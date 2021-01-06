Mobil termometre ile ölçümler hiç olmadığı kadar kolay

Pandemi döneminde en çok öne çıkan konulardan birisi de vücut sıcaklığı oldu. Covid-19 belirtileri arasında önemli bir yer tutan vücut sıcaklığını ölçmek için bugün pek çok kamu kurumu veya işletmelerde termometre cihazları görüyoruz. Haliyle yenilikçilik de bu yöne doğru kayıyor.
ThermGo nedir?
ThermGo sıcaklık ölçümlerine duyulan gereklilikten yola çıkmış bir proje. Akıllı telefon ve tabletlere takılan minik ısı sensörü sayesinde vücut, yüzey ve ortam sıcaklıkları algılanabiliyor. Veriler mobil uygulamadan izleniyor.İlginizi Çekebilir Bardaklık, telefon standı, şarj istasyonu ve saklama alanı bir arada
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Herhangi bir batarya gerektirmeyen mini termometre cihaza takıldığı anda çalışmaya başlıyor. Uygulamayı açarak istediğiniz herhangi bir nesnenin sıcaklığını anlık olarak ölçebiliyorsunuz. Özellikle hızlı ölçüm imkanı geleneksel termometrelerin önüne geçmesini sağlıyor.
29$ bağış karşılığında dağıtılan ThermGo mobil termometre aksesuarı şimdiden ihtiyacı olan miktarı karşıladı. Şubat ayında kampanyaya katılanlara ilk parti ürünün dağıtılması planlanıyor.
https://www.kickstarter.com/projects/thermgo/thermgo-the-most-portable-thermometer-for-mobile-devices Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.