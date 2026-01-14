PS Plus Ocak 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları
Hatırlayacak olursak Ocak ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Disney Epic Mickey: Rebrushed, Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed ve Core Keeper dahil 4 yeni oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 20 Ocak'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth, Expeditions: A MudRunner Game, A Quiet Place: The Road Ahead ve Darkest Dungeon II başta olmak üzere 9 oyun ekleniyor. Ocak ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
- Resident Evil Village | PS5, PS4
- Like a Dragon: Infinite Wealth | PS5, PS4
- Expeditions: A MudRunner Game | PS5, PS4
- A Quiet Place: The Road Ahead | PS5
- Darkest Dungeon II | PS5, PS4
- The Exit 8 | PS5, PS4
- Art of Rally | PS5, PS4
- A Little to the Left | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium
- Ridge Racer | PS5, PS4