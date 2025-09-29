Minecraft’ta çalışan ChatGPT benzeri yapay zeka: CraftGPT

Redstone, Minecraft’taki en çok hayranlık uyandıran öğelerden biri. Redstone ile karmaşık makineler ve hatta fonksiyonel bilgisayarlara kadar pek çok otomasyon gerçekleştirilebiliyor. Şimdi ise bununla yapay zekaya dayalı bir sohbet botu ile genişletilmiş durumda.
5 milyon parametreye sahip
Öte yandan inşa edilen CraftGPT'nin detayları da oldukça etkileyici. ChatGPT benzeri LLM, 5.087.280 parametreli bir Redstone ve ROM canavarı olarak tasarlanmış. Parametre sayısı günümüzde milyarlarca parametreye sahip modern modeller ile kıyaslanmayacak kadar küçük. Hatta tüm yapay zekaların atası olarak görünen AlexNet’in bile 60 milyon parametresi bulunuyordu. Öte yandan Minecraft’ın bloklu dünyasında bu, çığır açan bir başarı olarak değerlendiriliyor.
Yaklaşık 1020×260×1656 bloktan (toplamda 439 milyon blok) oluşan makine, doğal olarak normal görüş mesafesinde görüntülenemiyor. Performans ise haliyle oldukça sınırlı. Yüksek performanslı bir Redstone sunucusu ile tek bir cevap üretmek yaklaşık iki saat sürüyor. Dolayısıyla bu projeye pratiksellikten ziyade bir kavram kanıtı olarak bakmak gerekiyor.
Minecraft oyuncuları yıllardır Redstone ile çalışan hesap makineleri, fonksiyonel sabit diskler ve hatta Doom gibi oyunların emülatörleri yapıldı. Ancak milyonlarca mantıksal bağlantıyı titizlikle kurarak yapay sinir ağı seviyesinde bir model oluşturmak tamamen farklı bir boyut.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...