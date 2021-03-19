Türkiye'de ikinci doz aşıyı olan kişi sayısı 5 milyonu geçti

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Türkiye, koronavirüs aşılama çalışmalarında bir eşiği daha geride bıraktı. İkinci dozu olan kişi sayısı 5 milyonu geçti. Toplam 8 milyon kişi aşılandı. 13 milyon doz aşı uygulandı.

Aşı olan kişi sayısını takip etmek için: https://covid19asi.saglik.gov.tr/

Türkiye’de Sinovac üretimi Coronavac aşısı uygulanıyor. İlk dozu olduktan 28 gün sonra ikinci doz yapılıyor.

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İkinci dozu olan kişi sayısına göre ülkelerarası sıralama yapıldığındaTürkiye, 3. sıraya yükseldi. İlk iki sırada 41 milyon kişi ile ABD ve 6,91 milyon kişi ile Hindistan yer alıyor.

Dünyada kaç doz aşı uygulandı?

Ülke Toplam Doz Aşı Türü 1. ABD 115,73 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna 2. Çin 64,98 mlyon Sinopharm, Sinovac 3. Hindistan 39,34 milyon Covaxin, Oxford/AstraZeneca 4. Birleşik Kralllık 27,61 milyon Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech 5. Türkiye 13.015.635 Sinovac 6. Brezilya 13,01 milyon Sinovac, Oxford/AstraZeneca 7. Almanya 10,07 milyon Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech 8. İsrail 9,63 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna 9. Şili 8,12 milyon Pfizer/BioNTech, Sinovac 10. Fransa 7,93 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca 11. Rusya 7,91 milyon Sputnik-V / EpivacCorona 12. İtalya 7,37 milyon Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca 13. Birleşik Arap E. 6,98 milyon Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sputnik V

Bazı ülkeler ikinci doz için acele etmiyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisiyle iki doz arasında 28 gün ara uygulanıyor. Bu süre daha önce Faz 3 çalışmalarında 14 gündü. Üretici firma Sinovac da 14 ve 28 gün araları öneriyor. Ülkemizde bir kişi ilk doz aşısını olduğunda onun ikinci dozu da hazır halde bekletiliyor. Aşı tedarikinde sıkıntı olsa bile ilk dozu olan kişiler, ikinci doz aşıyı olabilecek.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bağışıklık ile ilgili birimi olan SAGE'den yapılan açıklamada 21 ila 28 günlük bir periyotla ayrılmış iki doz aşı vermenin daha doğru olduğu ancak ilk dozdan daha fazla kişinin yararlanmasını sağlamak için ikinci dozun ertelenebileceğini bildirdi. Sürenin 6 haftayı geçmemesi tavsiye edildi.

Bazı ülkeler farklı strateji izliyor ve iki doz arasındaki mesafeyi epey açıyor. Örneğin Kanada'da Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının iki dozu arasındaki sürenin Mart başına kadar 3 ila 4 hafta olması planlanıyordu ancak Bilim Kurulu'nun yeni önerisine göre bu süre 4 aya kadar uzatılacak. Bazı eyaletler bu tavsiyeye uyacak ve iki doz arasındaki süreyi 4 aya kadar uzatacak.

Birleşik Krallık'ta Oxford/AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşıları kullanılıyor. Bu aşılar için iki doz arasındaki mesafenin önce 3 hafta olacağı duyurulmuştu fakat Ocak ayında bu süre 12 haftaya çıkarıldı. İki doz arasındaki mesafe 3 aya kadar çıkabiliyor. Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırma, Oxford/AstraZeneca aşısının bu kadar uzun süreli uygulanmasının koruyuculuğa olumsuz bir etki olmadığını söylüyor. Aşı sıkıntısının yaşandığı bu dönemde 3 ay ara verilmesi ve daha fazla kişiye 1 doz aşının yapılmasının salgınla mücadeleye olumlu etkisi olacağı sonucuna varıldı. Pfizer/BioNTech aşısı için böyle bir çalışma yapılmadı. Pfizer ve BioNTech iki doz arasında 21 gün ara verilmesini öneriyor. Danimarka'da da İngiltere'ye benzer strateji izleniyor.

Öte yandan ABD tıpkı Türkiye gibi 21 günlük ara veriyor ve birinci dozu olan kişilerin ikinci dozu hazırda bekletiliyor. Avrupa Birliği ve Çin'in stratejileri ise henüz şeffaf değil.

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