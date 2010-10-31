Microsoft'tan çalışanlarına Windows Phone 7 hediyesi geliyor

Windows Phone 7 platformunu yavaş yavaş kullanıcılarla tanıştıran Microsoft'tan çalışanlarına hediye geliyor. 28-29 Ekim tarihleri arasında Redmond'da Profesyonel Geliştirici Konferansını düzenleyen Microsoft'un etkinliğe katılan 1000'i aşkın geliştiriciye Windows Phone 7'li cihaz vereceğini açıklamasından sonra; Windows Phone'un üst düzey yöneticilerinden Guy Gilbert; konferansı takip eden Jon Brodkin'e yaptığı açıklamada firmanın 89,000 çalışanına da Windows Phone 7'li birer cihaz vereceklerini söyledi. Brodkin'e göre; muhtemelen Microsoft telefonları vermekle de kalmayacak ve çalışanlarının aylık veri masraflarını da karşılayacak.

Telefonların hangi model olacağıyla ilgili herhangi bir bilgi vermeyen Gilbert; Brodkin'in "Bütün çalışanlarınız Windows Mobile'lı telefon mu kullanıyor ?" sorusuna "Birçok çalışanımız Windows telefonları kullanıyor; önceki sürüm ya da mevcut sürüm. Ve herkes; Windows Phone 7'li telefonlarına kavuşacakları için çok heyecanlılar." diyerek cevap verdi.

Hatırlanacağı gibi Nexus404.com isimli internet günlüğünü; bazı Microsoft çalışanlarının iPhone kullanıcısı oldukları; ancak üst düzey yöneticilerden telefonlarını sakladıklarını iddia etmişti. Belki de Microsoft'un çalışanlarına Windows Phone 7'li telefon vermesinin ana sebebi; onların Android, iOS platformlarının rüzgarına kapılmasını engellemektir..