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    Pentagon, nükleer silahları yapay zeka ile geliştirmek istiyor

    Yapay zekanın silahlar üzerindeki etkisi büyüyor. Pentagon endişe verici bir şekilde nükleer komuta, kontrol ve iletişim sistemlerini “geliştirmek” için yapay zeka kullanmaktan kaçınmayacak.
    Pentagon, nükleer silahları yapay zeka ile geliştirmek istiyor Tam Boyutta Gör
    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), nükleer silah sistemlerinin güvenliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla yapay zeka teknolojisini entegre etme çalışmalarına hız veriyor. ABD, daha önce insan kontrolünün nükleer silahlar üzerindeki mutlak otoritesini koruma sözü vermiş olsa da, Pentagon’un nükleer komuta, kontrol ve iletişim sistemlerini geliştirmek için yapay zekayı kullanma isteği soru işaretleri oluşturuyor.

    Son karar insanlarda kalacak

    Geçtiğimiz ay ABD Stratejik Komutanlığı lideri Hava Kuvvetleri Generali Anthony J. Cotton, komutanlığın, nükleer komuta ve kontrol sistemlerinin modernizasyonu için tüm olası teknolojileri araştırdığını belirtti. Cotton, yapay zekanın karar alma süreçlerini hızlandırıp güçlendireceğini ifade etse de, bu süreçlerde son kararın her zaman insanlarda kalması gerektiğinin altını çizdi.

    Mayıs ayında, Dışişleri Bakanlığı silah kontrol yetkilisi Paul Dean çevrimiçi bir brifingde ABD’nin nükleer silahların kontrolünü insanlarda tutmak için “açık ve güçlü bir taahhüt” verdiğini söyledi. Öte yandan Pentagon ise artan tehditlerin ve siber güvenlik endişelerinin yapay zeka kullanımını bir zorunluluk haline getirdiğini söyledi.

    Pentagon, nükleer silahları yapay zeka ile geliştirmek istiyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda yapay zeka kontrollü askeri araçlar, savaş uçakları, insansız hava araçları ve otomatik makineli tüfekler dahil birçok sistem geliştirilmiş durumda. Bu tür sistemlerin savaş alanında kullanımı, yapay zekanın hala hata yapabilen bir teknoloji olması nedeniyle ciddi endişeler doğuruyor. Cotton, “Gelişmiş sistemler bize daha hızlı ve etkili bilgi sunabilir,” diyerek bu teknolojinin ABD’nin üstünlüğünü korumasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.

    Şimdilik ABD ve Pentagon’un yapay zeka ve nükleer ilişkilendirmesi bir düşünceden ibaret. Yetkililer ise tüm riskleri tespit etmek için daha fazla araştırma yapılması konusunda hemfikir. Ve eğer yapay zeka nükleer silah sistemlerine dahil edilse bile bunun, sistemlerden gelen veriyi hızlıca analiz etme ve yöneticilere sunma gibi alanlarda olacağı ifade ediliyor.

    Yani en azından şimdilik yapay zekanın ellerine nükleer nükleer fırlatma kodları verilmeyecek. Tam olarak bu senaryoyu araştıran bir dizi araştırma da yapılmış durumda. Bunlardan birisinde, karşı karşıya getirilen yapay zekalar nükleer savaş başlatmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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