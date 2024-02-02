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    Anlık Bildirim

    Çin'in en büyük 3D NAND üreticisi YMTC’ye ABD’den büyük darbe

    ABD, rtık Çin'in 3D NAND üreticisi YMTC'yi 'askeri şirket' olarak görüyor. Bu tanımlama şirketin ABD tasarımı çip üretim ekipmanlarını kullanmasını engelleyerek ağır bir darbe anlamına geliyor.
    Çin en büyük 3D NAND üreticisi YMTC’ye ABD’den büyük darbe Tam Boyutta Gör
    Pentagon geçtiğimiz günlerde aralarında 3D NAND üreticisi Yangtze Memory Technologies Corp. veya kısaca YMTC’nin de bulunduğu bir düzineden fazla Çinli teknoloji firmasını ABD için ulusal güvenlik riski oluşturan 'askeri şirketler' olarak tanımladı.

    Listeye dahil edilmenin hemen bir etkisi olmamakla birlikte, ABD ordusunun YTMC'nin çiplerini içeren cihazları satın almasını yasaklarken aynı zamanda listeye dahil olanşirketlerin ABD fikri mülkiyetine dayalı gelişmiş çip üretim ekipmanı satın almasını engelliyor. Bu arada YMTC geçtiğimiz aylarda dünyanın en gelişmiş bellek yongasını ürettiğini duyurmuştu.

    ABD’nin yaptırımları sürüyor

    YMTC, Çin ordusuyla bağları olduğu ve potansiyel olarak desteklediği iddia edilen şirketleri vurgulayan 1260H listesine dahil edilen düzinelerce Çin merkezli şirket arasında yer alıyor. YMTC, yapay zeka (AI) firmaları Yitu Technology ve Beijing Megvii, drone üreticileri Chengdu JOUAV ve DJI Technology, lidar üreticisi Hesai Technology ve teknoloji şirketi NetPosa ile birlikte bir 'askeri şirket' olarak adlandırılıyor. Bunların hepsinin ABD'de operasyonları bulunuyor.

    Pentagon'un 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında oluşturulan ve her yıl güncellenen 1260H listesi, Savunma Bakanlığı'nın Pekin'in askeri faaliyetlerini desteklediği iddiasıyla ABD ulusal güvenliğini tehdit edebilecek şirketleri işaretlemesi için bir mekanizma görevi görüyor. Listeye dahil edilmek, ABD içindeki operasyonların yasaklanmasını gerektirmiyor ancak katılımcıları Savunma Bakanlığı sözleşmeleri için uygunsuz hale getiriyor. Dahası, listeye alınmak, ABD Hazine Bakanlığı tarafından kara listeye alınmak gibi başka eylemlere yol açabilir ve bu da daha büyük sorunlar doğurabilir. Örneğin Huawei bu listeye dahil durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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