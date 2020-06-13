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    WhatsApp çoklu cihaz oturumu üzerinde çalışıyor: İşte WhatsApp'a gelecek yeni özellikler

    WhatsApp, bir hesabın aynı anda dört farklı cihazda kullanılabilmesini sağlayan çoklu cihaz oturumu özelliği üzerinde çalışıyor. Çoklu cihaz oturumu desteğiyle birlikte birçok yeni özellik de yolda.
    42 dk.
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp çoklu cihaz oturumu üzerinde çalışıyor: İşte WhatsApp'a gelecek yeni özellikler
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    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir hesabın aynı anda dört farklı cihazda kullanılabilmesini sağlayan çoklu cihaz oturumu özelliği üzerinde çalışıyor. 

    İlginizi Çekebilir Avatar WhatsApp'daki bu özelliği kullanıyorsanız telefon numaranız Google aramalarında çıkıyor olabilir!

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    WhatsApp kullanıcılarının uzun zamandır beklediği çoklu cihaz oturumu desteği için çalışmalara başlayan WhatsApp, bu özelliği yakın zamanda uygulamanın beta sürümlerinde test etmeye başlayacak.

    Aynı anda dört cihazdan oturum açılabilecek

    Çoklu cihaz oturumu özelliğiyle birlikte, aynı anda dört farklı cihazdan aynı WhatsApp hesabına erişebilmek mümkün olacak. Bu sayede aynı WhatsApp hesabıyla eş zamanlı olarak dört farklı aygıtta oturum açıp, sohbet edebilmek mümkün olacak. 

    WhatsApp'ın çoklu cihaz oturumu özelliğini kullanıma sunacağı tarih bilinmezliğini korurken, uygulamaya eklenecek diğer özelliklerin ise tarihe göre sohbet geçmişinde mesaj arama, gelen iletileri Google'da aratabilme, hızlı sohbet temizleme ve gelişmiş depolama yönetimi olacağı ortaya çıktı. 

    WhatsApp çoklu cihaz oturumu üzerinde çalışıyor: İşte WhatsApp'a gelecek yeni özellikler
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    https://twitter.com/WABetaInfo/status/1271251475600154625 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    asertyu 8 dk.
    ha gayret yetişecek telegrama
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    Oxygen1777 33 dk.
    iPad ve Apple Watch’a uygulama ne zaman geliyor ondan haber versin.
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