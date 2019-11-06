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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil uygulamanın tüm bileşenleri Mobilefest’te buluşuyor!

    Dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren dünyanın ilk mobil uygulama fuarı Mobilefest, 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Mobil uygulamanın tüm bileşenleri Mobilefest’te buluşuyor!
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın ilk mobil uygulama fuarı Mobilefest, 21-24 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Mobilefest, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

    Dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklılarını bir araya getirecek etkinlik yeni nesil fuarcılık anlayışını teknoloji ile birleştiren ExpoHIS imzasını taşıyor. 

    Mobil uygulamanın tüm bileşenleri buluşuyor 

    Facebook ve Google gibi dünya teknoloji devlerinin sponsorlar arasında yer aldığı Mobilefest, kamu, özel sektör ve girişimlerin dahil olduğu, Türkiye’deki mobil uygulama ekosisteminin tüm bileşenlerini bir araya getirecek. Mobilefest’te yer alacak firmalar, profesyonel markalarla birlikte anılmanın yanı sıra, bu markalarla bire bir etkileşime geçme şansını da yakalayacak.

    Bu kapsamda hem iş dünyasına hem de son kullanıcılara yönelik seminer, atölye çalışmaları ve etkinlikleri içerecek olan Mobilefest, fuar alanında ise katılımcılara festival niteliğinde bir etkinlik yaşatacak. Mobilefest’te, 2 binin üzerinde sektör profesyoneli ve 50 bini aşkın ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. 

    Türkiye’deki mobil uygulama fırsatları masaya yatırılacak

    Organizasyon, MMA Innovate Summit, fuar alanı ve festival olmak üzere üç ana bileşenden oluşuyor. Imagine the Future, Innovate Istanbul sloganıyla düzenlenen MMA Innovate Summit kapsamında, mobil uygulama gündemindeki konular ve yeni teknolojiler tartışılarak sektörel öngörüler paylaşılacak.

    MMA Innovate Summit kapsamındaki içerikler, mobil pazarlamanın gelişmesi ve yayılması amacıyla dünya çapında 50’den fazla ülkede 800’den fazla üyesiyle faaliyet gösteren bir endüstri girişimi olan MMA (Mobile Marketing Association) tarafından planlanıp hazırlanıyor. Türkiye’deki mobil uygulama fırsatlarını da tüm detaylarıyla masaya yatıracak olan MMA Innovate Summit, 4 gün süren ve her günü ayrı bir konsepte odaklanan oturumlardan oluşuyor.

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    Mobil ve teknoloji sektör profesyonelleri, devlet yetkilileri ve düzenleyici kurum yöneticilerinin bir araya geleceği ilk günkü oturumlarda, mobil ekosistem, mobil stratejiler, veri yönetimi, tasarım, müşteri tecrübesi ve lokasyon bazlı pazarlama gibi sektörel konular tartışılacak. 

    Mobil uygulamalar alanında çalışan girişimciler, kuluçka firmaları, yatırımcılar ve sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşecek olan ikinci günün oturumlarında ise mobil odaklı girişimler ve girişimcilik ekosistemi işlenirken, aynı gün Startup Ödül Töreni ve 5G Paneli gerçekleşecek. 

     

    Zirvenin üçüncü gününde, son kullanıcıya ve doğrudan tüketicilere hizmet veren sektör profesyonellerinin pazar dinamiklerini ve mobil dünyadaki en son teknolojik gelişmeleri tartışacakları bir oturumlar dizisi yapılacak. Bu kapsamda, inovasyon ve yeni teknolojiler, Yapay Zeka, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Nesnelerin İnterneti, Blockchain teknolojileri tartışılacak. 

    Dördüncü günde, mobil uygulamalar pazarından en önemli payı almakta olan mobil oyunlar, sektör profesyonelleri, yazılım geliştiriciler ve mobil oyun meraklıları tarafından ele alınacak. Günün başlıkları ise mobil oyunlar, oyunsallaştırma ve e-spor olacak. 
     

    Türkiye’nin gündemi Mobilefest olacak 

    Mobilefest, günümüzde giderek büyümekte olan mobil uygulama pazarının sunduğu fırsatları Türkiye pazarına taşıma vizyonuyla düzenleniyor. Katma değerli ürün ve hizmetler geliştirip sunmak adına son derece önemli bir araç olan mobil uygulamalar, Mobilefest aracılığıyla 4 gün süresince dünyanın en büyük 8’inci uygulama pazarı olan Türkiye’nin gündemine oturacak. ExpoHİS, Türkiye’deki organizasyonun ardından 2020 yılında, Mobilefest’i yurt dışına da taşıyacak. 

    Mobilefest organizasyonuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye www.mobilefest.net adresinden ulaşabilir, bu büyük organizasyonun şimdiden parçası olabilirsiniz. 



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz 2 hf.
    Güzel organizasyonlar bunlar bakarsın ileride gamescom gibi ünlü fuarlardan biri olur
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