MIUI 12'nin global beta sürümü yayınlandı

Haber Editörü
Xiaomi, Nisan sonunda duyurduğu MIUI 12'nin global tanıtımını Mayıs ayında yapmıştı. Çinli şirket şimdi de yeni arayüzün kararlı beta sürümünü akıllı telefonlara dağıtmaya başladı.İlginizi Çekebilir MIUI 12 global yayın takvimi belli oldu: Hangi cihazlara gelecek?
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Güncelleme sadece MIUI 12 Beta programına kayıt yaptıranlar için yayınlandı. Yenilenen arayüzün beta sürümünü ilk olarak aşağıda listelenen cihazları kullananlar test edebilecek:
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
Android 10 işletim sistemini temel alan MIUI 12, yeni arayüz tasarımı, güncellenmiş animasyonlar ve gelişmiş gizlilik ayarları sunuyor.
Aynı zamanda Karanlık Mod 2.0, Daima Açık Ekran için widget'lar, Süper Duvar Kağıtları ve yeni pencere modları gibi çok sayıda özelliği de beraberinde getirdiğini belirtelim.
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Miui 12 gelecekse gelsin de kurtulalım. Sıktı artık her gün Miui 12 haberi. Bıktım artık.