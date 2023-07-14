Küresel ısınmayı durduracak öneri: Dünya yüzeyinin %2'sini beyaza boyamak

Tam Boyutta Gör Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden Jeremy Munday, Dünya yüzeyinin sadece %2'sinin beyaza boyanması halinde küresel ısınmanın duracağına inandığını söyledi.

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Bunun için ne kadar boya gerekiyor?

Bilim adamı, yakın zamanda geliştirilen ve üzerine düşen ışığın %98'ini yansıtabilen beyaz bir boya kullanmayı öneriyor. Dünya yüzeyinin albedosu ne kadar yüksekse, yani güneş ışığını ne kadar çok yansıtıyorsa, yüzeyin ve atmosferin o kadar az ısındığı bilinmekte. Amerikalı profesörün hesaplamalarına göre, küresel ısınmayı durdurmak için Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde ikisini beyaz boyayla kaplamak yeterli olacak.

Tam Boyutta Gör Bir başka deyişle ABD ve Çin topraklarına eşit bir alanın beyaza boyanması. Ancak, boya tabakası Dünya'nın tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılmalı. Dünya yüzeyinin büyük bir kısmının okyanuslarla kaplı olduğu ve yüzeyin %1'i için yaklaşık 500 yüz milyar litre boya kullanılması gerekeceği düşünüldüğünde, küresel ısınmayla mücadelenin bu yolu çok ütopik görünüyor. Zira Dünya yüzeyinin %2'sini boyamak için bunun iki katı daha fazla boya gerekecek.

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Küresel ısınma için öneri: Dünya'nın %2'sini beyaza boyamak