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    Baykar, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasına girdi

    Baykar, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) ihracat başarısı sayesinde "dünyanın en büyük 100 savunma sanayi" firması listesine giriş yaptı. Listede toplamda 4 Türk firması yer aldı.
    Baykar dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasına girdi Tam Boyutta Gör
    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2022 gelirlerine göre küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması listesine bu yıl 4 Türk firması girdi.  Son yıllarda özellikle Bayraktar TB2 SİHA ile hızlı bir büyüme sağlayan Baykar, ilk defa bu listeye giriş yaptı.

    Baykar ilk 100'e girdi

    Baykar, SIPRI'nin 2022 yılına ilişkin çalışmasıyla ilk kez uluslararası bir listede görünür oldu. Baykar, 2022 yılında gelirlerini önceki yıla göre yüzde 94 artırdı ve 1 milyar 420 milyon dolarla 76. sırada listeye güçlü bir giriş yaptı. Baykar, ilk 100 firma arasında satış gelirinin en fazla artıran firma olarak dikkati çekti.

    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı açıklamada, Baykar’ın tüm projelerini öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğinin altını çizdi ve Bayraktar TB2 SİHA için 32, Bayraktar AKINCI TİHA için 8 ülkeyle olmak üzere bugüne kadar 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladıklarını belirtti.

    Haluk Bayraktar, X üzerinden yaptığı açıklamada başarının sırrını teknolojik odaklanma olarak belirtti:

    “Bayraktar TB2 SİHA gibi yüksek teknolojiye sahip tek bir ürünü dünyanın en iyisi olacak şekilde geliştirerek başarı sağlıyoruz. Onlarca vasat seviye ürün yapacağımıza sadece bir tane niş ürüne odaklanarak dünyanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 2022 yılında ise satışların yüzde 85'i ihracattan kaynaklandı. 2023 yılında ise ihracat gelirinin toplam satışlar içerisinde yüzde 90'dan fazla olmasını bekliyoruz.”

    SIPRI raporuna göre savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2022'de silah ve askeri hizmet satışları yüzde 3,5'lik düşüşle 597 milyar dolara geriledi. Böylelikle satışlar 7 yıl aradan sonra ilk defa düşüş yaşadı.

    Baykar dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasına girdi Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte SIPRI listesinde Baykar haricinde 3 Türk firması daha bulunuyor. Listede ASELSAN; 60., Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ); 82. ve Roketsan ise 100. sırada yer almayı başardı. Listedeki Türk şirketlerinin geliri ise yüzde 22 artarak 5,5 milyar dolara erişti. Türkiye, aynı zamanda satış gelirini dünya genelinde en çok artıran (%21,7) ülke oldu.

    Tüm bunlara ek olarak listenin tepesinde ise neredeyse hiç değişim olmadı ve ilk 5 firmanın tamamı bir kez daha ABD’li oldu: Lockheed Martin, Raytheon Techologies, Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics. ABD, ilk 100’e 42 firma sokarak bunlardan 302 milyar dolar gelir sağladı. Toplam satışların yüzde 51’i ABD tarafından yapılırken gelirlerde yüzde 7,9’luk düşüş yaşandı.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/bayraktar-tb2-siha-ihracati-baykari-kuresel-savunma-ligine-tasidi/3072610 https://www.sipri.org/media/press-release/2023/rise-sipri-top-100-arms-sales-revenue-delayed-production-challenges-and-backlogs
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 19 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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