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    iPhone 12 seri üretimi başlıyor

    Apple merakla beklenen iPhone 12 serisini sonbaharda tanıtmayı planlıyor. Şirketin bu yıl piyasaya süreceği 6.1 inçlik iki iPhone modeli önümüzdeki ay seri üretime girecek.
    19 sa.
    3b
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    20
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12 seri üretimi başlıyor
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    Apple büyük olasılıkla iPhone 12'nin çıkışını önümüzdeki yıla ertelemeyecek. Lansman etkinliğinin sonbaharda yapılması planlanıyor. DigiTimes'ın yeni raporuna göre seri üretim Temmuz'da başlayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12'nin çıkışı Kasım sonunu bulabilir

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    Ancak önümüzdeki ay tüm yeni iPhone'lar üretime girmeyecek. Sadece 6.1 inçlik iki modelin üretim bandına çıkacağı bildiriliyor. Söylentilere göre iPhone 12 serisi kapsamında 6.7 ve 5.4 inçlik modeller de piyasaya sürülecek.

    iPhone 12 seri üretimi başlıyor
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    Bileşen tedariğinden kaynaklanıyor

    Üretim sürecindeki bu durum Apple'ın farklı tedarikçilerden sipariş ettiği bileşenlerle alakalı. 6.7 ve 5.4 inçlik iPhone 12'lerde Samsung'un ürettiği Y-OCTA teknolojisine sahip ekranlar kullanılacak. Bu panellerin teslimatı daha başlamadı.

    Gelen son bilgilere göre Apple bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı dört yeni iPhone'u Kasım ayında tanıtacak. Şirket ilk partileri Noel tatilinden hemen önce mağazalara teslim etmeyi hedefliyor.



    https://www.digitimes.com/news/a20200601PD203.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FoBç (Fırat Orak) 13 sa. yeni yorumcu en beğenilen napolyon94
    Arkadaşlar çöp yazmışsınız ama neden olarak düzgün birşey yazmamışsınız yani iPhone almayalımda Samsung yada Huawei mi alalım?güldürmeyin beni şimdi[>:][>:][>:][>:]
    :]...
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    muratozgulz (Murat Özgül) 16 sa.
    Sonunda 5.4 inc ekran kasa oranı yüksek bir telefon üretiliyor. Pil kapasitesini 2500 mah'tan küçük tutmaz umarım Apple. Samsung da S10e'yi pilini büyüterek geliştireceğine üretimini sonlandırdı. Herkes koca koca telefonlar kullanmak zorunda mı? Samsung S10e'yi S10e 2020 edition olarak global pazara işlemcisi SD855, pili 3500mah olacak şekilde tekrar çıkarsa ve fiyatı da 400 dolar bandında tutsa küçük telefon almak isteyenlere bir alternatif olur en azından. Şu anda Apple bu alanda tek.
    Sonunda 5.4 inc ekran kasa oranı yüksek bir telefon üretiliyor. Pil kapasitesini 2500 mah'tan küçük tutmaz umarım Apple. Samsung da S10e'yi pilini büyüterek gel...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    suleymanayan 3 sa. yeni yorumcu
    çöp. Başka diyecek bir şey bulamıyorum
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 4 sa.
    dayanamıyorum çıksa da 1 kendime 1 anneme 1 babama 1 kardeşime 1 diğer kardeşime 1 halama 1 dayıma 1 teyzeme 1 enişteye alıversem hemen
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    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 15 sa.
    paramı biriktirdim bekliyorum. yollayın gelsin.
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    TITAN (S K) 16 sa.
    BU ÇÖPE PARA VERECEĞİME XİAOMİ NOTE 8 PRO ALIR 5 SENE TAŞ GİBİ KULLANIRIM
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    kebimeva (alper ) 7 sa. TITAN
    Büyük harflerle yazdığın için ben de ikna oldum. Bir kere işi bilen adam note 8 yerine note 8 pro ya o kadar para vermez.
    Ayrıca 2-3 sene telefon gibi son 2 sene de gerçek anlamda taş gibi kullanırsın katılıyorum.
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    muratozgulz (Murat Özgül) 16 sa.
    Sonunda 5.4 inc ekran kasa oranı yüksek bir telefon üretiliyor. Pil kapasitesini 2500 mah'tan küçük tutmaz umarım Apple. Samsung da S10e'yi pilini büyüterek geliştireceğine üretimini sonlandırdı. Herkes koca koca telefonlar kullanmak zorunda mı? Samsung S10e'yi S10e 2020 edition olarak global pazara işlemcisi SD855, pili 3500mah olacak şekilde tekrar çıkarsa ve fiyatı da 400 dolar bandında tutsa küçük telefon almak isteyenlere bir alternatif olur en azından. Şu anda Apple bu alanda tek.
    Yanıtla +7
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    my54 (mehmet yanar) 16 sa.
    Apple dan 4 lü Ocak seti alana tencere hediye.
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    Drummerrrr (Oguz Han) 17 sa.
    Çöpçüler toplanmış yine yorum bölümünde...
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2981 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone 12 ve
    2 etiket daha seri üretim Mobil Teknolojiler
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