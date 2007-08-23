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Microsoft'dan DirectX 10 ve Windows Vista güncellemesi

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
36,9b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft, DirectX 10 ve Windows Vista'ya yönelik olarak iki yeni güncellemeyi duyurdu. Özellikle Bioshock ve diğer DirectX 10 oyunlarında yapıldığı ifade edilen testlerde özellikle yeni güncelleme ile stabilite ve performans artışı yaşandığı ifade ediliyor. Microsoft'un yayınladığı ilk güncelleme özellikle çift ekran kartı kullanımında performans artışı sağlıyor http://support.microsoft.com/kb/936710 Microsoft'un yayınladığı ikinci güncelleme özellikle ekran kartı belleğine yüklenen DirectX 10 uygulamalarına yönelik iyileştirmeler içeriyor ve stabilite kazandırıyor. http://support.microsoft.com/kb/940105 (Perşembe günü kullanıma sunulacak) Windows Vista ve DirectX 10 destekli ekran kartı kullanıcılarının bu güncellemeleri dikkate almasında fayda var.
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gurkan_nl 12 yıl
Selam ,

Forma yeni katildim, ozellikle bu basliktan sonra. Okuyupda yazamayinca uye olmaktan baska carem kalmadi
. Yav arkadasim su, kurduk, ettik yaptik diyenler bir zahmet update dosyasini nasil indiridiklerini soyleyinde faydalanalim. Submit e falan tiklayinca otomatik yukleme yada manuel yukleme hic biri acilmiyor:).Siyirmadan bir zahmet biriniz soylesin neden indiremedim ben bu dosyayi. Simdiden tesekkurler...Vardir bazen bakar korluklerim, basit bir yerde ve gozden kacirdiysam sonra arkadam laf etmeyin
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Batuist 12 yıl
yahuu bu vistanın otomatik update i yokmu ?? neden ayrıyeten indirip kuruyorsunuz ki??? ben vistayı bir kaç ay kullanıp lanet olsun senin gibi işletim sistemine dedim ve XP ye geri dönüş yaptım.. o yüzden ben indirmiyorum.. Vista diğer partisyonda duruyor ama kullanmak gibi bir niyetim yok.. tabi crysis çıkınca sadece oyunu oynamak için açarım o kadar.. ben xp xp3 ü merakla bekleyenlerdenim... en iyi işletim sistemi xp ama Microsoft bile vistanın en büyük rakibi xp dedikten sonra bekleki xp ye artık adam akıllı güncelleme çıkarsınlar... 2004 ten beri sp yok...
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reason666 12 yıl
Süper haber

Microsoft bu DX10 u adam edecek
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dijilive 12 yıl
saol bab ama ben sitede indircke biyer bulamadım yardım edersen sevinirim;)
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burak733 12 yıl
2. verilen adresi nasıl indiriyoruz bir türlü çözemedim
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