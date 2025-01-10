Milyarlarca Android kullanıcısı tehlikede: Google’dan kritik güncelleme geldi

Milyarlarca Android kullanıcısı tehlikede
Güncellenen güvenlik bültenine göre, Google, Android 12, 13, 14 ve 15 olmak üzere birden fazla Android sistemini etkileyen beş kritik güvenlik açığına vurgu yapıyor: CVE-2024-43096, CVE-2024-43770, CVE-2024-43771, CVE-2024-49747 ve CVE-2024-49748 olarak takip edilen bu açıklar, oldukça tehlikeli. Bunun nedeni ise kötü niyetli kişiler tarafından bir Android cihazında uzaktan kod yürütmek için kullanılabiliyor. Peki güvende kalmak için ne yapılmalı?
Google, kullanıcıların cihazlarını 2025-01-05 veya daha sonraki güvenlik yaması seviyesine güncellemelerini öneriyor. Bu noktada Ocak 2025 güvenlik güncellemesinin iki bölümden oluştuğunu söyleyelim. 2025-01-01 yaması 24 güvenlik açığını giderirken, 2025-01-05 yaması hemen yukarıda bahsettiğimiz beş kritik RCE açığını kapatıyor.
Bunlara ek olarak Google, Pixel telefonlar için kritik bir güvenlik açığını (CVE-2024-53842) daha kapattığını duyurdu. Ocak 2025 güvenlik yamasına sahip Pixel cihazlar, bu güvenlik sorunlarından etkilenmeyecek. Ancak diğer markalar için yamanın kademeli olarak paylaşılması bekleniyor. Dolayısıyla eğer cihazınızda en son güvenlik güncellemesi yüklüyse, Ocak 2025 Android Güvenlik Bülteni'nde açıklanan 36 güvenlik açığından korunmuş durumdasınız. Ancak güncellemeleri henüz yapmadıysanız, cihazınızı hemen güncellemeniz kritik önem taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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