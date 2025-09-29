Giriş
    Minecraft’ta çalışan ChatGPT benzeri yapay zeka: CraftGPT

    Bir Minecraft oyuncusu, Redstone devreleriyle çalışan ChatGPT benzeri bir dil modeli inşa etti. Beş milyon parametreye sahip yapay zekanın bir cevabı yaklaşık 2 saat sürüyor.

    Minecraft’ta çalışan ChatGPT benzeri yapay zeka: CraftGPT Tam Boyutta Gör
    Minecraft topluluğunun sınırları zorlayarak inanılmaz yapılar oluşturduğuna aşinayız. Şimdi bu yapılara bir yapay zeka eklendi. YouTube kanalı sammyuri, ChatGPT işlevine sahip benzer büyük dil modelini (LLM) Redstone kullanarak Minecraft içinde çalıştırmayı başardı. Adı da bu bağlantıya atıf edecek şekilde CraftGPT olarak belirlendi.

    Redstone, Minecraft’taki en çok hayranlık uyandıran öğelerden biri. Redstone ile karmaşık makineler ve hatta fonksiyonel bilgisayarlara kadar pek çok otomasyon gerçekleştirilebiliyor. Şimdi ise bununla yapay zekaya dayalı bir sohbet botu ile genişletilmiş durumda.

    5 milyon parametreye sahip

    Öte yandan inşa edilen CraftGPT'nin detayları da oldukça etkileyici. ChatGPT benzeri LLM, 5.087.280 parametreli bir Redstone ve ROM canavarı olarak tasarlanmış. Parametre sayısı günümüzde milyarlarca parametreye sahip modern modeller ile kıyaslanmayacak kadar küçük. Hatta tüm yapay zekaların atası olarak görünen AlexNet’in bile 60 milyon parametresi bulunuyordu. Öte yandan Minecraft’ın bloklu dünyasında bu, çığır açan bir başarı olarak değerlendiriliyor.

    Minecraft’ta çalışan ChatGPT benzeri yapay zeka: CraftGPT Tam Boyutta Gör
    Model, Python ile TinyChat veri setinde basit İngilizce konuşmalar üzerinden eğitilmiş. Sammyuri, modelin önce harici olarak eğitildiğini ve ardından Minecraft içinde Redstone devreleri kullanılarak çalıştırıldığını açıkladı. Yani öğrenme süreci oyunda gerçekleşmemiş, fakat eğitilmiş modelin Minecraft ortamında çalıştırılması sağlanmış. Model ise 1.920 tokenlık bir kelime hazinesine sahip. Tüm bunlar birleştiğinde ise ortaya Minecraft’ta çalışan, fonksiyonel ama oldukça yavaş bir sohbet robotu çıkıyor.

    Yaklaşık 1020×260×1656 bloktan (toplamda 439 milyon blok) oluşan makine, doğal olarak normal görüş mesafesinde görüntülenemiyor. Performans ise haliyle oldukça sınırlı. Yüksek performanslı bir Redstone sunucusu ile tek bir cevap üretmek yaklaşık iki saat sürüyor. Dolayısıyla bu projeye pratiksellikten ziyade bir kavram kanıtı olarak bakmak gerekiyor.

    Minecraft oyuncuları yıllardır Redstone ile çalışan hesap makineleri, fonksiyonel sabit diskler ve hatta Doom gibi oyunların emülatörleri yapıldı. Ancak milyonlarca mantıksal bağlantıyı titizlikle kurarak yapay sinir ağı seviyesinde bir model oluşturmak tamamen farklı bir boyut.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

