Küresel ısınmayı durduracak öneri: Dünya yüzeyinin %2'sini beyaza boyamak

Bunun için ne kadar boya gerekiyor?
Bilim adamı, yakın zamanda geliştirilen ve üzerine düşen ışığın %98'ini yansıtabilen beyaz bir boya kullanmayı öneriyor. Dünya yüzeyinin albedosu ne kadar yüksekse, yani güneş ışığını ne kadar çok yansıtıyorsa, yüzeyin ve atmosferin o kadar az ısındığı bilinmekte. Amerikalı profesörün hesaplamalarına göre, küresel ısınmayı durdurmak için Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde ikisini beyaz boyayla kaplamak yeterli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
17 Kişi Okuyor (4 Üye, 13 Misafir) 8 Masaüstü 9 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
805 kez okundu.
16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
küresel ısınma, dünya ve