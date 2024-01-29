7,2 milyar yıl boyunca hatasız çalışacak atom saati geliştirildi

Çin, atom saati geliştiren ikinci ülke oldu
Optik saatler bugün şekillenmekte olan gelecekte kritik bir role sahip. Bilim insanları optik saatler kullanarak daha doğru küresel konumlandırma sistemleri (GPS) ve kuantum anahtar dağıtımı geliştirebileceklerinden eminler.
Japonya, ABD ve Almanya'dan araştırma ekipleri atomik saatlerin geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Ancak en hassas atomik saat ABD’deki Colorado Üniversitesi'nde bulunuyor ve istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Son başarılarıyla Çin, dünyada hassas zaman ölçümü yapan ikinci ülke oldu.
Saat sezyum atomlarını yukarı doğru serbest bırakırken, bu atomlar tıpkı bir çeşmeden akan su gibi yerçekimi nedeniyle Dünya'ya doğru geri düşüyor. Atomlar daha sonra mikrodalga darbeleriyle uyarılıyor, bu da elektronların ışık parçacıklarını emip yaymasına ve farklı enerji seviyelerine atlamasına neden oluyor.
Bu tür döngülerin her biri saniyenin kesirlerini oluşturan küçük bir tikten ibaret ve bu da bilim insanlarının birkaç katrilyonda bire kadar hassas zaman tutmasını sağlıyor. Bu nedenle araştırmacılar mikrodalgayı lazer ışığı ile değiştiren optik bir saat geliştiriyor. Bunun saatin performansını iki kat artıracağı tahmin ediliyor.
Gelecek için optik saatler
Diğer bağımsız saatlerle yapılan karşılaştırmalar, optik saatin 2,2 kentilyonda bire kadar kararlı olduğunu, belirsizliğinin ise 4,4 kentilyonda bir olduğunu doğruladı. Bu, geliştirilen saatin 7,2 milyar yılda bir saniye kaybedeceğini veya kazanacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla zamanı yanlış ölçme gibi bir ihtimal bulunmuyor demek çok da yanlış olmayacaktır.
Araştırmacılar ayrıca iterbiyum gibi diğer atomları da kullanarak saat yapmayı ve zaman tutmadaki farklılıkları karşılaştırmayı planlıyor. South China Morning Post'un haberine göre araştırmacılar ayrıca çalışmalarının fizikteki temel teorileri test etmek ve yerçekimsel dalgalar ile karanlık maddeyi araştırmak için yeni yollar açtığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.