Çin'in en büyük 3D NAND üreticisi YMTC’ye ABD’den büyük darbe

Tam Boyutta Gör Pentagon geçtiğimiz günlerde aralarında 3D NAND üreticisi Yangtze Memory Technologies Corp. veya kısaca YMTC’nin de bulunduğu bir düzineden fazla Çinli teknoloji firmasını ABD için ulusal güvenlik riski oluşturan 'askeri şirketler' olarak tanımladı.

Listeye dahil edilmenin hemen bir etkisi olmamakla birlikte, ABD ordusunun YTMC'nin çiplerini içeren cihazları satın almasını yasaklarken aynı zamanda listeye dahil olanşirketlerin ABD fikri mülkiyetine dayalı gelişmiş çip üretim ekipmanı satın almasını engelliyor. Bu arada YMTC geçtiğimiz aylarda dünyanın en gelişmiş bellek yongasını ürettiğini duyurmuştu.

ABD’nin yaptırımları sürüyor

YMTC, Çin ordusuyla bağları olduğu ve potansiyel olarak desteklediği iddia edilen şirketleri vurgulayan 1260H listesine dahil edilen düzinelerce Çin merkezli şirket arasında yer alıyor. YMTC, yapay zeka (AI) firmaları Yitu Technology ve Beijing Megvii, drone üreticileri Chengdu JOUAV ve DJI Technology, lidar üreticisi Hesai Technology ve teknoloji şirketi NetPosa ile birlikte bir 'askeri şirket' olarak adlandırılıyor. Bunların hepsinin ABD'de operasyonları bulunuyor.

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Pentagon'un 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında oluşturulan ve her yıl güncellenen 1260H listesi, Savunma Bakanlığı'nın Pekin'in askeri faaliyetlerini desteklediği iddiasıyla ABD ulusal güvenliğini tehdit edebilecek şirketleri işaretlemesi için bir mekanizma görevi görüyor. Listeye dahil edilmek, ABD içindeki operasyonların yasaklanmasını gerektirmiyor ancak katılımcıları Savunma Bakanlığı sözleşmeleri için uygunsuz hale getiriyor. Dahası, listeye alınmak, ABD Hazine Bakanlığı tarafından kara listeye alınmak gibi başka eylemlere yol açabilir ve bu da daha büyük sorunlar doğurabilir. Örneğin Huawei bu listeye dahil durumda.

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