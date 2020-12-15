Google, Chrome'un deneysel özelliklerini test etmeyi kolaylaştırıyor

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Google Chrome Labs, Chrome Canary'nin en son sürümünde yeni bir özellik olarak test ediliyor. Chrome Labs bayrağı etkinleştirildiğinde kullanıcılar, deneysel özellikleri görmek için araç çubuğu menüsünden ona erişebilecek. Chrome Labs bayrağı Mac, Windows ve Linux'ta şimdilik yalnızca Chrome Canary aracılığıyla kullanılabilir.

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Chrome Labs bayrağı ile Chrome deneylerini test edin

Kullanıcıların son sürümden önce deneysel Chrome özelliklerini test etmelerinin birden fazla yolu vardır ancak sunulan en son yöntem en hızlı ve en kolay olanıdır. Chrome Canary'de, Chrome Labs tarayıcı deneylerine artık doğrudan araç çubuğundan erişilebilir.

Chrome Labs'i araç çubuğundan erişilir kılmak için öncelikle Chrome Canary'de chrome://flags/ adresine gidilip Chrome Labs aratılmalıdır. Çıkan sonuçlardan Chrome Labs'e tıklayarak etkinleştirilmeli. Etkinleştirme gerçekleştirildikten sonra ise tarayıcı kapatılıp tekrar başlatılarak özelliğe erişim sağlanabilir.

Google'ın Chrome Labs bayrağını tüm Chrome kullanıcılarına sunup sunmayacağı şu an için belirsiz.

https://www.engadget.com/google-chrome-labs-experimental-features-223827136.html

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