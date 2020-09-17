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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme 7i tanıtıldı: 90 Hz ekran, 5.000 mAh pil ve dört arka kamera

    Çinli akıllı telefon üreticisi Relame bugün Realme 7 serisi kapsamında yeni bir model duyurdu. Realme 7i isimli cihaz 215 dolar gibi uygun bir fiyat etiketiyle geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme 7i tanıtıldı: 90 Hz ekran, 5.000 mAh pil ve dört arka kamera
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    Realme, bu ayın başında Realme 7 ve 7 Pro akıllı telefonlarını duyurmuştu. Çinli şirket şimdi ise bu seriye dahil bir başka model daha tanıttı.

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    Realme 7i olarak adlandırılan cihaz Realme 6i'nin halefi olarak çıkıyor karşımıza. Plastik gövdeye sahip akıllı telefon 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.5 inç IPS ekran ve arka panele monte edilmiş geleneksel parmak izi tarayıcısıyla geliyor.

    Realme 7i tanıtıldı: 90 Hz ekran, 5.000 mAh pil ve dört arka kamera
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    Qualcomm Snapdragon 662 işlemciden güç alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı var. Ayrıca hafıza kartı desteği de mevcut. Realme 7i ihtiyaç duyduğu enerjiyi 5.000 mAh'lik pilinden alıyor. Akıllı telefonun 18 watt'lık şarj adaptörü ile USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edildiğini ekleyelim.

    Realme 7i tanıtıldı: 90 Hz ekran, 5.000 mAh pil ve dört arka kamera
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    Realme 7i'nin fiyatı da açıklandı

    Cihazın arka tarafında dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ana sensör 64 megapiksel çözünürlükte. Geri kalanlarını ise 8 megapiksel geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamerası olarak sıralayabiliriz. Ön tarafta ise 16 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş.

    Realme 7i tanıtıldı: 90 Hz ekran, 5.000 mAh pil ve dört arka kamera
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    Realme'nin resmi web sitesinde NFC hakkında herhangi bir bilgi yok. Muhtemelen cihazda bu özellik bulunmuyor. Realme 7i kutudan Android 10 tabanlı Realme UI arayüzü ile çıkıyor. Akıllı telefon 18 Eylül'de Endonezya'da satışa sunulacak. Fiyat etiketi 215 dolar. Cihazın ilerleyen dönemlerde global pazarda da piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.realme.com/id/realme-7i Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hamunpatra (hakan özdemir) 1 sa.
    Uygun fiyatlı dediğiniz telefon burada 4000 TL ye satılır.
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