MIT, şimdiye kadarki en hassas atom saatini yaptı

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Atom saatler, bugün sahip olduğumuz en hassas zaman tutuculardır ve en iyileri 15 milyar yılda yalnızca 1 saniye hata yapar. Ancak MIT'deki araştırmacıların yeni bir kuantum dolaşık atom saati ile gösterdiği gibi, her zaman iyileştirme için yer var. MIT bilim adamları, yerçekiminin zamanın geçişi üzerinde nasıl bir etkisi olabileceği ve evren yaşlandıkça zamanın kendisinin değişip değişmediği gibi soruları yanıtlayabilecek yeni bir tür atom saati tasarladılar. Bu atom saati, günümüze kadarki en hassas atom saati oldu.

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Sezyum yerine iterbiyum kullanıldı

Günümüzde atom saatleri, ortalama salınımların bir tahminini elde etmek için aynı türden binlerce atomdan oluşan gazı ölçmek için tasarlanmıştır. Tipik atom saatleri, ultra soğuk atom gazını yakalamak için bir lazer sistemi kullanır. Atomlarınkine yakın bir frekansa sahip oldukça kararlı bir başka lazer, atomik salınımı araştırır ve zamanı takip eder. MIT'nin geliştirdiği atom saatinde ise serbest atomlar yerine kuantum dolaşık atomlar kullanıldı. Bu sayede son teknoloji optik saatlerden bir saniye içinde daha iyi hassasiyete ulaşma potansiyeline sahip yeni bir atom saati yapılabildi.

Atom saatlerinde genellikle sezyum atomları kullanılırken bu yeni atom saatinde neredeyse 350 iterbiyum atomu dolaşıyor. Atomlar, görünür ışıkla aynı çok yüksek frekansta salınır. Bu, bir atomun bir saniyede sezyumdan 100.000 kat daha fazla titreştiği anlamına gelir.

MIT'nin geliştirdiği yeni atom saati, karanlık madde, yerçekimi dalgaları ve fizik kurallarının zamanla değişip değişmediği gibi konularda araştırmacıların sorularının cevaplanmasına yardım edecek.

https://www.engadget.com/mit-atomic-clock-quantumly-entangled-atoms-154816392.html

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