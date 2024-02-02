Çin'in en büyük 3D NAND üreticisi YMTC’ye ABD’den büyük darbe

Listeye dahil edilmenin hemen bir etkisi olmamakla birlikte, ABD ordusunun YTMC'nin çiplerini içeren cihazları satın almasını yasaklarken aynı zamanda listeye dahil olanşirketlerin ABD fikri mülkiyetine dayalı gelişmiş çip üretim ekipmanı satın almasını engelliyor. Bu arada YMTC geçtiğimiz aylarda dünyanın en gelişmiş bellek yongasını ürettiğini duyurmuştu.
ABD’nin yaptırımları sürüyor
YMTC, Çin ordusuyla bağları olduğu ve potansiyel olarak desteklediği iddia edilen şirketleri vurgulayan 1260H listesine dahil edilen düzinelerce Çin merkezli şirket arasında yer alıyor. YMTC, yapay zeka (AI) firmaları Yitu Technology ve Beijing Megvii, drone üreticileri Chengdu JOUAV ve DJI Technology, lidar üreticisi Hesai Technology ve teknoloji şirketi NetPosa ile birlikte bir 'askeri şirket' olarak adlandırılıyor. Bunların hepsinin ABD'de operasyonları bulunuyor.
Pentagon'un 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında oluşturulan ve her yıl güncellenen 1260H listesi, Savunma Bakanlığı'nın Pekin'in askeri faaliyetlerini desteklediği iddiasıyla ABD ulusal güvenliğini tehdit edebilecek şirketleri işaretlemesi için bir mekanizma görevi görüyor. Listeye dahil edilmek, ABD içindeki operasyonların yasaklanmasını gerektirmiyor ancak katılımcıları Savunma Bakanlığı sözleşmeleri için uygunsuz hale getiriyor. Dahası, listeye alınmak, ABD Hazine Bakanlığı tarafından kara listeye alınmak gibi başka eylemlere yol açabilir ve bu da daha büyük sorunlar doğurabilir. Örneğin Huawei bu listeye dahil durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.