MKEK tarafından üretilen OZOK El Bombası, envantere kazandırıldı

Tam Boyutta Gör 2017 yılında icra edilen “Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu” esnasında Hakkâri’nin Çukurca ilçesi kırsalında yürütülen el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyeti sırasında teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve ne yazık ki kurtarılamayarak şehit olan İstihkâm Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman’nın tasarladığı el bombası Silahlı Kuvvetler envanterine kazandırıldı.

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Şehidin isim ve soy isminin baş harflerinin bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkan ve OZOK adı verilen el bombası, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) bağlı tesislere Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan ziyarette tanıtıldı.

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23 Ekim 2017’de şehit olan Üsteğmen Köreke’nin henüz hayattayken tasarımına ortak olduğu ve üretilmesi için MKEK’e teklif edilen el bombası, şehidin anısını yaşatmak maksadıyla OZOK Projesi kapsamında hayata geçirildi.

OZOK el bombası özellikleri

138 mm boyunda, 27 mm çapında olan OZOK el bombası, boyutuna bağlı olarak personel üzerinde daha fazla miktarda taşınabiliyor. Hafif olduğundan diğer el bombalarına göre daha uzak mesafelere atılabilen OZOK el bombasında C4 veya TNT tipi patlayıcılar kullanılıyor. Yuvarlak el bombaları 92 parçacık içerirken OZOK el bombası 216 parçacık içeriyor.

https://www.defenceturk.net/mehmetcikin-yeni-el-bombasi-ozok

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