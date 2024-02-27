ABD, hava saldırılarında yapay zekayı kullandığını açıkladı

Tam Boyutta Gör ABD'nin Orta Doğu'daki askeri operasyonlarını yürüten ABD Merkez Komutanlığı'nın baş teknoloji sorumlusu Schuyler Moore, yaptığı açıklamada makine öğrenimi algoritmalarının Pentagon'un bu ay Orta Doğu'da yaptığı 85'ten fazla hava saldırısında hedef belirlemede kullanıldığını söyledi. Pentagon’un hedefleri belirlemek için yapay zekayı kullanması teknolojinin askeri kullanımının arttığını ortaya koyuyor.

Pentagon, hava saldırılarında yapay zekayı kullanıyor

2 Şubat'ta 85'ten fazla ABD hava saldırısı için hedeflerin daraltılmasına ve belirlenmesine yardımcı olan yapay zeka algoritmaları, Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen bombalamalarda kullanıldı. Hedefleme algoritmaları, 2017 yılında ABD Savunma Bakanlığı genelinde yapay zeka ve makine öğreniminin benimsenmesini hızlandırmak ve istihbaratı desteklemek için Pentagon tarafından başlatılan Project Maven kapsamında geliştirildi

Tam Boyutta Gör Schuyler Moore, ABD kuvvetlerinin uydu ve diğer veri kaynakları tarafından yakalanan görüntülerden hedefleri bulup tanımlayabilen bilgisayarla görü algoritmalarını 2023 boyunca tatbikatlarda denediklerini aktardı. 7 Ekim Hamas saldırıları ile Orta Doğu’da başlayan çatışma ortamının yanı sıra Irak, Suriye, İran, Yemen ve Kızıldeniz’de bu algoritmanın kullanıldığı doğrulandı. Moore, Maven'ın yapay zeka yeteneklerinin potansiyel hedefleri bulmaya yardımcı olmak için kullanıldığını, ancak onları doğrulamak ya da angajman için kullanılmadığını, bunlarda insan doğrulamasının yapıldığını vurguladı.

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Project Maven esasında halihazırda feshedilmiş durumda. Pentagon, bu projede Google ile ortaktı ve yazılım devinin teknolojilerini kullanıyordu. Ancak bu proje Google çalışanları rahatsız etmiş, bazı çalışanlar şirket yönetimine dilekçe vermiş hatta bazı çalışanlar bu proje nedeniyle işten ayrılmıştı. Google, 2019’da sona eren sözleşmeyi yenilememe kararı almıştı.

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ABD, hava saldırılarında yapay zekayı kullandığını açıkladı