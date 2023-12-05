Baykar, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasına girdi

Baykar ilk 100'e girdi
Baykar, SIPRI'nin 2022 yılına ilişkin çalışmasıyla ilk kez uluslararası bir listede görünür oldu. Baykar, 2022 yılında gelirlerini önceki yıla göre yüzde 94 artırdı ve 1 milyar 420 milyon dolarla 76. sırada listeye güçlü bir giriş yaptı. Baykar, ilk 100 firma arasında satış gelirinin en fazla artıran firma olarak dikkati çekti.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı açıklamada, Baykar’ın tüm projelerini öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğinin altını çizdi ve Bayraktar TB2 SİHA için 32, Bayraktar AKINCI TİHA için 8 ülkeyle olmak üzere bugüne kadar 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladıklarını belirtti.
Haluk Bayraktar, X üzerinden yaptığı açıklamada başarının sırrını teknolojik odaklanma olarak belirtti:
“Bayraktar TB2 SİHA gibi yüksek teknolojiye sahip tek bir ürünü dünyanın en iyisi olacak şekilde geliştirerek başarı sağlıyoruz. Onlarca vasat seviye ürün yapacağımıza sadece bir tane niş ürüne odaklanarak dünyanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 2022 yılında ise satışların yüzde 85'i ihracattan kaynaklandı. 2023 yılında ise ihracat gelirinin toplam satışlar içerisinde yüzde 90'dan fazla olmasını bekliyoruz.”
SIPRI raporuna göre savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2022'de silah ve askeri hizmet satışları yüzde 3,5'lik düşüşle 597 milyar dolara geriledi. Böylelikle satışlar 7 yıl aradan sonra ilk defa düşüş yaşadı.
Tüm bunlara ek olarak listenin tepesinde ise neredeyse hiç değişim olmadı ve ilk 5 firmanın tamamı bir kez daha ABD’li oldu: Lockheed Martin, Raytheon Techologies, Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics. ABD, ilk 100’e 42 firma sokarak bunlardan 302 milyar dolar gelir sağladı. Toplam satışların yüzde 51’i ABD tarafından yapılırken gelirlerde yüzde 7,9’luk düşüş yaşandı.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/bayraktar-tb2-siha-ihracati-baykari-kuresel-savunma-ligine-tasidi/3072610 https://www.sipri.org/media/press-release/2023/rise-sipri-top-100-arms-sales-revenue-delayed-production-challenges-and-backlogs Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.