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    Microsoft'tan sürpriz karar: Windows 10 için güvenlik desteği uzatıldı

    Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına ek süre tanıdı. Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) programı kapsamında kritik güvenlik yamaları artık bir süre daha sunulacak.

    Microsoft'tan sürpriz karar: Windows 10 için destek uzatıldı! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 10 kullanıcıları için önemli bir karar aldı. Şirket, Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) programının süresini sessizce uzatarak kritik güvenlik güncellemelerinin 12 Ekim 2027 tarihine kadar devam edeceğini doğruladı. Böylece Windows 10 kullanıcıları, planlanandan bir yıl daha güvenlik yamaları almaya devam edecek.

    Windows 10 için güvenlik desteği uzatıldı

    Kaçıranlar için normal şartlarda Windows 10'un resmi desteği 14 Ekim 2025 tarihinde sona ermişti. Ancak ESU programı sayesinde kullanıcılar, belirli koşulları yerine getirerek kritik güvenlik güncellemelerini almaya devam edebiliyor. Bireysel kullanıcılar bu programa Microsoft Rewards puanlarıyla, tek seferlik 30 dolarlık ödeme yaparak veya Windows Backup üzerinden Microsoft hesabını eşitleyerek katılabiliyor.

    Microsoft'un bu adımı, Windows 10'un hâlâ çok geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olmasının ardından geldi. Özellikle TPM 2.0 gereksinimi nedeniyle milyonlarca bilgisayar resmi olarak Windows 11'e yükseltilemiyor. Bunun yanında bazı kullanıcılar da Windows 11'in yapay zekâ odaklı yeniliklerini ve son güncellemelerde yaşanan hataları gerekçe göstererek Windows 10'da kalmayı tercih ediyor.

    Ek güvenlik desteği, kullanıcılara yeni bir bilgisayar satın alma veya farklı bir işletim sistemine geçiş konusunda daha fazla zaman tanıyacak. Keza bellek ve depolama maliyetlerindeki artış bu kararın alınmasında etkili olabilir. Öte yandan Microsoft'un Windows 10'u tamamen terk etmiş değil. Şirket, yeni özellik geliştirmelerini sonlandırmış olsa da kritik güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik güncellemeleri 2027 yılına kadar sunmayı sürdürecek.

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    enreka_tr 16 saat önce

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