MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı

MIUI 12 henüz planlanan tüm akıllı telefonlara ulaşmış değil. Bu durum özellikle de global pazardaki cihazlar için geçerli. Ancak Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin MIUI 13'ü ilkbaharda yayınlanacağını biliyoruz.İlginizi Çekebilir Xiaomi önümüzdeki ay 23 telefonu daha kararlı MIUI 12 sürümüne güncelleyecek
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Bugün itibarıyla yeni arayüzün ilk ekran görüntüsü internete düştü. Paylaşılan görselde yeniden tasarlanan kapatma/yeniden başlatma ekranını görüyoruz. Mevcut sürüme göre tamamen değişeceğini söyleyebiliriz.
Sadece iki seçenek var
Ekranda tuşlar yok. Bunun yerine kapat ve yeniden başlat olmak üzere iki seçeneğe sahip bir kaydırıcıya yer verilmiş. MIUI 12'de ise bildiğiniz üzere bu ekranda "Uçuş modu" ve "Sessiz mod"a geçiş yapma fırsatı da sunuluyor.
Arayüzün yeni sürümünde bu seçeneklerin nereye taşınacağı henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde MIUI 13 arayüzü ile ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.
https://piunikaweb.com/2020/09/18/xiaomi-miui-13-update-to-reportedly-add-new-power-off-animation Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle giderse 5 yıllık Xiaomi kullanıcısı olarak Samsung vs modellerine yöneleceğim. Çünkü gördüğüm kadarıyla One UI'lı telefonlar çok daha stabil çalışıyor.
Xiaomi Mi 10 (currently rolling out)
Xiaomi Mi 10 Youth Edition
Xiaomi Mi 9 Pro (currently rolling out)
Redmi K30 Pro (currently rolling out)
Redmi K30 (currently rolling out)
Redmi K20 Pro Premium Series (currently rolling out)
Redmi K20 Pro (currently rolling out)
Redmi K20 (currently rolling out)
Poco X2 (currently rolling out)
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Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 7
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Mi Mix 3
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Poco M2 Pro
Poco F1 (MIUI 12 For Poco F1)
Redmi Note 7S
Redmi 8
Redmi 8A
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Mi CC9
Mi CC9 Pro
Mi 9 SE
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Mi 6X
Redmi 8, 8A
Redmi 7, 7A
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Mi Max 3
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Mi 8 SE
Redmi S2
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Redmi 6, 6Pro
Redmi 6, 6A
Redmi Note 5
Bunların hepsine MIUI 12 geldi