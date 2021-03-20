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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MKEK tarafından üretilen OZOK El Bombası, envantere kazandırıldı

    2017 yılında Hakkari'de şehit olan İstihkâm Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman ile tasarladığı el bombası, OZOK adıyla TSK envanterine kazandırıldı.
    20 Mart 2021, 23:59 (1 sa.)
    448
    43
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    2

    MKEK tarafından üretilen OZOK El Bombası, envantere kazandırıldı
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    2017 yılında icra edilen “Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu” esnasında Hakkâri’nin Çukurca ilçesi kırsalında yürütülen el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyeti sırasında teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve ne yazık ki kurtarılamayarak şehit olan İstihkâm Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman’nın tasarladığı el bombası Silahlı Kuvvetler envanterine kazandırıldı.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de ikinci doz aşıyı olan kişi sayısı 5 milyonu geçti"

    Şehidin isim ve soy isminin baş harflerinin bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkan ve OZOK adı verilen el bombası, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) bağlı tesislere Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan ziyarette tanıtıldı.

    MKEK tarafından üretilen OZOK El Bombası, envantere kazandırıldı
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    23 Ekim 2017’de şehit olan Üsteğmen Köreke’nin henüz hayattayken tasarımına ortak olduğu ve üretilmesi için MKEK’e teklif edilen el bombası, şehidin anısını yaşatmak maksadıyla OZOK Projesi kapsamında hayata geçirildi.

    OZOK el bombası özellikleri

    138 mm boyunda, 27 mm çapında olan OZOK el bombası, boyutuna bağlı olarak personel üzerinde daha fazla miktarda taşınabiliyor. Hafif olduğundan diğer el bombalarına göre daha uzak mesafelere atılabilen OZOK el bombasında C4 veya TNT tipi patlayıcılar kullanılıyor. Yuvarlak el bombaları 92 parçacık içerirken OZOK el bombası 216 parçacık içeriyor.



    https://www.defenceturk.net/mehmetcikin-yeni-el-bombasi-ozok
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    Furkooo85 41 dakika önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 3 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 5 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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