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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Chrome'un deneysel özelliklerini test etmeyi kolaylaştırıyor

    Google, Chrome tarayıcısı için yayınladığı tüm özellikleri daha öncesinden test ediyor. Şimdi Chrome Canary kullanıcıları bu testlere Chrome Labs'ın bayrağını etkinleştirerek rahatça erişebilir.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Chrome'un deneysel özelliklerini test etmeyi kolaylaştırıyor
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    Google Chrome Labs, Chrome Canary'nin en son sürümünde yeni bir özellik olarak test ediliyor. Chrome Labs bayrağı etkinleştirildiğinde kullanıcılar, deneysel özellikleri görmek için araç çubuğu menüsünden ona erişebilecek. Chrome Labs bayrağı Mac, Windows ve Linux'ta şimdilik yalnızca Chrome Canary aracılığıyla kullanılabilir.

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    Ayrıca Bkz. "Chrome OS 87, kullanıma sunuldu: Sekme arama ve bluetooth cihazın pil seviyesi göstergesi"

    Chrome Labs bayrağı ile Chrome deneylerini test edin

    Kullanıcıların son sürümden önce deneysel Chrome özelliklerini test etmelerinin birden fazla yolu vardır ancak sunulan en son yöntem en hızlı ve en kolay olanıdır. Chrome Canary'de, Chrome Labs tarayıcı deneylerine artık doğrudan araç çubuğundan erişilebilir.

    Chrome Labs'i araç çubuğundan erişilir kılmak için öncelikle Chrome Canary'de chrome://flags/ adresine gidilip Chrome Labs aratılmalıdır. Çıkan sonuçlardan Chrome Labs'e tıklayarak etkinleştirilmeli. Etkinleştirme gerçekleştirildikten sonra ise tarayıcı kapatılıp tekrar başlatılarak özelliğe erişim sağlanabilir.

    Google'ın Chrome Labs bayrağını tüm Chrome kullanıcılarına sunup sunmayacağı şu an için belirsiz.



    https://www.engadget.com/google-chrome-labs-experimental-features-223827136.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    karayulun (ka yu) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    google her alanda tekelleşmeye çalışıyor. politik-stratejik amaçlar uğruna kişisel verilere hükmetmek ve kullanıcıları mecbur kılmak algısı oluşturmak için ne gerekiyorsa yapıyor. örneklerine doyduk. android içinde google apps, dışarıda google chrome, chrome os, gmail vs.
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    loradona (Mustafa Yaman) 5 gün ( Mesaj Silindi ) karayulun
    mozilla dışında ciddi bir alternatifi yok tarayıcı yönünde malesef. alternatifi olmadığı sürece tekelleşecektir illaki
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) karayulun
    En komiği de bu tekelleşiyor diyenlerin kullanmaya devam etmesi. Genel konuşuyorum. Söylediklerin öyle olmazsa olmaz şeyler değiller. Alternatifler sanki teknoloji olarak 2000'li yılların başındaymış gibi konuşulması ayrı komik. İnternet Google'la da var olmadı.
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