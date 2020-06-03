iPhone 12 seri üretimi başlıyor

Apple büyük olasılıkla iPhone 12'nin çıkışını önümüzdeki yıla ertelemeyecek. Lansman etkinliğinin sonbaharda yapılması planlanıyor. DigiTimes'ın yeni raporuna göre seri üretim Temmuz'da başlayacak.İlginizi Çekebilir iPhone 12'nin çıkışı Kasım sonunu bulabilir
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Ancak önümüzdeki ay tüm yeni iPhone'lar üretime girmeyecek. Sadece 6.1 inçlik iki modelin üretim bandına çıkacağı bildiriliyor. Söylentilere göre iPhone 12 serisi kapsamında 6.7 ve 5.4 inçlik modeller de piyasaya sürülecek.
Bileşen tedariğinden kaynaklanıyor
Üretim sürecindeki bu durum Apple'ın farklı tedarikçilerden sipariş ettiği bileşenlerle alakalı. 6.7 ve 5.4 inçlik iPhone 12'lerde Samsung'un ürettiği Y-OCTA teknolojisine sahip ekranlar kullanılacak. Bu panellerin teslimatı daha başlamadı.
Gelen son bilgilere göre Apple bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı dört yeni iPhone'u Kasım ayında tanıtacak. Şirket ilk partileri Noel tatilinden hemen önce mağazalara teslim etmeyi hedefliyor.
https://www.digitimes.com/news/a20200601PD203.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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