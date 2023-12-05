Baykar, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasına girdi

Tam Boyutta Gör Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2022 gelirlerine göre küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması listesine bu yıl 4 Türk firması girdi. Son yıllarda özellikle Bayraktar TB2 SİHA ile hızlı bir büyüme sağlayan Baykar, ilk defa bu listeye giriş yaptı.

Baykar ilk 100'e girdi

Baykar, SIPRI'nin 2022 yılına ilişkin çalışmasıyla ilk kez uluslararası bir listede görünür oldu. Baykar, 2022 yılında gelirlerini önceki yıla göre yüzde 94 artırdı ve 1 milyar 420 milyon dolarla 76. sırada listeye güçlü bir giriş yaptı. Baykar, ilk 100 firma arasında satış gelirinin en fazla artıran firma olarak dikkati çekti.

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı açıklamada, Baykar’ın tüm projelerini öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğinin altını çizdi ve Bayraktar TB2 SİHA için 32, Bayraktar AKINCI TİHA için 8 ülkeyle olmak üzere bugüne kadar 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Haluk Bayraktar, X üzerinden yaptığı açıklamada başarının sırrını teknolojik odaklanma olarak belirtti:

“Bayraktar TB2 SİHA gibi yüksek teknolojiye sahip tek bir ürünü dünyanın en iyisi olacak şekilde geliştirerek başarı sağlıyoruz. Onlarca vasat seviye ürün yapacağımıza sadece bir tane niş ürüne odaklanarak dünyanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 2022 yılında ise satışların yüzde 85'i ihracattan kaynaklandı. 2023 yılında ise ihracat gelirinin toplam satışlar içerisinde yüzde 90'dan fazla olmasını bekliyoruz.”

SIPRI raporuna göre savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2022'de silah ve askeri hizmet satışları yüzde 3,5'lik düşüşle 597 milyar dolara geriledi. Böylelikle satışlar 7 yıl aradan sonra ilk defa düşüş yaşadı.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte SIPRI listesinde Baykar haricinde 3 Türk firması daha bulunuyor. Listede ASELSAN; 60., Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ); 82. ve Roketsan ise 100. sırada yer almayı başardı. Listedeki Türk şirketlerinin geliri ise yüzde 22 artarak 5,5 milyar dolara erişti. Türkiye, aynı zamanda satış gelirini dünya genelinde en çok artıran (%21,7) ülke oldu.

Tüm bunlara ek olarak listenin tepesinde ise neredeyse hiç değişim olmadı ve ilk 5 firmanın tamamı bir kez daha ABD’li oldu: Lockheed Martin, Raytheon Techologies, Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics. ABD, ilk 100’e 42 firma sokarak bunlardan 302 milyar dolar gelir sağladı. Toplam satışların yüzde 51’i ABD tarafından yapılırken gelirlerde yüzde 7,9’luk düşüş yaşandı.

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