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    Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını karşılayacak Mite Defence fişek fabrikası seri üretime başladı

    Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak üzere kurulan ve ülke ekonomisine yıllık 80 milyon euro katkı sağlaması planlanan Mite Defence fişek fabrikası seri üretime başladı.
    Mite Defence fişek fabrikası seri üretime başladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak üzere kurulan ve ülke ekonomisine yıllık 80 milyon euro katkı sağlaması planlanan Mite Defence fişek fabrikası seri üretime başladı.

    Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 404 bin metrekare açık, 30 bin metrekare kapalı alana sahip tesisin temeli, 13 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

    Türkiye'de tek seferde temeli atılan en büyük savunma sanayisi yatırımlarından olan tesiste deneme üretiminin başarıyla tamamlanmasının ardından 9,19 milimetre fişeklerin seri üretimine geçildi.

    Mite Defence Genel Müdürü Fatih Doğan, AA muhabirine, tam kapasite üretime ulaşmalarıyla Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını karşılayacaklarını, Türkiye'nin bu alanda pazar olmaktan çıkıp üretici pozisyonuna geçeceğini söyledi.

    Mite Defence fişek fabrikası seri üretime başladı Tam Boyutta Gör
    Tesiste üç farklı çapta mermi üreteceklerini belirten Doğan, "Milli Savunma Bakanlığımızın denetimlerinden geçerek şu anda 9,19 milimetre diye tabir ettiğimiz fişeklerimizin üretimini yapıyoruz. Bir sonraki aşamada 5,56 milimetre, 45 kalibre diye tabir ettiğimiz fişeklerin üretimine geçeceğiz. Daha sonra 7,62 milimetre, 51 kalibreli fişeğimizi Türk savunma sanayisine vermiş olacağız." dedi.

    Yılda 360 milyon fişek üretilecek

    Tesiste 150 kişinin çalıştığını, tam kapasite üretime geçmeleriyle istihdamın 400'e kadar yükseleceğini vurgulayan Doğan, "Tesiste yılda 360 milyon fişek üretmeyi planlıyoruz. 360 milyon fişeği Milli Savunma Bakanlığımız, asker ve polisimize verdikten sonra ihracatını da yapacağız." ifadesini kullandı.

    Mite Defence fişek fabrikası seri üretime başladı Tam Boyutta Gör
    Tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla Türk savunma sanayi sektörüne yıllık 80 milyon avro civarında ekonomik katkı sağlayacaklarının altını çizen Doğan, "Bu bizim için çok değerli. Artık Türk savunma sanayi kesinlikle dışa bağımlı değil. Artık yerli ve milli ürünlerimizi üretiyoruz. Türk savunma sanayisi geçmişte dışa bağımlıyken bugün kendi fişeğini üreten, kendi savunma sanayi araçlarını üreten pozisyona geldi. Bu da ülkemiz adına gurur verici." diye konuştu.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 1 gün önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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