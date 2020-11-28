MSI bütçe dostu RTX 3070 Twin Fan’i duyurdu

RTX Ampere ailesi stok sıkıntısıyla gündeme geledursun Nvidia’nın iş ortaklarından özelleşmiş tasarım kartlar gelmeye devam ediyor.
MSI üst segment RTX 3070 çözümlerinin ardından bütçe dostu bir seçenek sundu. RTX 3070 Twin Fan stok frekansa yakın değerlerde görev yapan bir model olarak karşımıza çıkıyor. GPU boost frekansı 1725 MHz’den 1740 MHz’e hız aşırtılmış şekilde gelen kartın VRAM ünitesine ise dokunulmamış.İlginizi Çekebilir RTX 3060 Ti Founders Edition görüntülendi
Kartın tasarımına baktığımızda 2 fanlı yapı bizi karşılıyor. RTX Turing tabanlı Armor ve Aero serisine benzememesine karşın maliyet odaklı görünümüyle modelin bu segmente konumlandırıldığı söylemek mümkün.
Diğer taraftan RTX 3070 Twin Fan üzerinde ‘’Uyarı! En güçlü ekran kartı’’ ifadesiyle hatırda kalan GTX 1060 TOC’la aynı fan etiketlerini paylaşmakta.
Ayrıca Bkz. "CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 temalı RTX 3080 hediye ediyor"
Son olarak 8+6 pin PCIe güç konnektörü üzerinden beslenen kartta 3 DP ve 1 HDMI çıkışına yer verilmiş. Fiyat bilgisi paylaşılmayan kartın Twin Fan ailesine üst segment üyelerin katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor.
https://videocardz.com/newz/msi-launches-geforce-rtx-3070-twin-fan-budget-series Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.