MIUI 12'nin global beta sürümü yayınlandı

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Xiaomi, Nisan sonunda duyurduğu MIUI 12'nin global tanıtımını Mayıs ayında yapmıştı. Çinli şirket şimdi de yeni arayüzün kararlı beta sürümünü akıllı telefonlara dağıtmaya başladı.

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Güncelleme sadece MIUI 12 Beta programına kayıt yaptıranlar için yayınlandı. Yenilenen arayüzün beta sürümünü ilk olarak aşağıda listelenen cihazları kullananlar test edebilecek:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

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Android 10 işletim sistemini temel alan MIUI 12, yeni arayüz tasarımı, güncellenmiş animasyonlar ve gelişmiş gizlilik ayarları sunuyor.

Aynı zamanda Karanlık Mod 2.0, Daima Açık Ekran için widget'lar, Süper Duvar Kağıtları ve yeni pencere modları gibi çok sayıda özelliği de beraberinde getirdiğini belirtelim.

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