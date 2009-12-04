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Microsoft Zune HD; Nvidia Tegra Ele geldi! video inceleme

9 yıl
91,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia Tegra platformunu kullanan ilk ciddi ticari ürün ZuneHD'i bütün özellikleriyle ekranlarınıza taşıyoruz.

Nvidia'nın Tegra platformu, taşınabilir cihazlarda vaad ettiği video oynatma ve 3D performansıyla ilgi ile takip ediliyor.

Bu videomuzda, Tegra'yı kullanan ilk ciddi ticari ürün olan Microsoft ZuneHD'yi inceliyoruz. Bakalım Nvidia'nın Tegra'sı vaadlerini yerine getirebiliyor mu?


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MAVİT 8 yıl
APPLE İPOD TOUCH HER ZAMAN AKAR
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furky86 9 yıl
İnternet hızı çok yavaş... bu mu ipod toucha veya iphonea rakip... gülelim, hahahhahah... ekran çözünürlüğü de bence yetersiz
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pea. 9 yıl
itouch 3g'le kıyaslarsan çok daha üstün cihaz.fan-boy olursak o ayrı tabi
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eyz 9 yıl
bundan güzel telefon olurmus
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chamicals2 9 yıl
microsoft uyanmaya başladı.Klasik apple'ı yine arkadan takip ediyor ama geçebilecek mi orası soru işareti.Ürün tegra'nın hakkını vermiş üstelik fiyatı apple'lara göre makul bir seviyede.Birde flac çalsaydı tadından yenmezdi ama kim destek verir flac formatına
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aspolat 9 yıl
bende yeni bir alet mi çıktı dedim :D

meğer konu hortlamış :D
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.:fat32:. 9 yıl
Görünümünden ziyade yaptıkları ile alkışı hakediyor kullanışlılığı ve basitliliği takdir edilebilir.
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bulevent 9 yıl
ürün benim çok hoşuma gitti. Türkiye ye gelince alabilirim.
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peacer 9 yıl
Ben eski modelini kullanıyorum bu gelsin bunu da alırım..
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SecurityMJ 9 yıl
ipod touch a göre daha ergonomik duruyor gibi ...
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Lawagolem 9 yıl
Hatırladığım kadarıyla, Sony X1050 cihaz incelemesininde editörü Masuy Bey'di...Bu iki cihazın ses kalitesini karşılaştırabilir misiniz ?
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Speed-Step 9 yıl

Lawagolem

Hatırladığım kadarıyla, Sony X1050 cihaz incelemesininde editörü Masuy Bey'di...Bu iki cihazın ses kalitesini karşılaştırabilir misiniz ?


X1050, sadece ses kalitesi ve gürültü kesme üzerine odaklanılmış bir ürün. Beraberinde gelen kulaklıklar dahi çok üst seviyede, konu ses kalitesi olduğunda X1050, 1 adım önde diyebilirim.
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Tanarri 9 yıl
çok güzel bi ürün olmuş valla apple halt eylemiş yanında o derece beğendeim türkiye gelir fakat bence çok zaman alır bu bu arada tolga xbox 360 artık türkiyede satılmaya başladı medya mark teknosa veya konsol ürünleri satan dükanlarda gördüm sanırım italatçı bi firma getirmeye başladı türkiye ye
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IgorStravinsky 9 yıl

Tanarri

çok güzel bi ürün olmuş valla apple halt eylemiş yanında o derece beğendeim türkiye gelir fakat bence çok zaman alır bu bu arada tolga xbox 360 artık türkiyede satılmaya başladı medya mark teknosa veya konsol ürünleri satan dükanlarda gördüm sanırım italatçı bi firma getirmeye başladı türkiye ye

Hadi ya
Desene ayakta uyuyoruz hiç haberim yok valla
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