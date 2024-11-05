Pentagon, nükleer silahları yapay zeka ile geliştirmek istiyor

Son karar insanlarda kalacak
Geçtiğimiz ay ABD Stratejik Komutanlığı lideri Hava Kuvvetleri Generali Anthony J. Cotton, komutanlığın, nükleer komuta ve kontrol sistemlerinin modernizasyonu için tüm olası teknolojileri araştırdığını belirtti. Cotton, yapay zekanın karar alma süreçlerini hızlandırıp güçlendireceğini ifade etse de, bu süreçlerde son kararın her zaman insanlarda kalması gerektiğinin altını çizdi.
Mayıs ayında, Dışişleri Bakanlığı silah kontrol yetkilisi Paul Dean çevrimiçi bir brifingde ABD’nin nükleer silahların kontrolünü insanlarda tutmak için “açık ve güçlü bir taahhüt” verdiğini söyledi. Öte yandan Pentagon ise artan tehditlerin ve siber güvenlik endişelerinin yapay zeka kullanımını bir zorunluluk haline getirdiğini söyledi.
Şimdilik ABD ve Pentagon’un yapay zeka ve nükleer ilişkilendirmesi bir düşünceden ibaret. Yetkililer ise tüm riskleri tespit etmek için daha fazla araştırma yapılması konusunda hemfikir. Ve eğer yapay zeka nükleer silah sistemlerine dahil edilse bile bunun, sistemlerden gelen veriyi hızlıca analiz etme ve yöneticilere sunma gibi alanlarda olacağı ifade ediliyor.
Yani en azından şimdilik yapay zekanın ellerine nükleer nükleer fırlatma kodları verilmeyecek. Tam olarak bu senaryoyu araştıran bir dizi araştırma da yapılmış durumda. Bunlardan birisinde, karşı karşıya getirilen yapay zekalar nükleer savaş başlatmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über