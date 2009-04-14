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Microsoft'dan oyunculara özel yeni fare; Sidewinder X3

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,4b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'dan oyunculara özel yeni fare; Sidewinder X3
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Redmond merkezli dünya yazılım devi Microsoft'un donanım departmanı oyuncular için yeni bir fare duyurdu. Sidewinder serisi dahilinde hazırlanan X3 isimli yeni model, serinin diğer üyelerine göre daha uygun bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. Lazer teknolojisini kullanan ve 2000DPI'lık sensör ile donatılan Sidewinder X3'ün hassasiyet ayarı 800DPI / 400 DPI seviyelerine çekilebiliyor.

Sidewinder X5 modeli göz önüne alındığında çok daha sade bir tasarıma sahip olan X3 üzerinde 8 adet buton bulunuyor. Kablolu tasarıma sahip olan ve PC ile USB arabirimi üzerinden bağlantı kurabilen Sidewinder X3, Intellimouse yazılımıyla geliyor ve bu uygulama aracılığı ile kullanıcılar butonları programlayabiliyor ayrıca makrolar da yaratabiliyorlar. Microsoft'un Mayıs ayında kullanıma sunmayı planladığı X3'ün yurt dışı satış fiyatı 40$ olarak belirlenmiş.

Microsoft'dan oyunculara özel yeni fare; Sidewinder X3
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ceremony 7 yıl
Kim ne derse desin bana gore Microsoft her zaman kaliteli ve saglam mouse'lar yapmistir. En son aldigim standart wireless optical mouse'i tam 7 yildir kullaniyorum ve hala fps oyunlarinda bile is goruyor. Bir alete cok ozellik katabilirsiniz ama kaliteyi her zaman yakalayamazsiniz. Bu adamlar isimlerinden daha cok urunlerinde kullandiklari malzemenin kalitesine gore bir maliyet cikartiyorlar. Sonucta kimse aptal degil.
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msolmaz38 7 yıl
9. ayında kaplaması söküldü orta tuşu hassaslığını kaybetti.Basabilmek için tepesine çökmek gerekiyor.Bu arada orta tuşu saplam güzel mouse öneriniz varmıdır.
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s p a r c o 10 yıl
Güzelmiş
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ASiL35 10 yıl
ben pek beyenmedim
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venom88 10 yıl
Logitech varken bu mouse ne kadar tercih edilir bilmem ama denemeden yorum yapmamak lazım eski sidewinder dan çok daha iyi bir mouse değilse önçekilerle aynı kaderi paylaşmak zorunda kalaçakdır.
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CoreXXX 10 yıl
sidewinderin klavyesini kullanıyorum mükemmel, ama x5 mouse aldım elime büyük geldi iade ettim belki bu maouse daha ufak elime uyabi,lir, dur bakalım bi gelsin türkiyeye
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daysleeperxp 10 yıl
Bende bir sidewinder joystick var flight simulator'de harika ama mouse derseniz A4Tech den şaşmam.Tech
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StreamRolleR 10 yıl
cıx güzel değil para etmez microsoft çekilsin bu işten :D
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alito 10 yıl
Daha uygun fiyata aynı kalite ürünler var bence bunu almak saflık olur.
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älg 10 yıl
En azından diğer Sidewinder mouselerından daha iyi olmuş.
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XivA 10 yıl
microsoft yhapamıyon işte klavye mouse, bırak kendini ve karizmanı zedeleme. logi varken sen 1 sınıf geriden gelirsin.
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kamikazeden 10 yıl
microsoft markası olduğundan tabi biraz pahalı ama ben böyle sade tasarımları daha çekici buluyorum,oyun faresi nasılsa diye ucube tasarımlara kaçmaya gerek yok
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max975 10 yıl
çok sade bir tasarım ama zaten uygun fiyat için yapılmış..
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TELESCOPE 10 yıl
mevcut piyasa bu ihtiyacı fazlası ile karşıyalabiliyor zaten
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mesAt 10 yıl
Bence de, çok daha ucuz olan A4 X-750 BF vs. bunlara göre çok daha kullanışlı.. Sadece isimden 10 $ koymuşlar zaten.
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