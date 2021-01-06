Mobil termometre ile ölçümler hiç olmadığı kadar kolay

Pandemi döneminde en çok öne çıkan konulardan birisi de vücut sıcaklığı oldu. Covid-19 belirtileri arasında önemli bir yer tutan vücut sıcaklığını ölçmek için bugün pek çok kamu kurumu veya işletmelerde termometre cihazları görüyoruz. Haliyle yenilikçilik de bu yöne doğru kayıyor.

ThermGo nedir?

ThermGo sıcaklık ölçümlerine duyulan gereklilikten yola çıkmış bir proje. Akıllı telefon ve tabletlere takılan minik ısı sensörü sayesinde vücut, yüzey ve ortam sıcaklıkları algılanabiliyor. Veriler mobil uygulamadan izleniyor.

İlginizi Çekebilir

Bardaklık, telefon standı, şarj istasyonu ve saklama alanı bir arada

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: Snapdragon 888 yonga seti, Harman Kardon ses"

Herhangi bir batarya gerektirmeyen mini termometre cihaza takıldığı anda çalışmaya başlıyor. Uygulamayı açarak istediğiniz herhangi bir nesnenin sıcaklığını anlık olarak ölçebiliyorsunuz. Özellikle hızlı ölçüm imkanı geleneksel termometrelerin önüne geçmesini sağlıyor.

29$ bağış karşılığında dağıtılan ThermGo mobil termometre aksesuarı şimdiden ihtiyacı olan miktarı karşıladı. Şubat ayında kampanyaya katılanlara ilk parti ürünün dağıtılması planlanıyor.

https://www.kickstarter.com/projects/thermgo/thermgo-the-most-portable-thermometer-for-mobile-devices

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.