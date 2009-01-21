Mirror's Edge inceleme videosu

Kaçan kovalanır derler. Mirror's Edge'de biz kaçıyoruz, peşimizde olan polisler kovalıyor.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Mirror’s Edge’in ilk oyun içi videolarını gördüğümde, açıkcası beni neyin bekleyip beklemediği konusunda tam bir kanıya varamamıştım. Atletik bir karakter, atlayıp zıplamamız gereken birçok engel ve peşimizde olan silahlı adamlar. Konsol sürümünün ardından, PC sürümü ve Physx desteği ile Mirror’s Edge karşımızda.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci: Intel Pentium 4 2.8 GHz (Windows Vista için 3.2 GHz) / AMD Athlon 2800+ (Windows Vista için 3200+) veya daha iyi bir işlemci

Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)

Ekran Kartı: GeForce 6 Serisi (En az 256MB VRAM ile) / ATI X1650 veya daha yüksek bir ekran kartı

Boş Alan: 8 GB disk alanı

http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=