Microsoft Zune HD; Nvidia Tegra Ele geldi! video inceleme

Nvidia Tegra platformunu kullanan ilk ciddi ticari ürün ZuneHD'i bütün özellikleriyle ekranlarınıza taşıyoruz.

Nvidia'nın Tegra platformu, taşınabilir cihazlarda vaad ettiği video oynatma ve 3D performansıyla ilgi ile takip ediliyor.

Bu videomuzda, Tegra'yı kullanan ilk ciddi ticari ürün olan Microsoft ZuneHD'yi inceliyoruz. Bakalım Nvidia'nın Tegra'sı vaadlerini yerine getirebiliyor mu?