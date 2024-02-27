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    Anlık Bildirim

    ABD, hava saldırılarında yapay zekayı kullandığını açıkladı

    Yapay zekalar artık ordular tarafından aktif şekilde kullanılıyor. Kısa süre önce Pentagon’dan yapılan açıklamada ABD’nin hava saldırılarında hedefleri bulmak için yapay zekayı kullandığı açıklandı.
    ABD, hava saldırılarında yapay zekayı kullandığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Orta Doğu'daki askeri operasyonlarını yürüten ABD Merkez Komutanlığı'nın baş teknoloji sorumlusu Schuyler Moore, yaptığı açıklamada makine öğrenimi algoritmalarının Pentagon'un bu ay Orta Doğu'da yaptığı 85'ten fazla hava saldırısında hedef belirlemede kullanıldığını söyledi. Pentagon’un hedefleri belirlemek için yapay zekayı kullanması teknolojinin askeri kullanımının arttığını ortaya koyuyor.

    Pentagon, hava saldırılarında yapay zekayı kullanıyor

    2 Şubat'ta 85'ten fazla ABD hava saldırısı için hedeflerin daraltılmasına ve belirlenmesine yardımcı olan yapay zeka algoritmaları, Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen bombalamalarda kullanıldı. Hedefleme algoritmaları, 2017 yılında ABD Savunma Bakanlığı genelinde yapay zeka ve makine öğreniminin benimsenmesini hızlandırmak ve istihbaratı desteklemek için Pentagon tarafından başlatılan Project Maven kapsamında geliştirildi

    ABD, hava saldırılarında yapay zekayı kullandığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Schuyler Moore, ABD kuvvetlerinin uydu ve diğer veri kaynakları tarafından yakalanan görüntülerden hedefleri bulup tanımlayabilen bilgisayarla görü algoritmalarını 2023 boyunca tatbikatlarda denediklerini aktardı. 7 Ekim Hamas saldırıları ile Orta Doğu’da başlayan çatışma ortamının yanı sıra Irak, Suriye, İran, Yemen ve Kızıldeniz’de bu algoritmanın kullanıldığı doğrulandı. Moore, Maven'ın yapay zeka yeteneklerinin potansiyel hedefleri bulmaya yardımcı olmak için kullanıldığını, ancak onları doğrulamak ya da angajman için kullanılmadığını, bunlarda insan doğrulamasının yapıldığını vurguladı.

    Project Maven esasında halihazırda feshedilmiş durumda. Pentagon, bu projede Google ile ortaktı ve yazılım devinin teknolojilerini kullanıyordu. Ancak bu proje Google çalışanları rahatsız etmiş, bazı çalışanlar şirket yönetimine dilekçe vermiş hatta bazı çalışanlar bu proje nedeniyle işten ayrılmıştı. Google, 2019’da sona eren sözleşmeyi yenilememe kararı almıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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