WhatsApp çoklu cihaz oturumu üzerinde çalışıyor: İşte WhatsApp'a gelecek yeni özellikler

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir hesabın aynı anda dört farklı cihazda kullanılabilmesini sağlayan çoklu cihaz oturumu özelliği üzerinde çalışıyor.

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WhatsApp kullanıcılarının uzun zamandır beklediği çoklu cihaz oturumu desteği için çalışmalara başlayan WhatsApp, bu özelliği yakın zamanda uygulamanın beta sürümlerinde test etmeye başlayacak.

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Aynı anda dört cihazdan oturum açılabilecek

Çoklu cihaz oturumu özelliğiyle birlikte, aynı anda dört farklı cihazdan aynı WhatsApp hesabına erişebilmek mümkün olacak. Bu sayede aynı WhatsApp hesabıyla eş zamanlı olarak dört farklı aygıtta oturum açıp, sohbet edebilmek mümkün olacak.

WhatsApp'ın çoklu cihaz oturumu özelliğini kullanıma sunacağı tarih bilinmezliğini korurken, uygulamaya eklenecek diğer özelliklerin ise tarihe göre sohbet geçmişinde mesaj arama, gelen iletileri Google'da aratabilme, hızlı sohbet temizleme ve gelişmiş depolama yönetimi olacağı ortaya çıktı.

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https://twitter.com/WABetaInfo/status/1271251475600154625

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