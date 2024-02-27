ABD, hava saldırılarında yapay zekayı kullandığını açıkladı

Pentagon, hava saldırılarında yapay zekayı kullanıyor
2 Şubat'ta 85'ten fazla ABD hava saldırısı için hedeflerin daraltılmasına ve belirlenmesine yardımcı olan yapay zeka algoritmaları, Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen bombalamalarda kullanıldı. Hedefleme algoritmaları, 2017 yılında ABD Savunma Bakanlığı genelinde yapay zeka ve makine öğreniminin benimsenmesini hızlandırmak ve istihbaratı desteklemek için Pentagon tarafından başlatılan Project Maven kapsamında geliştirildi
Project Maven esasında halihazırda feshedilmiş durumda. Pentagon, buprojede Google ile ortaktı ve yazılım devinin teknolojilerini kullanıyordu. Ancak bu proje Google çalışanları rahatsız etmiş, bazı çalışanlar şirket yönetimine dilekçe vermiş hatta bazı çalışanlar bu proje nedeniyle işten ayrılmıştı. Google, 2019’da sona eren sözleşmeyi yenilememe kararı almıştı.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.