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Mirror's Edge inceleme videosu

10 yıl
167b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Kaçan kovalanır derler. Mirror's Edge'de biz kaçıyoruz, peşimizde olan polisler kovalıyor.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Mirror’s Edge’in ilk oyun içi videolarını gördüğümde, açıkcası beni neyin bekleyip beklemediği konusunda tam bir kanıya varamamıştım. Atletik bir karakter, atlayıp zıplamamız gereken birçok engel ve peşimizde olan silahlı adamlar. Konsol sürümünün ardından, PC sürümü ve Physx desteği ile Mirror’s Edge karşımızda.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Intel Pentium 4 2.8 GHz (Windows Vista için 3.2 GHz) / AMD Athlon 2800+ (Windows Vista için 3200+) veya daha iyi bir işlemci
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı: GeForce 6 Serisi (En az 256MB VRAM ile) / ATI X1650 veya daha yüksek bir ekran kartı
Boş Alan: 8 GB disk alanı


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BSC Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ben oyunu satın aldım ama 2.bölğmde askerlerden kaçarken oyun acayip kasmaya başlıyo yardım edermisiniz
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Tecnique 6 yıl
Hayatımda oynadıgım en iyi oyunlardandır oyunun devam serisi gelmesin böyle kalsın EA yine para için batırır seriyi böyle iyi nostalji yaparız vay be az atlamadık
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chevy_aveo 7 yıl
muhtesem bir oyun herkese tavsiye ederim
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DH Misafiri 9 yıl
oyunun ryding park bölümünde yawaşlama oluyor o nedeni bilen varmı araştırdım çoğu kişi patch diyor ii güzelde o patch bir işe yaramadı bilen varsa yardım edermi?
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K U N 9 yıl
şarkıları da hariha bu oyunun müzikler Lisa Miskovsky olması lazım
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IgorStravinsky 9 yıl

DH Misafiri

oyunun ryding park bölümünde yawaşlama oluyor o nedeni bilen varmı araştırdım çoğu kişi patch diyor ii güzelde o patch bir işe yaramadı bilen varsa yardım edermi?

ATI kart kullanıyorsan ve Physx efektleri açıksa kapa
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DH Misafiri 9 yıl
şey erdinç abi bişey sorabilirmiyim acaba benim pc'm in herşeyi bu oyunu tutuyo bir tek ram i tutmuyor sence çalıştırırmı bu arada inceleme için çok teşekkürler
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JadeWarlord 10 yıl
harika bir oyun
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iscanthere 10 yıl
oyunu bitirdim.herkes o muhteşem final manzarasını görmeli.
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ertugrulykn 10 yıl
oyunu bitirdim oynamayan arkadaslara kesinlikle tavsiye ediyorum yok bole bir fps oyunu daha ;)
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azad65 10 yıl
bu oyunun mukkemel süper grafiki varya
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spinner 10 yıl
güzel inceleme emeğine sağlık
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RevidaL 10 yıl
Beklediğim bir incelemeydi süper olmuş teşekkürler.
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