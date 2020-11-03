MIUI 13 hakkındaki ilk detaylar bu hafta açıklanabilir

MIUI 12 bile henüz tüm telefonlara ulaşmamışken Xiaomi mobil arayüzün yeni sürümü ile ilgili çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. MIUI 13'ün 2021 yılında yayınlanacağını biliyoruz ancak ilk detayları bu hafta öğrenebilriz.
Ayrıca Bkz. "MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı"İlginizi Çekebilir MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı
Bazı kaynaklara göre şirket 5-7 Kasım tarihleri arasında Çin'de düzenleyeceği geliştirici konferansında bazı ayrıntılar paylaşacak. Elbette tam teşekküllü bir duyurudan bahsetmiyoruz sadece MIUI 13 ile ilgili ilk detayların ortaya çıkması bekleniyor. Arayüzün geliştirilme sürecinin ne aşamada olduğu açıklanabilir.
MIUI 13 ile ilgili neler biliyoruz?
Xiaomi daha önceki açıklamalarında MIUI 13'ün daha yumuşak animasyonlara, geliştirilmiş duvar kağıdı işlevine ve kullanıcıların kendi duvar kağıtlarını oluşturma özelliğine sahip olacağını duyurmuştu. Ayrıca yeni arayüz öğelerinden birini gösteren dokuz saniyelik bir video da gördük.
MIUI 13 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesi daha önce ortaya çıkmıştı. Oldukça eski modellerin de yer aldığı listeyi aşağıda bulabilirsiniz:
- Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi Mix 2
- Redmi K30 5G, Redmi K30 4G, Redmi K30 Pro
- Redmi K20, Redmi K20 Pro
- Redmi 8, Redmi 8A
- Redmi 7A
- Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A
- Redmi 5, Redmi 5A
- Redmi 4
- Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi-Note 5, Redmi Note 5 Pro
- Redmi note 4
- Redmi Y1, Redmi Y1 Lite
- Redmi Y2
- POCO F1
- POCO X2
https://www.gizchina.com/2020/11/03/xiaomi-may-announce-the-first-details-of-miui-13-later-this-week/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
bu ne saçmalık
3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
24311 kez okundu.
14 kişi, toplam 33 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, MIUI 13 ve