Skandal: Milyonlarca gizli ABD askeri e-posta, yazım hatası nedeniyle Mali'ye gönderildi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz 10 yıl boyunca, ABD ordusuyla ilgili kritik öneme sahip milyonlarca e-posta, adresteki bir yazım hatası nedeniyle Batı Afrika ülkesi Mali'ye gönderildi.

Alıcının e-posta adresine askeri alan adı olan .mil'i eklemek yerine, göndericiler genellikle yanlışlıkla Mali'nin ülke tanımlayıcısı olan .ml'yi giriyor. Financial Times, mesajların askeri aile üyeleri hakkında önemli bilgiler, sağlık durumları, üslerin fotoğrafları, tesislerin haritaları ve resmi seyahatler için güzergahlar içerdiğini belirtiyor. Ayrıca bunların hiçbiri gizli olarak etiketlenmemiş.

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Örneğin, bu yılın başlarında gönderilen bir e-posta, ABD Genelkurmay Başkanı'nın Endonezya ziyareti sırasındaki seyahat programını tamamen ifşa ediyordu. E-postada delegasyonun oda numaralarının tam listesi ve Grand Hyatt Jakarta otelindeki odaların anahtarlarının alınmasına ilişkin ayrıntılar yer alıyordu.

Pentagon: Sorunun farkındayız

Mali alan adını işleten Hollandalı girişimci Johannes Zuurbier, ABD hükümetini uyarmak için defalarca girişimde bulunmasına rağmen yaklaşık on yıldır bu sorunu gözlemliyor. Zuurbier, army.ml ve navy.ml gibi var olmayan alan adlarına gelen e-postaları tespit etmek ve engellemek için bir sistem kurdu. Sadece bu yılın Ocak ayından bu yana, bazıları ABD ordusuyla ilgili hassas ve gizli bilgileri ifşa eden 117.000 e-posta yanlışlıkla gönderildi.

Tam Boyutta Gör Pazartesi günü, Johannes'in Mali alanını yönetmek için yaptığı 10 yıllık sözleşme sona erecek ve bu tür e-postaları engellemek imkansız hale gelecek, yani Malili yetkililer tarafından erişilebilecekler. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Tim Gorman ise konuyla ilgili olarak: "Savunma Bakanlığı sorunun farkında ve kontrollü ulusal güvenlik bilgilerinin ya da kontrollü sınıflandırılmamış bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmesini ciddiye almaktadır" açıklamasını yaptı.

Gorman, ABD askeri e-posta hesaplarının ".ml" alan adına sahip adreslere e-posta göndermeyi denediklerinde personeli bilgilendirdiğini ve e-postanın gönderilmesinin otomatik olarak engellediğini de sözlerine ekledi.

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Milyonlarca ABD askeri e-posta, yanlışlıkla Mali'ye gönderildi