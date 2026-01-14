PS Plus Ocak 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

?

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ocak ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları

Hatırlayacak olursak Ocak ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Disney Epic Mickey: Rebrushed, Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed ve Core Keeper dahil 4 yeni oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 20 Ocak'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth, Expeditions: A MudRunner Game, A Quiet Place: The Road Ahead ve Darkest Dungeon II başta olmak üzere 9 oyun ekleniyor. Ocak ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

Resident Evil Village | PS5, PS4

Like a Dragon: Infinite Wealth | PS5, PS4

Expeditions: A MudRunner Game | PS5, PS4

A Quiet Place: The Road Ahead | PS5

Darkest Dungeon II | PS5, PS4

The Exit 8 | PS5, PS4

Art of Rally | PS5, PS4

A Little to the Left | PS5, PS4

PlayStation Plus Premium

Ridge Racer | PS5, PS4

