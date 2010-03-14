Mobiado'dan ilginç tasarımlı yeni bir model daha; Classic 712GCB

Cep telefonu pazarına yüksek bütçeli tüketicileri hedef alan birbirinden farklı seçenekler sunan Mobiado, 712GCB modelini duyurarak Classic serisini genişletmiş oldu.

Üzerinde 24 ayar altın kaplama ve safir kristal kullanılan 712GCB, 111.6 x 45.2 x 12.1 mm ebatlarında - 189.7 gram ağırlığında tasarlanmış ve 850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla ve HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor. Telefonun 2.2 inç boyutundaki ve 240x320 piksel çözünürlüğündeki LCD ekranı 16.7 milyon rengi görüntüleyebiliyor; ortamdaki ışık seviyesine göre parlaklığı otomatik olarak ayarlayabiliyor. Yaklaşık 1.7 GB kapasitesinde dahili belleğe sahip telefonda anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kameraya yer verilmiş. Ayrıca kamera 640x480@15 FPS ve 352x288@30 FPS video kayıt yeterliliğine sahip. Arka plandaki ses kirliliğini önlemek için üzerinde iki tane mikrofon barındıran 712GCB'da veri aktarımı için Bluetooth ve konum belirleme için A-GPS bağlantıları mevcut. Son olarak telefonun bataryası 414 saate varan bekleme, 4 saate varan konuşma süresi vaat ediyor.

Mobiado, telefonun fiyatına dair açıklamada bulunmadı.

http://www.mobiado.com/distributors.htm