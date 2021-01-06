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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil termometre ile ölçümler hiç olmadığı kadar kolay

    Telefona takılan ThermGo mobil termometre aksesuarı anlık bir şekilde vücut sıcaklığını ölçebiliyor ve uygulama üzerinden sürekli istatistik tutmanızı sağlıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pandemi döneminde en çok öne çıkan konulardan birisi de vücut sıcaklığı oldu. Covid-19 belirtileri arasında önemli bir yer tutan vücut sıcaklığını ölçmek için bugün pek çok kamu kurumu veya işletmelerde termometre cihazları görüyoruz. Haliyle yenilikçilik de bu yöne doğru kayıyor.

    ThermGo nedir?

    ThermGo sıcaklık ölçümlerine duyulan gereklilikten yola çıkmış bir proje. Akıllı telefon ve tabletlere takılan minik ısı sensörü sayesinde vücut, yüzey ve ortam sıcaklıkları algılanabiliyor. Veriler mobil uygulamadan izleniyor.

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    Herhangi bir batarya gerektirmeyen mini termometre cihaza takıldığı anda çalışmaya başlıyor. Uygulamayı açarak istediğiniz herhangi bir nesnenin sıcaklığını anlık olarak ölçebiliyorsunuz. Özellikle hızlı ölçüm imkanı geleneksel termometrelerin önüne geçmesini sağlıyor.

    29$ bağış karşılığında dağıtılan ThermGo mobil termometre aksesuarı şimdiden ihtiyacı olan miktarı karşıladı. Şubat ayında kampanyaya katılanlara ilk parti ürünün dağıtılması planlanıyor.



    https://www.kickstarter.com/projects/thermgo/thermgo-the-most-portable-thermometer-for-mobile-devices Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    3qzotix (bekir yıldız) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakında telefonlara yumurta pişirme aparatı gelirse şaşırmam.
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    Ussuz (mehmet ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz
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    erkanrap (erkan arslan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ahahha ulan bunun telefonsuz çalışanını 50 liraya satıyolar.
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