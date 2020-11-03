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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIUI 13 hakkındaki ilk detaylar bu hafta açıklanabilir

    Xiaomi yeni mobil arayüzü üzerindeki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. MIUI 13 ile ilgili ilk detaylar bu hafta gerçekleştirilecek geliştirici konferansında açıklanabilir.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MIUI 13 hakkındaki ilk detaylar bu hafta açıklanabilir
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    MIUI 12 bile henüz tüm telefonlara ulaşmamışken Xiaomi mobil arayüzün yeni sürümü ile ilgili çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. MIUI 13'ün 2021 yılında yayınlanacağını biliyoruz ancak ilk detayları bu hafta öğrenebilriz.

    Ayrıca Bkz. "MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı"

    İlginizi Çekebilir Avatar MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı

    Bazı kaynaklara göre şirket 5-7 Kasım tarihleri arasında Çin'de düzenleyeceği geliştirici konferansında bazı ayrıntılar paylaşacak. Elbette tam teşekküllü bir duyurudan bahsetmiyoruz sadece MIUI 13 ile ilgili ilk detayların ortaya çıkması bekleniyor. Arayüzün geliştirilme sürecinin ne aşamada olduğu açıklanabilir.

    MIUI 13 ile ilgili neler biliyoruz?

    Xiaomi daha önceki açıklamalarında MIUI 13'ün daha yumuşak animasyonlara, geliştirilmiş duvar kağıdı işlevine ve kullanıcıların kendi duvar kağıtlarını oluşturma özelliğine sahip olacağını duyurmuştu. Ayrıca yeni arayüz öğelerinden birini gösteren dokuz saniyelik bir video da gördük.

    MIUI 13 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesi daha önce ortaya çıkmıştı. Oldukça eski modellerin de yer aldığı listeyi aşağıda bulabilirsiniz:

    • Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro
    • Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro
    • Xiaomi Mi Mix 2
    • Redmi K30 5G, Redmi K30 4G, Redmi K30 Pro
    • Redmi K20, Redmi K20 Pro
    • Redmi 8, Redmi 8A
    • Redmi 7A
    • Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A
    • Redmi 5, Redmi 5A
    • Redmi 4
    • Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro
    • Redmi Note 6 Pro
    • Redmi-Note 5, Redmi Note 5 Pro
    • Redmi note 4
    • Redmi Y1, Redmi Y1 Lite
    • Redmi Y2
    • POCO F1
    • POCO X2


    https://www.gizchina.com/2020/11/03/xiaomi-may-announce-the-first-details-of-miui-13-later-this-week/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    51 dakika önce
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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hareketliperde (tuluy ....) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    önce miui 11 deki hataları düzelsinler sonra 12 tam dağatsınlar da 13 e geçsinler
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    Yorumlar (33) Yorum Yaz Forumda Gör
    simpsontr (Ahmet Arslan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Red mi note 9 pro ya neden miui 13 gelmiyor ?



    bu ne saçmalık
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    FlyingUnderpants 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mix 2 kullanıyorum, güncellemeler ile yavaşlama vs yok. 3 yıldır kullandığım için elbette pil bir nebze erken bitiyor ama hızlı şarj ile yarım saatte %80'lerin üzerine çıkıyor.
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    mesci_663 (ibrahim halil mes) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi sürümü arttırdıkça telefonlar daha yavaşlıyor. Pil sorunu ve buglar da cabası.
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    amma velakin 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Note 8 Pro Android 11 yok ama miui 13 var şaşırtıcı doğrusu.
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim cihaz çin üretim güncellemeler anında geliyor
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    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Misafir üyelikler kapatılsın ya saçma sapan çoluk çocuk mesajları. O niye yok bu niye yok ne bilelim ulan beyinsiz misiniz siz ya
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Poco f2 pro ya yok mu x2 ne ya
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Daha bugün miui12 aldım yavaş lan (note 8)
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Redmi 9 pro ve s niye yok listede ?
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynı mesajı 5 kere daha yazarsan o modele de gelecekmiş. Ha gayret.
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    24311 kez okundu.
    14 kişi, toplam 33 yorum yazdı.

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