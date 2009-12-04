Microsoft Zune HD; Nvidia Tegra Ele geldi! video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Nvidia Tegra platformunu kullanan ilk ciddi ticari ürün ZuneHD'i bütün özellikleriyle ekranlarınıza taşıyoruz.
Nvidia'nın Tegra platformu, taşınabilir cihazlarda vaad ettiği video oynatma ve 3D performansıyla ilgi ile takip ediliyor.
Bu videomuzda, Tegra'yı kullanan ilk ciddi ticari ürün olan Microsoft ZuneHD'yi inceliyoruz. Bakalım Nvidia'nın Tegra'sı vaadlerini yerine getirebiliyor mu?
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meğer konu hortlamış :D
X1050, sadece ses kalitesi ve gürültü kesme üzerine odaklanılmış bir ürün. Beraberinde gelen kulaklıklar dahi çok üst seviyede, konu ses kalitesi olduğunda X1050, 1 adım önde diyebilirim.
Hadi ya Desene ayakta uyuyoruz hiç haberim yok valla