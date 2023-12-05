Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını karşılayacak Mite Defence fişek fabrikası seri üretime başladı

Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 404 bin metrekare açık, 30 bin metrekare kapalı alana sahip tesisin temeli, 13 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.
Türkiye'de tek seferde temeli atılan en büyük savunma sanayisi yatırımlarından olan tesiste deneme üretiminin başarıyla tamamlanmasının ardından 9,19 milimetre fişeklerin seri üretimine geçildi.
Mite Defence Genel Müdürü Fatih Doğan, AA muhabirine, tam kapasite üretime ulaşmalarıyla Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını karşılayacaklarını, Türkiye'nin bu alanda pazar olmaktan çıkıp üretici pozisyonuna geçeceğini söyledi.
Yılda 360 milyon fişek üretilecek
Tesiste 150 kişinin çalıştığını, tam kapasite üretime geçmeleriyle istihdamın 400'e kadar yükseleceğini vurgulayan Doğan, "Tesiste yılda 360 milyon fişek üretmeyi planlıyoruz. 360 milyon fişeği Milli Savunma Bakanlığımız, asker ve polisimize verdikten sonra ihracatını da yapacağız." ifadesini kullandı.
çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.