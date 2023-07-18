Skandal: Milyonlarca gizli ABD askeri e-posta, yazım hatası nedeniyle Mali'ye gönderildi

Alıcının e-posta adresine askeri alan adı olan .mil'i eklemek yerine, göndericiler genellikle yanlışlıkla Mali'nin ülke tanımlayıcısı olan .ml'yi giriyor. Financial Times, mesajların askeri aile üyeleri hakkında önemli bilgiler, sağlık durumları, üslerin fotoğrafları, tesislerin haritaları ve resmi seyahatler için güzergahlar içerdiğini belirtiyor. Ayrıca bunların hiçbiri gizli olarak etiketlenmemiş.
Örneğin, bu yılın başlarında gönderilen bir e-posta, ABD Genelkurmay Başkanı'nın Endonezya ziyareti sırasındaki seyahat programını tamamen ifşa ediyordu. E-postada delegasyonun oda numaralarının tam listesi ve Grand Hyatt Jakarta otelindeki odaların anahtarlarının alınmasına ilişkin ayrıntılar yer alıyordu.
Pentagon: Sorunun farkındayız
Mali alan adını işleten Hollandalı girişimci Johannes Zuurbier, ABD hükümetini uyarmak için defalarca girişimde bulunmasına rağmen yaklaşık on yıldır bu sorunu gözlemliyor. Zuurbier, army.ml ve navy.ml gibi var olmayan alan adlarına gelen e-postaları tespit etmek ve engellemek için bir sistem kurdu. Sadece bu yılın Ocak ayından bu yana, bazıları ABD ordusuyla ilgili hassas ve gizli bilgileri ifşa eden 117.000 e-posta yanlışlıkla gönderildi.
Gorman, ABD askeri e-posta hesaplarının ".ml" alan adına sahip adreslere e-posta göndermeyi denediklerinde personeli bilgilendirdiğini ve e-postanın gönderilmesinin otomatik olarak engellediğini de sözlerine ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)