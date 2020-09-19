MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

MIUI 12 henüz planlanan tüm akıllı telefonlara ulaşmış değil. Bu durum özellikle de global pazardaki cihazlar için geçerli. Ancak Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin MIUI 13'ü ilkbaharda yayınlanacağını biliyoruz.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi önümüzdeki ay 23 telefonu daha kararlı MIUI 12 sürümüne güncelleyecek

Ayrıca Bkz. "Realme 7i tanıtıldı: 90 Hz ekran, 5.000 mAh pil ve dört arka kamera"

Bugün itibarıyla yeni arayüzün ilk ekran görüntüsü internete düştü. Paylaşılan görselde yeniden tasarlanan kapatma/yeniden başlatma ekranını görüyoruz. Mevcut sürüme göre tamamen değişeceğini söyleyebiliriz.

Sadece iki seçenek var

Ekranda tuşlar yok. Bunun yerine kapat ve yeniden başlat olmak üzere iki seçeneğe sahip bir kaydırıcıya yer verilmiş. MIUI 12'de ise bildiğiniz üzere bu ekranda "Uçuş modu" ve "Sessiz mod"a geçiş yapma fırsatı da sunuluyor.

Arayüzün yeni sürümünde bu seçeneklerin nereye taşınacağı henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde MIUI 13 arayüzü ile ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://piunikaweb.com/2020/09/18/xiaomi-miui-13-update-to-reportedly-add-new-power-off-animation

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.