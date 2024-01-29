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    Anlık Bildirim

    7,2 milyar yıl boyunca hatasız çalışacak atom saati geliştirildi

    Çinli araştırmacılar stronsiyum ve ultra kararlı lazerler kullanarak dünyada türünün ikinci örneği olan bir optik atomik saat inşa ettiler. Bu saat 7,2 milyar yıl boyunca hatasız çalışabilecek.
    7,2 milyar yıl boyunca hatasız çalışacak atom saati geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kararlılığı ve belirsizliği beş kentilyonda birin altında olan bir optik atomik saat inşa ettiler. Saat önümüzdeki yedi milyar yıl içinde sadece bir saniye kaybedecek ya da kazanacak. Bu nedenle, yaşamımız boyunca doğru zamanı göstermesi oldukça muhtemel.

    Çin, atom saati geliştiren ikinci ülke oldu

    Optik saatler bugün şekillenmekte olan gelecekte kritik bir role sahip. Bilim insanları optik saatler kullanarak daha doğru küresel konumlandırma sistemleri (GPS) ve kuantum anahtar dağıtımı geliştirebileceklerinden eminler.

    Japonya, ABD ve Almanya'dan araştırma ekipleri atomik saatlerin geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Ancak en hassas atomik saat ABD’deki Colorado Üniversitesi'nde bulunuyor ve istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Son başarılarıyla Çin, dünyada hassas zaman ölçümü yapan ikinci ülke oldu.

    Saat sezyum atomlarını yukarı doğru serbest bırakırken, bu atomlar tıpkı bir çeşmeden akan su gibi yerçekimi nedeniyle Dünya'ya doğru geri düşüyor. Atomlar daha sonra mikrodalga darbeleriyle uyarılıyor, bu da elektronların ışık parçacıklarını emip yaymasına ve farklı enerji seviyelerine atlamasına neden oluyor.

    Bu tür döngülerin her biri saniyenin kesirlerini oluşturan küçük bir tikten ibaret ve bu da bilim insanlarının birkaç katrilyonda bire kadar hassas zaman tutmasını sağlıyor. Bu nedenle araştırmacılar mikrodalgayı lazer ışığı ile değiştiren optik bir saat geliştiriyor. Bunun saatin performansını iki kat artıracağı tahmin ediliyor.

    Gelecek için optik saatler

    7,2 milyar yıl boyunca hatasız çalışacak atom saati geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Optik dijital saatleri benimsemek için beş kentilyonda birin altında kararlılık ve iki kentilyonda birin altında belirsizlik elde etmek üzere en az üç laboratuvara ihtiyaç duyuyoruz. Çinli araştırmacılar stronsiyum atomlarını birkaç mikro-Kelvin sıcaklığa kadar soğuttular. Ardından, onları kesişen lazer ışınlarının yardımıyla oluşturulan tek boyutlu bir kafes içine hapsettiler. Daha sonra atomları tetiklemek ve kararlı ve hassas bir saat geçişi sağlamak için ultra kararlı bir lazer kullandılar.

    Diğer bağımsız saatlerle yapılan karşılaştırmalar, optik saatin 2,2 kentilyonda bire kadar kararlı olduğunu, belirsizliğinin ise 4,4 kentilyonda bir olduğunu doğruladı. Bu, geliştirilen saatin 7,2 milyar yılda bir saniye kaybedeceğini veya kazanacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla zamanı yanlış ölçme gibi bir ihtimal bulunmuyor demek çok da yanlış olmayacaktır.

    Araştırmacılar ayrıca iterbiyum gibi diğer atomları da kullanarak saat yapmayı ve zaman tutmadaki farklılıkları karşılaştırmayı planlıyor. South China Morning Post'un haberine göre araştırmacılar ayrıca çalışmalarının fizikteki temel teorileri test etmek ve yerçekimsel dalgalar ile karanlık maddeyi araştırmak için yeni yollar açtığını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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