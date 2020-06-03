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    MIUI 12'nin global beta sürümü yayınlandı

    Xiaomi, Mayıs ayında global tanıtımını yaptığı MIUI 12'nin dağıtımına başladı. İlk etapta beş akıllı telefon için yayınlanan güncellemeyi sadece beta programına kayıtlı olanlar yükleyebilecek.
    17 sa.
    5,2b
    42
    12
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    MIUI 12'nin global beta sürümü yayınlandı
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    Xiaomi, Nisan sonunda duyurduğu MIUI 12'nin global tanıtımını Mayıs ayında yapmıştı. Çinli şirket şimdi de yeni arayüzün kararlı beta sürümünü akıllı telefonlara dağıtmaya başladı.

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    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 seri üretimi başlıyor"

    Güncelleme sadece MIUI 12 Beta programına kayıt yaptıranlar için yayınlandı. Yenilenen arayüzün beta sürümünü ilk olarak aşağıda listelenen cihazları kullananlar test edebilecek:

    • Xiaomi Mi 9
    • Xiaomi Mi 9T
    • Xiaomi Mi 9T Pro
    • Redmi K20
    • Redmi K20 Pro

    MIUI 12'nin global beta sürümü yayınlandı
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    Android 10 işletim sistemini temel alan MIUI 12, yeni arayüz tasarımı, güncellenmiş animasyonlar ve gelişmiş gizlilik ayarları sunuyor.

    Aynı zamanda Karanlık Mod 2.0, Daima Açık Ekran için widget'lar, Süper Duvar Kağıtları ve yeni pencere modları gibi çok sayıda özelliği de beraberinde getirdiğini belirtelim.



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    azatbertan 2 sa. yeni yorumcu
    merak ediyorum aslında gelsin bakalım
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    DH Misafiri 4 sa.
    merhaba, beta programına kayıtlı olanlar zaten 1 hafta önce güncellemeyi aldılar. haberiniz biraz eski kalmış veya kararlı sürüm yayınlanmış olabilir. tekrar gözden geçirmenizi rica ediyorum
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    DH Misafiri 4 sa.
    Android 10 tabanlı diyo bizde daha 9 var 12 güncelle mesini global yapmak bu kadar mı zor xiaomi bide 5 senelik telefonlarına bile güncelleme verecekmiş yalan hem Android 10 hemde mıuı 12 bekliyorum saçmalık
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    CoreXXX (fatih tat) 4 sa.
    Yepyeni bir android sürümü çıkıyor sandım. Arayüzmüş meğer 😄
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    CDDH (Atakan Ünsal) 12 sa.
    BİR GÜNCELLEME NE KADAR ZOR OLABİLİR, yahu yok öncesinde çin kapalı beta, sonrasında global kapalı beta, sonra lansman yapılıyor daha net tarih veremiyorlar. Sonra diyorlar önce şu şu telefonlar alıcak. iyi tamam haziran sonunu beklerim diyorsun hoop global kararlı beta çıktı diyorlar ki o da sadece bazı telefonlara. Ya kardeşim bu ne ya. Apple gibi yapsana adamlar lansman tarihi veriyor tanıtıyorlar akşamına güncellemeyi alıcak tüm telefonlara geliyor. Adamlar çıkarmadan önce betaları geliştiricilere dağıtıyorlar ki uygulamlarını optimize etsin. Xioami telefon sektöründe yakın zaman da batar demedi demeyin.
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    damn2u (Sercan ) 13 sa.
    Önce Oppo Color OS, şimdi de Miui 12 ile Xiaomi iyice arsızlaşıp IOS benzeri arayüz kullanmaya başlamışlar. Çinliler arasında arayüz olarak Huawei hepsinden başarılı.
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    cank1981 5 sa. damn2u
    Günaydın demek istiyorum :D Miui her zaman böyleydi. Eleştirmek için eleştirmek bu oluyor :D
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    FoBç (Fırat Orak) 13 sa. yeni yorumcu
    Güzel olacakmış gibi fakat Daima Açık Ekran da çalışan widgetlerler bataryayı olumsuz yönde etkiler mi ve yeni pencere modları derken acaba nasıl birşey kastediliyor o da var
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 16 sa. yeni yorumcu
    Valla merak ediyorum açıkçask
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    javaprof (orhan yılmaz) 17 sa.
    Hiç ilgimi çekmiyor nova launcher kurdum geçtim. arayüzü çok kötü sony den geçen biri için yeniden telefonumu sonye benzetmek için çok uğraştım xiomi kullananlara nova launcher öneriyorum. Karanlık mod iyiymiş de redmi note serisi ips olduğu için işime yaramıyor.
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    nebulabado 17 sa.
    Öfff...

    Miui 12 gelecekse gelsin de kurtulalım. Sıktı artık her gün Miui 12 haberi. Bıktım artık.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5228 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    MIUI 12, beta ve
    2 etiket daha global Mobil Teknolojiler
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