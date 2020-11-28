MSI bütçe dostu RTX 3070 Twin Fan’i duyurdu

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RTX Ampere ailesi stok sıkıntısıyla gündeme geledursun Nvidia’nın iş ortaklarından özelleşmiş tasarım kartlar gelmeye devam ediyor.

MSI üst segment RTX 3070 çözümlerinin ardından bütçe dostu bir seçenek sundu. RTX 3070 Twin Fan stok frekansa yakın değerlerde görev yapan bir model olarak karşımıza çıkıyor. GPU boost frekansı 1725 MHz’den 1740 MHz’e hız aşırtılmış şekilde gelen kartın VRAM ünitesine ise dokunulmamış.

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Kartın tasarımına baktığımızda 2 fanlı yapı bizi karşılıyor. RTX Turing tabanlı Armor ve Aero serisine benzememesine karşın maliyet odaklı görünümüyle modelin bu segmente konumlandırıldığı söylemek mümkün.

Diğer taraftan RTX 3070 Twin Fan üzerinde ‘’Uyarı! En güçlü ekran kartı’’ ifadesiyle hatırda kalan GTX 1060 TOC’la aynı fan etiketlerini paylaşmakta.

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Son olarak 8+6 pin PCIe güç konnektörü üzerinden beslenen kartta 3 DP ve 1 HDMI çıkışına yer verilmiş. Fiyat bilgisi paylaşılmayan kartın Twin Fan ailesine üst segment üyelerin katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor.

https://videocardz.com/newz/msi-launches-geforce-rtx-3070-twin-fan-budget-series

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