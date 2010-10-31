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Microsoft'tan çalışanlarına Windows Phone 7 hediyesi geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Windows Phone 7 platformunu yavaş yavaş kullanıcılarla tanıştıran Microsoft'tan çalışanlarına hediye geliyor. 28-29 Ekim tarihleri arasında Redmond'da Profesyonel Geliştirici Konferansını düzenleyen Microsoft'un etkinliğe katılan 1000'i aşkın geliştiriciye Windows Phone 7'li cihaz vereceğini açıklamasından sonra; Windows Phone'un üst düzey yöneticilerinden Guy Gilbert; konferansı takip eden Jon Brodkin'e yaptığı açıklamada firmanın 89,000 çalışanına da Windows Phone 7'li birer cihaz vereceklerini söyledi. Brodkin'e göre; muhtemelen Microsoft telefonları vermekle de kalmayacak ve çalışanlarının aylık veri masraflarını da karşılayacak.

Telefonların hangi model olacağıyla ilgili herhangi bir bilgi vermeyen Gilbert; Brodkin'in "Bütün çalışanlarınız Windows Mobile'lı telefon mu kullanıyor ?" sorusuna "Birçok çalışanımız Windows telefonları kullanıyor; önceki sürüm ya da mevcut sürüm. Ve herkes; Windows Phone 7'li telefonlarına kavuşacakları için çok heyecanlılar." diyerek cevap verdi.

Hatırlanacağı gibi Nexus404.com isimli internet günlüğünü; bazı Microsoft çalışanlarının iPhone kullanıcısı oldukları; ancak üst düzey yöneticilerden telefonlarını sakladıklarını iddia etmişti. Belki de Microsoft'un çalışanlarına Windows Phone 7'li telefon vermesinin ana sebebi; onların Android, iOS platformlarının rüzgarına kapılmasını engellemektir..


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DH Misafiri 9 yıl
niye saklıyor ki, iphone'u, ben şahsen müdüre, bu telefonun özelliklerini inceleyip, firmamız için daha iyisini yapmak üzere kullanıyorum derim.
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darkaura 9 yıl
microsoft kin telefondan 900adet stabilmislerdi.
o zaman calisanlarina dagitmis olsa daha cok satmis gozukur demistim.
anlasilan tavsiyem yerine ulasmis :)))))
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buckethead® 9 yıl
İsteyen istediğini kullansın, microsoft niye uğraşıyor ki bununla?
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bilgehankalkan 9 yıl

buckethead®

İsteyen istediğini kullansın, microsoft niye uğraşıyor ki bununla?


Zorunlu olarak vermiyor ki hediye olarak veriyor.

@darkaura

Bu verilenler satış miktarı olarak geçmez çünkü hediye.
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bizimdenizci 9 yıl
bende başlığı okuduğumda.. acaba wm7 tutmayacağı için çalışanlarını iştenmi çıkarıyor acaba diye düşünmüştüm.. beceremediniz bi yazılımı rezil ettiniz beni diye
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