçekleştirecek. Bu da 20H2’nin asıl yeni özelliklerin geleceği büyük yama yapıyor. Son olarak yeni yapının görünümünü öğrenmemiz için önümüzdeki yılın başlarını beklememiz gerekecek.
https://mspoweruser.com/microsoft-reportedly-already-testing-windows-10-21h2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
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5 yıldır aynı kuyruklu yalanlar. Söz verip yaptıkları şeyler bir elin parmaklarını geçmez. Onlar da bugdan kullanılmaz haldeler.
Dipnot: Yeni gelecek arayüzde mat cam efekti (şeffaflık) olmayacak (Gelecek WinUI 3 sürümünde). Windows Vista ile ekledikleri şeffaflığı Windows 8 de kaldırıp, Windows 10 Fall Creators Update ile geri getirip Windows 10 Cobalt ile tekrar kaldırılacak gibi duruyor. İşte MS'in ne denli dengesiz olduğunu sadece bu tasarım çılgınlığından anlayabiliriz. Daha şimdiden Fluent Design tamamlanmadan özellikleri teker teker kaldırılmaya başlandı bile.