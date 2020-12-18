Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIT, şimdiye kadarki en hassas atom saatini yaptı

    Kuantum dolaşıklığını kullanarak MIT araştırmacıları, şu ana kadar geliştirilen en hassas atom saatini yapmış oldu. Yeni atom saati, fizikteki birçok bilinmezliğe ışık tutabilir.
    3 gün
    2b
    1
    8
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    MIT, şimdiye kadarki en hassas atom saatini yaptı
    Tam Boyutta Gör

    Atom saatler, bugün sahip olduğumuz en hassas zaman tutuculardır ve en iyileri 15 milyar yılda yalnızca 1 saniye hata yapar. Ancak MIT'deki araştırmacıların yeni bir kuantum dolaşık atom saati ile gösterdiği gibi, her zaman iyileştirme için yer var. MIT bilim adamları, yerçekiminin zamanın geçişi üzerinde nasıl bir etkisi olabileceği ve evren yaşlandıkça zamanın kendisinin değişip değişmediği gibi soruları yanıtlayabilecek yeni bir tür atom saati tasarladılar. Bu atom saati, günümüze kadarki en hassas atom saati oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar MIT, otonom tekne filosunun yolcu taşıma kapasiteli ilk üyesini tanıttı: Roboat II

    Ayrıca Bkz. "Google, Chrome'un deneysel özelliklerini test etmeyi kolaylaştırıyor"

    Sezyum yerine iterbiyum kullanıldı

    Günümüzde  atom saatleri, ortalama salınımların bir tahminini elde etmek için aynı türden binlerce atomdan oluşan gazı ölçmek için tasarlanmıştır. Tipik atom saatleri, ultra soğuk atom gazını yakalamak için bir lazer sistemi kullanır. Atomlarınkine yakın bir frekansa sahip oldukça kararlı bir başka lazer, atomik salınımı araştırır ve zamanı takip eder. MIT'nin geliştirdiği atom saatinde ise serbest atomlar yerine kuantum dolaşık atomlar kullanıldı. Bu sayede son teknoloji optik saatlerden bir saniye içinde daha iyi hassasiyete ulaşma potansiyeline sahip yeni  bir atom saati yapılabildi.

    Atom saatlerinde genellikle sezyum atomları kullanılırken bu yeni atom saatinde neredeyse 350 iterbiyum atomu dolaşıyor. Atomlar, görünür ışıkla aynı çok yüksek frekansta salınır. Bu, bir atomun bir saniyede sezyumdan 100.000 kat daha fazla titreştiği anlamına gelir.

    MIT'nin geliştirdiği yeni atom saati, karanlık madde, yerçekimi dalgaları ve fizik kurallarının zamanla değişip değişmediği gibi konularda araştırmacıların sorularının cevaplanmasına yardım edecek.



    https://www.engadget.com/mit-atomic-clock-quantumly-entangled-atoms-154816392.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Chillout 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şuna mit deyip durmayın yaw chomishler bizim mit zannedip gururlanacak bi de
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 3 gün ( Mesaj Silindi )
    En iyileri 15 milyar yılda 1 saniye hata yapar diyor, acaba bu yeni geliştirilen ne kadar hassas, var mı sayısal bir örnek?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 gün ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    13.8 milyar yılda 100ms sapıyormuş.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    @KlavYE@ (Kramer Noah) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Mit in görevi istihabrattır, atom saati icatı size mi kaldı. Mit sen gizli işler yapacaksın. saatin atomuyla ne işin olur, icat çıkarmayın işinizi yapın. (şaka)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Chillout 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şuna mit deyip durmayın yaw chomishler bizim mit zannedip gururlanacak bi de
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi ) Chillout
    bizimkiler yapamaz mı diyorsun. bi linç alırım..
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Exxen'in ilk dizisi olan Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Şeref Bey'den poster yayınlandı 2 gün Snapdragon 460 işlemcili Moto G Play (2021) yakında tanıtılacak 2 gün 2020'nin en iyi PlayStation oyunları belli oldu 2 gün iPhone 13 veri aktarım hızını artıran Wi-Fi 6E desteğiyle gelebilir 2 gün Forumdaki şikayetlere göre e-ticaret sitelerine ceza kesilecek 2 gün Microsoft Edge daha hızlı açılacak: 88. sürümle gelecek yeni özellikler 2 gün Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?" 3 gün Sony 4K 120Hz X900H/XH90 TV’sinin bulanıklık sorununu keskinleştirme filtresiyle ‘’çözdü’’ 3 gün Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün DJI şokta: ABD kara listeye aldı 3 gün ASUS tüm B450 anakartlarına SAM desteği getirdi: İlk nesil Ryzen’larda bile çalışıyor! 3 gün Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor 3 gün İki kişi ile oynanan oyun SplitFire! Android için yayınlandı 3 gün AirPods Max ilginç güç tasarrufuyla dikkat çekiyor 3 gün Zack Snyder's Justice League, orijinal filmin aksine +18 olacak 3 gün Control, ışın izleme özelliği ile yeni nesil konsollara geliyor 3 gün Spotify, şarkı yazarlarını öne çıkaran yeni bir özellik başlattı 3 gün TikTok, Walmart ile canlı yayında alışverişi test edecek: TikTok için bir ilk 3 gün Yabancı menşeili hackerler, ABD Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansına sızdı 3 gün Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıktı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN MIT, şimdiye kadarki en hassas atom saatini yaptı Sonraki PUBG ile aynı evrende geçen The Callisto Protocol'ün yaratıcısı: "Dünyanın en korkunç oyununu yapmak istiyoruz" 3 gün Intel Avengers Edition işlemcilerinin üretimini durdurdu 3 gün Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye! 3 gün PlayStation'ın ardından Xbox'ta da isteyen herkese Cyberpunk 2077 iadesi başladı 3 gün Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi 3 gün Yeni Game of Thrones dizisi 'House of the Dragon' 2022'de geliyor 3 gün Left 4 Dead benzeri oyun Back 4 Blood ön siparişe açıldı; oyun Türkçe dil desteği ile geliyor 3 gün BDDK'dan taşıt kredilerine yönelik düzenleme: Vade sınırı düşürüldü 3 gün Haftalık Film Önerisi 06: The Devil All The Time 3 gün Epic Games'in 2. gün hediyesi belli oldu: Oddworld: New 'n' Tasty 3 gün Twitter canlı sohbet özelliği testlere başladı 3 gün Amazon’da Oppo telefonlarda indirim 3 gün The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu 3 gün Anlaşmaya varıldı: Hyundai Assan'ın tek kontrolü Koreli üreticiye geçiyor 3 gün Microsoft da sunucularında zararlı kodlar buldu 3 gün Bu telefon çok hızlı | Huawei Mate 40 Pro ilk izlenimler 3 gün Yeni bilgisayarlar artık daha hisli olacak 3 gün Bugatti imzalı ses sistemi geliyor 3 gün Epic Games mağazası uygulamalara da yer vermeye başladı 3 gün Teknoloji devleri Kazakistan’ın vatandaşlarını izlemesini istemiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız