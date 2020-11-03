MIUI 13 hakkındaki ilk detaylar bu hafta açıklanabilir

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MIUI 12 bile henüz tüm telefonlara ulaşmamışken Xiaomi mobil arayüzün yeni sürümü ile ilgili çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. MIUI 13'ün 2021 yılında yayınlanacağını biliyoruz ancak ilk detayları bu hafta öğrenebilriz.

Ayrıca Bkz. "MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı"

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MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı

Bazı kaynaklara göre şirket 5-7 Kasım tarihleri arasında Çin'de düzenleyeceği geliştirici konferansında bazı ayrıntılar paylaşacak. Elbette tam teşekküllü bir duyurudan bahsetmiyoruz sadece MIUI 13 ile ilgili ilk detayların ortaya çıkması bekleniyor. Arayüzün geliştirilme sürecinin ne aşamada olduğu açıklanabilir.

MIUI 13 ile ilgili neler biliyoruz?

Xiaomi daha önceki açıklamalarında MIUI 13'ün daha yumuşak animasyonlara, geliştirilmiş duvar kağıdı işlevine ve kullanıcıların kendi duvar kağıtlarını oluşturma özelliğine sahip olacağını duyurmuştu. Ayrıca yeni arayüz öğelerinden birini gösteren dokuz saniyelik bir video da gördük.

MIUI 13 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesi daha önce ortaya çıkmıştı. Oldukça eski modellerin de yer aldığı listeyi aşağıda bulabilirsiniz:

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro

Xiaomi Mi Mix 2

Redmi K30 5G, Redmi K30 4G, Redmi K30 Pro

Redmi K20, Redmi K20 Pro

Redmi 8, Redmi 8A

Redmi 7A

Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A

Redmi 5, Redmi 5A

Redmi 4

Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi-Note 5, Redmi Note 5 Pro

Redmi note 4

Redmi Y1, Redmi Y1 Lite

Redmi Y2

POCO F1

POCO X2

https://www.gizchina.com/2020/11/03/xiaomi-may-announce-the-first-details-of-miui-13-later-this-week/

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