Pentagon, nükleer silahları yapay zeka ile geliştirmek istiyor

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Tam Boyutta Gör ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), nükleer silah sistemlerinin güvenliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla yapay zeka teknolojisini entegre etme çalışmalarına hız veriyor. ABD, daha önce insan kontrolünün nükleer silahlar üzerindeki mutlak otoritesini koruma sözü vermiş olsa da, Pentagon’un nükleer komuta, kontrol ve iletişim sistemlerini geliştirmek için yapay zekayı kullanma isteği soru işaretleri oluşturuyor.

Son karar insanlarda kalacak

Geçtiğimiz ay ABD Stratejik Komutanlığı lideri Hava Kuvvetleri Generali Anthony J. Cotton, komutanlığın, nükleer komuta ve kontrol sistemlerinin modernizasyonu için tüm olası teknolojileri araştırdığını belirtti. Cotton, yapay zekanın karar alma süreçlerini hızlandırıp güçlendireceğini ifade etse de, bu süreçlerde son kararın her zaman insanlarda kalması gerektiğinin altını çizdi.

Mayıs ayında, Dışişleri Bakanlığı silah kontrol yetkilisi Paul Dean çevrimiçi bir brifingde ABD’nin nükleer silahların kontrolünü insanlarda tutmak için “açık ve güçlü bir taahhüt” verdiğini söyledi. Öte yandan Pentagon ise artan tehditlerin ve siber güvenlik endişelerinin yapay zeka kullanımını bir zorunluluk haline getirdiğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda yapay zeka kontrollü askeri araçlar, savaş uçakları, insansız hava araçları ve otomatik makineli tüfekler dahil birçok sistem geliştirilmiş durumda. Bu tür sistemlerin savaş alanında kullanımı, yapay zekanın hala hata yapabilen bir teknoloji olması nedeniyle ciddi endişeler doğuruyor. Cotton, “Gelişmiş sistemler bize daha hızlı ve etkili bilgi sunabilir,” diyerek bu teknolojinin ABD’nin üstünlüğünü korumasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Yapay zeka 2030’a kadar milyonlarca ton elektronik atık üretecek 1 gün önce eklendi

Şimdilik ABD ve Pentagon’un yapay zeka ve nükleer ilişkilendirmesi bir düşünceden ibaret. Yetkililer ise tüm riskleri tespit etmek için daha fazla araştırma yapılması konusunda hemfikir. Ve eğer yapay zeka nükleer silah sistemlerine dahil edilse bile bunun, sistemlerden gelen veriyi hızlıca analiz etme ve yöneticilere sunma gibi alanlarda olacağı ifade ediliyor.

Yani en azından şimdilik yapay zekanın ellerine nükleer nükleer fırlatma kodları verilmeyecek. Tam olarak bu senaryoyu araştıran bir dizi araştırma da yapılmış durumda. Bunlardan birisinde, karşı karşıya getirilen yapay zekalar nükleer savaş başlatmıştı.

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Pentagon, nükleer silahları yapay zeka ile geliştirmek istiyor