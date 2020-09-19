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    MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı

    Xiaomi yeni mobil cihaz arayüzü üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Çinli şirketin ilkbahar aylarında piyasaya sürmeyi planladığı MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    4,2b
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı
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    MIUI 12 henüz planlanan tüm akıllı telefonlara ulaşmış değil. Bu durum özellikle de global pazardaki cihazlar için geçerli. Ancak Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin MIUI 13'ü ilkbaharda yayınlanacağını biliyoruz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi önümüzdeki ay 23 telefonu daha kararlı MIUI 12 sürümüne güncelleyecek

    Ayrıca Bkz. "Realme 7i tanıtıldı: 90 Hz ekran, 5.000 mAh pil ve dört arka kamera"

    Bugün itibarıyla yeni arayüzün ilk ekran görüntüsü internete düştü. Paylaşılan görselde yeniden tasarlanan kapatma/yeniden başlatma ekranını görüyoruz. Mevcut sürüme göre tamamen değişeceğini söyleyebiliriz.

    MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı

    Sadece iki seçenek var

    Ekranda tuşlar yok. Bunun yerine kapat ve yeniden başlat olmak üzere iki seçeneğe sahip bir kaydırıcıya yer verilmiş. MIUI 12'de ise bildiğiniz üzere bu ekranda "Uçuş modu" ve "Sessiz mod"a geçiş yapma fırsatı da sunuluyor.

    Arayüzün yeni sürümünde bu seçeneklerin nereye taşınacağı henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde MIUI 13 arayüzü ile ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.



    https://piunikaweb.com/2020/09/18/xiaomi-miui-13-update-to-reportedly-add-new-power-off-animation Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    shadymarsh (Halim Samet) 4 sa. en beğenilen
    Yazılım konusunda gördüğüm en kötü firma olabilir. Adamlar daha telefonların %10'una bile Miui12 vermemişken Miui13 paylaşımı yapıyor. Lafta yaz başında gelecekti güncelleme ama herhalde 2021 yazını kastetmişler :D Donanım olarak söylencek laf yok ama hem rakiplerin ile aynı fiyatlardasın, hem de yazılım konusunda geridesin. Miui yazılımı sadece animasyonlardan ibaret bir hale geldi, stabiliteden ve kaliteden çok uzak ne yazık ki.
    Yazılım konusunda gördüğüm en kötü firma olabilir. Adamlar daha telefonların %10'una bile Miui12 vermemişken Miui13 paylaşımı yapıyor. Lafta yaz başında gelecek...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sirchade 28 dk.
    Daha miui 12'nin belini doğrultamadılar, Mi 9T kullanıcısıyım, telefondan soğudum yemin ederim. Utanmadan da tutup miui 13 için ekran görüntüsü yayınlıyorlar. Üstteki arkadaşımızın da dediği gibi her yerinden animasyon fışkıran, stabillikten uzak bir yazılım haline geldi iyice. Miui 11'de bir nebze iyiydi, hele şarj performansı olarak çok çok daha iyiydi.

    Böyle giderse 5 yıllık Xiaomi kullanıcısı olarak Samsung vs modellerine yöneleceğim. Çünkü gördüğüm kadarıyla One UI'lı telefonlar çok daha stabil çalışıyor.
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    Forum1th 41 dk.
    Kıyafet değiştirir gibi UI değiştiriyorlar. CEO herhalde sıktı bu UI, değiştirelim diyor. Mi 8 Lite kullanıyorum, miuı 12 gelmedi. Gelse de yavaşlatacak muhtemelen, arada sıkıntı çıkarıyor performans olarak şimdiden. Kalite yerlerde. Telefonun tek sıkıntısı yazılım. Böyle her sene gereksiz makyajlı UI çıkartınca illa sıkıntı oluyor. Arkadaş, küçük güncellemeler yap üstüne kat. Yok. İlla her şeyi değiştirecek ismi de atlatacak reklam yapacak. Bana versen görünüşü temayı daha iyi yaparım, ciddiyim.
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    xenix 3 sa.
    Daha mi8 e 12 veremeyen firma 13 turuna çıkmış inanmayın güncelleme isteyen ios dan şaşmayacak
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 3 sa.
    İosu yan çevir = MIUI 13
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    eylül kabus 4 sa.
    Xiaomi bilmem ama Lenovo çin malı olduğu için, tamamen çin'e ait bir üretim olduğu için format atma ekranı çince. Dolayısıyla hiçbirşey anlayamıyorsun.
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    shadymarsh (Halim Samet) 4 sa. en beğenilen
    Yazılım konusunda gördüğüm en kötü firma olabilir. Adamlar daha telefonların %10'una bile Miui12 vermemişken Miui13 paylaşımı yapıyor. Lafta yaz başında gelecekti güncelleme ama herhalde 2021 yazını kastetmişler :D Donanım olarak söylencek laf yok ama hem rakiplerin ile aynı fiyatlardasın, hem de yazılım konusunda geridesin. Miui yazılımı sadece animasyonlardan ibaret bir hale geldi, stabiliteden ve kaliteden çok uzak ne yazık ki.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    jem991 (Adnan Balcı) 3 sa. shadymarsh
    Xiaomi Mi 10 Pro



    Xiaomi Mi 10 (currently rolling out)



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    Redmi Note 7S



    Redmi 8



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    Redmi S2



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    Redmi 6, 6A



    Redmi Note 5



    Bunların hepsine MIUI 12 geldi
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