Microsoft'dan DirectX 10 ve Windows Vista güncellemesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft, DirectX 10 ve Windows Vista'ya yönelik olarak iki yeni güncellemeyi duyurdu. Özellikle Bioshock ve diğer DirectX 10 oyunlarında yapıldığı ifade edilen testlerde özellikle yeni güncelleme ile stabilite ve performans artışı yaşandığı ifade ediliyor. Microsoft'un yayınladığı ilk güncelleme özellikle çift ekran kartı kullanımında performans artışı sağlıyor http://support.microsoft.com/kb/936710 Microsoft'un yayınladığı ikinci güncelleme özellikle ekran kartı belleğine yüklenen DirectX 10 uygulamalarına yönelik iyileştirmeler içeriyor ve stabilite kazandırıyor. http://support.microsoft.com/kb/940105 (Perşembe günü kullanıma sunulacak) Windows Vista ve DirectX 10 destekli ekran kartı kullanıcılarının bu güncellemeleri dikkate almasında fayda var.
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Forma yeni katildim, ozellikle bu basliktan sonra. Okuyupda yazamayinca uye olmaktan baska carem kalmadi . Yav arkadasim su, kurduk, ettik yaptik diyenler bir zahmet update dosyasini nasil indiridiklerini soyleyinde faydalanalim. Submit e falan tiklayinca otomatik yukleme yada manuel yukleme hic biri acilmiyor:).Siyirmadan bir zahmet biriniz soylesin neden indiremedim ben bu dosyayi. Simdiden tesekkurler...Vardir bazen bakar korluklerim, basit bir yerde ve gozden kacirdiysam sonra arkadam laf etmeyin
Microsoft bu DX10 u adam edecek