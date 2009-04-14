Microsoft'dan oyunculara özel yeni fare; Sidewinder X3

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Redmond merkezli dünya yazılım devi Microsoft'un donanım departmanı oyuncular için yeni bir fare duyurdu. Sidewinder serisi dahilinde hazırlanan X3 isimli yeni model, serinin diğer üyelerine göre daha uygun bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. Lazer teknolojisini kullanan ve 2000DPI'lık sensör ile donatılan Sidewinder X3'ün hassasiyet ayarı 800DPI / 400 DPI seviyelerine çekilebiliyor.

Sidewinder X5 modeli göz önüne alındığında çok daha sade bir tasarıma sahip olan X3 üzerinde 8 adet buton bulunuyor. Kablolu tasarıma sahip olan ve PC ile USB arabirimi üzerinden bağlantı kurabilen Sidewinder X3, Intellimouse yazılımıyla geliyor ve bu uygulama aracılığı ile kullanıcılar butonları programlayabiliyor ayrıca makrolar da yaratabiliyorlar. Microsoft'un Mayıs ayında kullanıma sunmayı planladığı X3'ün yurt dışı satış fiyatı 40$ olarak belirlenmiş.

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